“SALUD A TU ALCANCE”, CUMPLIRÁ ESTE VIERNES EL 50 POR CIENTO DE OBJETIVOS EN SU PRIMERA ETAPA

Tulancingo, Hgo.- Con el censo a las primeras 5 mil viviendas, el programa “Salud a tu Alcance” que impulsa el presidente Jorge Márquez Alvarado, alcanzará este viernes el 50 por ciento de objetivos correspondiente a su primera etapa.

En esta fase se planteó como sectores de apertura las colonias Javier Rojo Gómez, ampliación Rojo Gómez, Francisco Villa, Ahuehuetitla, Huajomulco y Ejido Mimila.

El doctor Noé Díaz Granillo, responsable del programa, informó que se ha apoyado con consulta médica y entrega de ayudas funcionales a adultos de la tercera edad con alguna discapacidad motriz.

En el recorrido de las brigadas de Salud a tu Alcance, se han encontrado predominantemente a enfermos con cáncer en diversas etapas, este tipo de enfermedad se atiende de manera vinculada con la Secretaria de Salud.

No menos importantes han sido casos de embolias y un gran porcentaje de población con enfermedades crónico degenerativas y de manera particular, artritis reumatoide, hipertensión arterial, diabetes mellitus descompensada. De manera especial, se ha procurado atención en embarazos de alto riesgo no controlados en mujeres menores de edad.

Así también se ha ofrecido apoyo médico por dermatosis y alteraciones que requieren apoyo de fisioterapia.

En todos los casos que se han atendido, se fija un rol de seguimiento mensual, de tal manera que se cumple el objetivo de una población con más salud.

Una vez que se cumpla el 100 por ciento de la primera etapa, el programa se hará extensivo a otros puntos del municipio y el siguiente sector de la agenda será Jaltepec, con una meta de atención a 2 mil domicilios.

La mecánica de Salud a tu alcance, consiste en censo de identificación en donde se toma referencia de algún integrante enfermo en los núcleos familiares y sin acceso a servicios de salud.

Es entonces como se perfila la red de atención que no tiene costo alguno, aunado a que también se proporciona el medicamento.

La programación de colonias que se recorren, puede ser consultada en la dirección de Sanidad Municipal, al teléfono 7757558450 extensiones 1132 y 1141.

En la presente semana se trabaja en Ejido Mimila, zona que es extensa en superficie y población.