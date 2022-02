CONTINÚA JORNADA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA EN SANTIAGO TULANTEPEC

Santiago Tulantepec, Hgo.- Con el objetivo de reducir los riesgos de salud entre la población santiaguense así como fomentar el cuidado y salud animal, el municipio de Santiago Tulantepec informa sobre la Campaña de esterilización canina y felina 2022.

En esta ocasión y como medida de prevención ante la pandemia por COVID-19 las personas interesadas deberán solicitar una cita para acudir a un hospital veterinario de la región en donde se realizará el procedimiento quirúrgico en sus mascotas.

Para agendar una consulta deben acudir a las oficinas de Sanidad Municipal ubicada en la planta baja de presidencia en un horario de lunes a viernes de 9:00 AM a 1:00 PM y deberán proporcionar colonia de residencia, especie y nombre de su mascota.

Los requisitos para poder intervenir a los animales son: ayuno de doce horas previas, no estar en celo, no estar en gestación o embarazo, no estar en lactancia o amamantando cachorros, ser mayor de seis meses, mantener un peso máximo de 25 kilos o menor, así como contar con buena salud y no ser braquicefálicos (chatos).

Asimismo el día de la esterilización deben presentar una cobija, vendas, diez gasas de 10×10 cm y firmar una carta de consentimiento que les será otorgada, igualmente tomar en cuenta que el proceso preoperatorio y postoperatorio no están incluidos en la esterilización.

Para mayor información las y los interesados pueden acudir a la oficina de Sanidad Municipal en un horario de 8:30 am a 4:30 pm de lunes a viernes o llamar al número 7757532914, 15 o 16 ext. 115.