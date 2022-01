LA CAAMT ANUNCIA QUE 2 CAJAS DE COBRO ESTARÁN LABORANDO LOS SÁBADOS DURANTE LOS MESES DE DESCUENTO

Tulancingo, Hgo.- La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) anuncia que durante los meses de enero y febrero del presente año, estarán laborando dos de las cuatro cajas de cobro también los días sábado, para dar atención a los usuarios que realicen su pago por servicio de agua.

El director de la CAAMT, Luis Enrique Hidalgo Hernández, dio a conocer que una de las principales prioridades del alcalde Jorge Márquez Alvarado, es la atención a la ciudadanía, cuidar su patrimonio y economía. Por ello bajo las instrucciones del mandatario se establecen horarios para laborar los días sábados en las cajas de cobro de la CAAMT.

De la misma manera Hidalgo Hernández exhorta a la ciudadanía a acercarse a las cajas de cobro y así cumplir con su pago del servicio. Recordándoles que también ya se encuentra visitando las colonias de esta ciudad la caja móvil de cobro.

El funcionario recordó, que durante el mes de enero se tendrá un descuento del 10 por ciento, y en febrero del 5 por ciento a todos los usuarios, con servicio doméstico fijo, y el 50 por ciento a personas con alguna discapacidad, pensionados, jubilados y adultos mayores con servicio medido.

Los horarios de atención en las cajas de cobro ubicadas en presidencia municipal, son de lunes a viernes de 08:30 am, a 04:00 pm y sábados de 09:00 am a 01:30 pm, la caja del Centro Cultural “Ricardo Garibay” es de lunes a viernes de 08:30 am a 08:00 pm y los sábados de 09:00 am a 07:00 pm.

Mientras que las cajas Guadalupe ubicada en el polígono en calle Tolteca 407 y Antonio Hornedo en avenida del Maestro 1046 en el Nuevo Tulancingo, únicamente estarán en servicio de lunes a viernes de 08:30 am a 04:00 pm.