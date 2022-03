VISITARÁ JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DIVERSAS COLONIAS DE SANTIAGO TULANTEPEC

Santiago Tulantepec, Hgo.- Con el objetivo de reducir los riesgos de salud entre la población santiaguense así como fomentar el cuidado y salud animal, el municipio de Santiago Tulantepec informa sobre la Campaña móvil de esterilización canina y felina 2022.

En el mes de marzo continuará con la unidad móvil visitando el día 03 La Explanada, el 10 la colonia Raúl Lozano, el 17 Puente de Ahila, 24 en Ventoquipa, 31 Ampliación La Joya, continuando el 14 de abril en la colonia Álvaro Obregón. Las y los interesados podrán acudir en las fechas y lugares señalados a partir de las 10:00 de la mañana.

Los requisitos para poder intervenir a los animales son: ayuno de doce horas previas, no estar en celo, no estar en gestación o embarazo, no estar en lactancia o amamantando cachorros, ser mayor de seis meses, mantener un peso máximo de 25 kilos o menor, así como contar con buena salud y no ser braquicefálicos (chatos).

Asimismo el día de la esterilización deben presentar una cobija, vendas, diez gasas de 10×10 cm y firmar una carta de consentimiento que les será otorgada, igualmente tomar en cuenta que el proceso preoperatorio y postoperatorio no están incluidos en la esterilización.

Para mayor información las y los interesados pueden acudir a la oficina de Sanidad Municipal en un horario de 8:30 am a 4:30 pm de lunes a viernes o llamar al número 7757532914, 15 o 16 ext. 115.