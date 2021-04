Estado de los ESTADOS

La irritación, el enojo, la desesperación prácticamente inocultables en el rostro y comportamiento del primer mandatario durante sus apariciones en el templete mañanero tienen razón de existir y estar presentes, de obligarlo a tener, inclusive y tal vez a su pesar, que desobedecer aquellas emanadas de la reglamentación electoral. El festín por el proceso intermedio levantado en razón de estar ciertos de obtener 14 de las 15 gubernaturas con cambios en el poder estatal y por ende una aplastante mayoría en la Cámara de Diputados Federal, además de arrastrar con esos ganadores la contienda por los congresos locales, se vino derrumbando, fue acelerando su caída de una manera brutal. No se extienden los esfuerzos presidenciales hacia sus candidatos o al movimiento-partido y esto ha traído como consecuencia el pago de un costo político severo al existir la percepción de terquedades y ocurrencias sin límites.

Haciendo un balance de los porcentajes presentados por diversas encuestadoras, sin importar las cuchareadas y las que aún conservan cierto grado de respeto por los resultados a presentar, muy cuidadosamente, pretendiendo no molestar al cliente, sus reportes revelan pérdidas para Morena. De las 14 gubernaturas supuestamente aseguradas, siete quedarán en manos de la oposición, En empate técnico se encuentran cuatro y pudiera ser terminaran en la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual le da alguna ventaja a los morenistas aún y cuando la inconformidad ciudadana se haga presente con manifestaciones y todo tipo de situaciones en donde se arriesga esa paz social, ya de por sí pendiente de un hilo. Así las cosas, seguras, seguras, solamente tienen cuatro y en dos de ellas, Guerrero y Michoacán ni siquiera cuentan con un candidato definido.

De entre lo sorprendente está el desorden provocado por “El toro” Salgado, el cual ha sido de gran utilidad para Ramón Morón, el michoacano quien, ni en sueños, visualizó poder alcanzar el 45 por ciento de preferencias de sus paisanos. Félix Salgado, convirtió el humor negro en realidad; aseguraron se vería beneficiado con el escándalo en su entorno y así ha sido. Cuenta con el 53 por ciento de aprobación de los guerrerenses con todo y tener una imagen a nivel nacional por los suelos, patética. Es incomprensible la obtención de un respaldo de esa magnitud a un fulano acusado de violación, acción de la cual no fue declarado inocente, ni se retiraron los cargos, llegó el momento de la prescripción y hasta ahí llegó la disque justicia. ¿Qué clase de hombres pueden darle el apoyo? ¿Acaso los que carecen de hermanas, de esposa, de hijas o los que ni madre tienen? ¿Serán las mujeres generando otro Síndrome como el de Estocolmo? En estas entidades, la cancelación de la candidatura de semejantes personajes le arrojaría a Va Por México el triunfo.

Otro caso para el análisis y el estudio a profundidad está personificado en Jorge Hank Rhon. Avanza a paso veloz en las preferencias y es ya un peligro mayúsculo para la morenista y viene dejando en un nada consolador tercer lugar a la manejadora de la belleza. Sobre la primera, el gobernador Jaime Bonilla ha puesto todos sus esfuerzos para allegarle votos, pero le sucede lo mismo que, cuando en un pantano, el atrapado se mueve: más se hunde. En picada y cargando el letrero sobre un Club Campestre para todos, seguida por quienes conforman los grupos de migrantes a la espera de entrar a EU, se ve a La Pilarica salir de San Quintín pretendiendo llegar a Tijuana. A María Guadalupe Jones Garay, mostrarse como la más disputada suegra. Así, se viene imponiendo el rostro y la melena de Hank y crece la diferencia en porcentajes, lo cual, de seguir por ese camino lo llevará a lograr la gubernatura. Eick, líder del Partido Encuentro Solidario, mientras tanto, se relame los bigotes, es otro cuyo insomnio nunca le permitió soñar con un abanderado en una máxima silla de poder estatal.

En la Baja Sur, no aparecen fuertes dudas sobre el triunfo del abanderado de la alianza PRI, PAN, PRD; en Campeche celebraban casi a diario el triunfo de doña Layda Sansores y, gran sorpresa se van llevando con todo y la publicitada vacunación de maestros, el regreso a clases, el semáforo en verde y todo ese manipuleo con el cual han pretendido afianzarla, al saberse ha sido rebasada por el candidato de Movimiento Ciudadano. La Sansores tendría que dar un golpe de fraude para ganar; Chihuahua, pese a todos los esfuerzos hechos por Javier Corral para eliminar a su compañera de partido, quedará en manos panistas. No se sabe de que tamaño fue el compromiso del chihuahuense con el tabasqueño, pero todo ha sido infructuoso; Colima estará tranquilamente en manos de Morena quien sigue avanzando sin perder de vista a los priístas, quienes también suben; otra entidad para Morena es Nayarit en donde este partido ronda el 40 por ciento de las preferencias.

Caro, muy caro le ha resultado a Morena su inclinación por una candidata mentirosa. Clara Luz, le mintió a los neoleoneses al negar su larga entrevista con el líder de una agrupación de explotación sexual de mujeres y el conocerse de los consejos que, para crear imágenes falsas le dio. El costo es su descenso al tercer lugar en la contienda. Samuel García de Movimiento Ciudadano tiene más del 33 por ciento; los de la alianza Va Por México, con el 27 por ciento y sumando. Clarita sin luz nada más ha perdido 20 puntos. Querétaro, ni para que lo canso. Es para el PAN y un fuerte motivo es el 70 por ciento de preferencias al gobernador Francisco Dominguez. Estar ciertos en el presente del sucio movimiento de Morena nominando a la doctorcita como candidata para darle oportunidad al Verde de impulsar a su abanderado quien goza de cabal proceso judicial, tiene como resultado el avance de la alianza PRI-PAN-PRD, situada apenas sí unas décimas detrás del verdoso.

Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades con empate técnico. El del PRI tiene .2 de diferencia sobre el célebre Alfonso Durazo; es también de décimas la diferencia entre el morenista y los de Va por México en Sinaloa; sobre Tlaxcala, se cierne la derrota morenista frente al PRI y, finalmente, el nalgueador zacatecano sigue de bajada y los del PRI van acercandose , avanzando dejando entrever la posibilidad de tener que llegar a los tribunales para determinar quien ganó.

Frente a este panorama real ¿hay o no hay motivos para el enojo de quien no ha parado en los últimos 20 años tratando de conformar un grupo de apoyo a su persona, a su proyecto, con la dosis bien marcada de lealtad a ciegas?

SIGUE MORTANDAD Y LENTA VACUNACIÓN

Mientras hay dentro del gobierno quienes viven solamente en la búsqueda del poder, en el país sigue avanzando la mortandad directa y derivada de la pandemia del Covid-19. Al reporte más reciente de la Secretaría de Salud, ya han fallecido 214 mil 957 personas por el coronavirus, un aumento de únicamente, según los funcionarios, 95 defunciones respecto del día anterior, lo cual es ficticio. El número real, como se lo hemos señalado en estas líneas, debe multiplicarse por un factor de al menos 2.7 para acercarnos a la realidad padecida día a día en todo el país.

Basta con tener presente somos el país cuyo porcentaje de letalidad es casi 4 veces mayor al registro mundial; ocupamos el primer lugar en muertes de personal dedicado a los servicios de salud; se tiene solamente al 9.4 por ciento de la población total, 126 millones, vacunados y de ellos el 40 por ciento, nada más, han recibido la segunda dosis. El retroceso de la mitad de las entidades de la República dentro de los semáforos epidemiológicos es otra señal, otra advertencia de seguir en un importante grado de peligro apenas si mencionado por el Doctor Muerte, Hugo López Gatell.

La falta de vacunas es tan evidente, que el domingo por la noche marcharon médicos y personal de salud del sector privado del Monumento a la Revolución al Zócalo para exigir la inoculación completa. El Ejecutivo federal, al ser interrogado al respecto, sostuvo: “tendrán que esperar a que les toque, como todos”. Sin embargo, tal expresión se le olvidó cuando, días despuès, menciona “son mentirosos, alborotadores, ya han sido todos vacunados”. En ninguna de las dos o tres exposiciones ha evitado mencionar forman parte de la campaña para desprestigiar a su gobierno. Nos enteramos de otra tomada de pelo al primer mandatario al informarle sobre la vacunación de medicos privados en la Escuela Médico Militar, le mostraron algunas fotos y se la creyó.

¿Recuerda usted cuando Marcelo Ebrard sostuvo ya se tenían prepagadas 250 millones de dosis de vacunas? ¿Viene a su memoria el reporte de los 74 millones de vacunas AstraZeneca acordadas gratuitas y proporcionadas por la Fundación Slim? ¿Ha seguido de cerca las declaraciones del titular de Hacienda sobre los montos ya pagados? Le viene a la mente la tranquilidad mostrada por el presidente López cuando afirmaba se tienen vacunas para todos y van a estar llegando? Pues nada, todo eso metalo al cesto de las mentiras, al bote de las falsedades, al depósito de las ofensas a su inteligencia o, ¿que hace el secretario de Relaciones Exteriores, viajando a Rusia para comprar Sputnik-V, cuando el presidente se comunicó directamente con Putin para arreglar otro envío millonario de inoculantes?.

Dicen se promociona a nivel mundial a la empresa Birmex para producir en sus laboratorios todas las marcas de vacunas, olvidando estuvieron a punto de eliminarla totalmente. Déjeme informarle 7 de cada 10 niños no han sido vacunados y era precisamente Birmex la encargada, en algunos casos, de la producción y en otro de la compra de las aplicadas para evitar difteria, tosferina, sarampión, tuberculosis, tétanos, poliomielitis, etcétera. Ahora pretenden revivirla, lo cual volverá a salir carísimo. Pero, así son las ocurrencias y, para colmo tampoco existe todavía la distribuidora de medicamentos, cancelaron el nombramiento de Davide León, el amigo incómodo de Pío y Andrés López y ya no hubo quien se encargara de repartir medicinas. Y, aunque quisieran, no hay.

DE LOS PASILLOS

Las cuentas ni aunque sean alegres le salen al presidente. Aseguró está por concluir la inmunización de maestros en los cinco estados en donde se acordó el regreso a clases presenciales y. se lamenta informarle, lo están engañando y así como le toman el pelo, Usted lo hace extensivo a los ciudadanos. Es por eso también sostuvo que medicos y enfermeras privados ya estan vacunados, que han querido mentir y con eso hacen politiquería. ¿Ya va comprobando lo malo de tener personal seleccionado con un 90 por ciento de lealtad? Son desleales. ¿Y con un 10 por ciento de capacidad, le es suficiente para tener un buen gabinete? Parecer ser que, simplemente, no…Obviamente no podría existir la mañanera si no se habla, en estos tiempos en contra del INE, desde donde el presidente señala ya lo pueden multar y hasta arrestar, pero no dejara de hablar porque en el país tiene que haber democracia, ajá… Y luego llegó la arremetida también acostumbrada en contra de los intelectuales orgánicos. Enojado como se encuentra por las opiniones de Roger Bartra, en las cuales lo llamó retropopulista y lo ubicó como el hombre más alejado del pensamiento de izquierda, barrió parejo y está a la espera de la llegada de intelectuales jóvenes… Tal vez también de jóvenes en otros menesteres tan creativos como el que diseño el logotipo con mamut de la terminal Santa Lucía…

La Cumbre Mundial de Turismo arrancó en Cancún, Quintana Roo. Esperan despertar, desde esa reunión y en este territorio, la reactivación económica. Los de la Conago nombraron a Carlos Manuel Joaquín Gonzalez el nuevo titular de Turismo dentro de esa agrupación y al mandatario yucateco de vicepresidente. El foro, por lo pronto ya sirvio para enterarnos del salvavidas lanzado por EU a las agencias de viajes. Por miles se cuentan las reservaciones hechas por familias mexicanas rumbo al vecino del norte con el afán de vacunarse en esas tierras. La vacuna se las regalan y aparentemente ese no es el negocio, pero lo cierto es el pago del boleto de avión con el cual reincentivan a las líneas aéreas, el pago de hospedaje, el de los alimentos, no se limitan a ir y venir sin hacer compras, así se prorratea el costo de una vacuna regalada y así es como se hace el bien y se gana bien.

