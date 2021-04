REPUDIO TOTAL A CARBAJAL Y DAMIÁN SOSA

* Hasta los mismos de morena les darán el voto de castigo.

Circula en redes sociales cantidad de publicaciones en contra de CARBAJAL Y DAMIÁN SOSA, comentan estar cansados de los caciques y vividores del pueblo, así como todos los escándalos por fraudulentos y delincuentes, también comentan que es un rechazo total a Erik Carbajal, que los verdaderos morenistas no lo apoyaran y eso se verá reflejado en las urnas.

Por otra parte corre en las redes que de ser cierto que no tiene hambre de poder y hubiera querido algo bueno para Acaxochitlán, seguiria por la independiente, y no optar por una coalición con los transas, rateros y mecretefes de los SOSA CASTELAN, quien siguen siendo investigados por el caso de la CD Universitaria.

Cabe hacer mencion que ERIK CARBAJAL, no es una perita en dulce y se rodea no solo de los delincuentes de los SOSA CASTELAN, si no también de un tal TIMOTEO QUE ENFRENTA UNA AVERIGUACIÓN POR ROBO desde la administración de el CAPRIS Erikc sosa quien mando a robar y golpiar a unos periodistas.

