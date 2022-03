CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRO Y GATOS EN DIVERSOS SECTORES DE TULANCINGO

Tulancingo, Hgo.- Continúa la campaña de esterilización de perros y gatos, por parte de la dirección de Sanidad Municipal, perteneciente a la Presidencia de Tulancingo, jornada que inició el pasado primero de marzo.

La directora de la dependencia, informó que hoy 14, se visitará la colonia Huajomulco, mañana 15, la de Lomas de Napateco, frente a la cancha de La Loma; prosiguiendo los días 16, 17 y 18, en el Nuevo Tulancingo, frente a Derechos Humanos, otra vez, en Napateco, en el parque de La U, dónde únicamente habrá vacunación antirrábica y en el polígono de la colonia Guadalupe, respectivamente.

El 22 del mes en curso, se efectuará en el centro de la localidad de Santa Ana Hueytlalpan, el 23 en la calle Cantera de El Paraíso, el 24 y 25 en el polígono de Jaltepec, el 28 a un lado de la casa de los materiales, en Jardines del Paraíso, el 29 en la casa de salud de la colonia Las Colmenas, el 30 en la de Laguna del Cerrito, concluyendo el 31, en Medias Tierras.

Se conoció que los requisitos para esterilizar a la mascota son: Ayuno de 12 horas, no lactante, no gestante, no celo, mayor a 5 meses, sano y limpio, no razas braquiocefálicas.

Asimismo la titular indicó para finalizar que lo único que se solicita es un donativo consistente: En 10 gasas de 10 x 10 cm, 2 kilos de croquetas, un litro de limpiador multiusos y navajas de rasurar.