ASEGURA POLICÍA ESTATAL A INDIVIDUO TRAS PRESUNTO DE ASALTO EN TIZAYUCA

Ciudad de México, a 09 de junio de 2021

Tras señalar que este 6 de junio “se demostró una vez más cómo la misma sociedad marca el rumbo” con su participación y su voto, el Consejo Directivo de COPARMEX CDMX dijo este mediodía que la manifestación de la voluntad y convicción ciudadana en la Ciudad de México es que “se requiere una política pública diferente porque el voto fue diferente”.



Armando Zúñiga Salinas, presidente del Centro Empresarial en la Ciudad de México manifestó que en este proceso electoral no hubo perdedores o ganadores, pues quien ganó fue la democracia, en donde se demostró una vez más que es la misma sociedad la que marca el rumbo, yendo a votar a las urnas y eligiendo la opción que más le convenció, en un marco de paz y tranquilidad.



La presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de COPARMEX CDMX, María de los Ángeles Fromow Rangel expresó que más allá de un voto de castigo o no, lo importante es que “la ciudadanía manifestó un cambio para pedir que exista un replanteamiento de las políticas públicas que hoy se están llevando a cabo y que se requieren tomar de manera diferente en temas económicos, de salud y seguridad”, además de otros más que están contenidos en el Manifestó Ciudad de México impulsado por el Centro Empresarial.



Esta agenda plantea 10 líneas de acción relacionadas con reactivación económica, finanzas sanas, salud y de manera primordial el manejo de la pandemia por Covid-19, educación, movilidad, seguridad, respeto al Estado de Derecho, mujeres, sustentabilidad y propuestas legislativas que atiendan las necesidades de los ciudadanos, destacó la presidenta de la Comisión de Cabildeo, Mónica Chávez Núñez, quien expresó que el organismo iniciará las reuniones de trabajo con los próximos gobernantes una vez se les haya otorgado sus constancias de mayoría.



Armando Zúñiga valoró la concurrencia de la gente a las urnas, que superó el 52% de la lista nominal, equivalente a casi 4 millones de personas que salieron a votar; lo cual representa un incremento de 7.8 puntos porcentuales en la participación ciudadana, el número más alto registrado durante elecciones intermedias.



“Estamos convencidos de que la ciudadanía y la democracia tuvieron una victoria contra el abstencionismo y la apatía”, dijo el presidente de la COPARMEX CDMX e hizo un llamado “a la unión entre la sociedad de la Ciudad de México, gobierno, empresarios y trabajadores en torno a lo que nos aqueja como salud, reactivación económica y trabajar todos en un mismo camino para sortear los más pronto posible esta problemática”.



Recordó que en COPARMEX “somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas, escuchamos a todos los partidos por igual; en el seguimiento a estos compromisos trabajaremos con todos los partidos, alcaldes y congresos la agenda que hemos propuesto”.



Luego de afirmar que está convencido de que la del pasado 6 de junio fue una “fiesta democrática”, agregó que “fue un voto por un equilibrio tanto en el Congreso de la CDMX como en el congreso federal”.



María de los Ángeles Fromow destacó que las elecciones democráticas son una manifestación de la voluntad y convicción ciudadana y esta ocasión hubo un aumento en el número de votantes, donde existió una evaluación por cada uno de esos votantes de lo que ellos consideran el ejercicio de trabajo de quien estaba en ese momento en la tarea de alcaldes o legisladores.



Reconoció la participación de la ciudadanía, el trabajo de los organismos electorales INE e IECM, y de las y los 70 observadores electores que COPARMEX Ciudad de México desplegó en las 16 alcaldías de la Capital, “quienes con su trabajo contribuyeron a tener unas elecciones más limpias, tras identificar y realizar un total de 240 reportes de incidencias durante toda la jornada electoral”, los cuales fueron incidencias menores que no afectaron el desarrollo de los comicios.



Mónica Chávez agregó que desde la COPARMEX CDMX se impulsará la agenda planteada en el Manifiesto Ciudad de México con los nuevos representantes, buscando tener un diálogo abierto y constante para impulsar un crecimiento sostenido y sustentable en la ciudad, trabajando unidos sin importar el color del partido, “por y para el bien de los que vivimos y trabajamos en la Ciudad de México”.



Carlos Chávez de Icaza, vicepresidente de Alcaldías Empresariales de COPARMEX CDMX, agregó que el Centro Empresarial reafirmó su compromiso con la capital y su actitud de interlocución con las autoridades que aún se encuentran en funciones, así como con quienes resultaron favorecidos con el voto ciudadano, con quienes daremos puntual seguimiento a las propuestas concentradas en el Manifiesto.



Finalmente Armando Zúñiga Salinas, presidente de la COPARMEX CDMX refrendó las acciones realizadas durante el proceso electoral que fueron generar “una campaña positiva de observación de la elección, de apoyar a las instituciones y realizar un llamado masivo al voto”, además de lograr que más de 45 candidatos hayan formado el manifiesto.



Ahora, una vez pasada la jornada electoral, hizo un llamado a “tener una apertura del Gobierno de la CDMX hacia los empresarios y decirle que estamos dispuestos a trabajar en los puntos que más preocupan a todos, incluso al gobierno, hablando de la reactivación económica y nos vean como un aliado, una vez terminadas las campañas”



Ese llamado de unidad, dijo el presidente del Centro Empresarial es para gobierno, empresarios, trabajadores y sociedad en general. “Creemos que no hay espacios para estar divididos porque la división y la polarización no ayudan a nadie, alejan las inversiones y no generan empresas como tampoco empleos. Queremos una Ciudad de México próspera y competitiva donde debemos buscar cómo si estar unidos para salir adelante”, finalizó.