CAAMT REACTIVA SERVICIO DE CAJA MÓVIL DE COBRO EN COLONIAS DE TULANCINGO

Tulancingo, Hgo.- La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo anuncia la reactivación de la caja móvil de cobro, con el fin de acercarse a los ciudadanos que se encuentran lejos de las cajas fijas para que puedan realizar su pago y gozar de los descuentos que se están otorgando durante el mes de enero y febrero del 2022.

Luis Enrique Hidalgo director general de la CAAMT destacó que una de las prioridades del presidente Jorge Márquez Alvarado, es el cuidado de la ciudadanía y de su economía, lo anterior con el propósito de evitar el traslado a las cajas fijas y así la caja móvil de cobro se traslada hasta las colonias del municipio.

A través de este servicio el usuario podrá decidir cubrir su cuota por el servicio de agua de manera mensual o anual, si esta cuenta con servicio doméstico fijo podrá gozar del 10 por ciento de descuento en enero y del 5 por ciento en febrero,

A través de este proyecto la dirección comercial de la CAAMT resaltó que el objetivo del programa es la mejora en la recaudación del pago y apoyo a los ciudadanos.

La directora del área comercial Ángela Leyva de la Rosa dio a conocer los días, horarios y colonias donde se encontrará la caja móvil de cobro.

Iniciará los días siete y 10 de enero en la colonia El Banco en un horario de 9:00 am a 03:00 pm; ubicada en el centro de salud, para los vecinos de las colonias La Morena, Minera Secc. 200, Fracc. La Morena, Alamoxtitla, Fracc. Polanco, El Refugio, Residencial La Morena, Fracc. Los Mesones, Fracc. Los Álamos y Morena 3ra secc. Estará los días sábado 08 y domingo 09 de enero en un horario de 9:00 am a 01:00 pm ubicada en la biblioteca de la Morena.

Los días 11 y 12 de enero estará en la colonia Napateco en un horario de 09:00 am a 03:00 pm en el parque U, para el día 13 de enero se encontrara en la Adolfo Ruiz Cortines en un horario de 09:00 am a 03:00 pm en la calle Nezahualcóyotl, el día 14 de enero en la colonia Arboledas en un horario de 09:00 am a 03:00 pm en la calle Nezahualcóyotl, el día 15 de enero en la colonia La Loma en Napateco en un horario de 09:00 am a 03:00 pm en el parque de la Loma.

Los días 17 y 18 de enero estará en la colonia Rojo Gómez en un horario de 09:00 am a 03:00 pm en la Calle Sonora en el Auditorio.