INVITAN A JÓVENES TULANCINGUENSES A CONFORMAR EL PRIMER CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021

Tulancingo, Hgo.- Como parte de las acciones de inclusión de los diversos sectores sociales, que implementa el gobierno municipal, encabezado por Jorge Márquez Alvarado, a través de la Instancia Municipal de la Juventud invita a todos los jóvenes de Tulancingo a formar parte del Primer Consejo Municipal de la Juventud 2021.

Lo anterior, lo informó el titular de la Instancia, Pedro Escudero García, quien señaló que, quienes deseen conformar dicho consejo, deberán cumplir ciertos requisitos, entre los que se encuentran:

Ser ciudadano mexicano, así como tener entre 18 y 29 años de edad, de igual forma, deben de contar con una residencia mínima de dos años, expedida por el municipio; asimismo, no deben tener filiación partidista, así como firmar una carta bajo protesta de no ostentar algún cargo o función de carácter religioso, público, político o militar, al momento de la publicación de la convocatoria.

De igual manera deberán contar con una carta de recomendación, expedida por algún órgano público, privado o social y, presentar su acta de nacimiento e identificación oficial.

El Consejo estará conformado por 15 integrantes, los cuales lo representarán por igualdad de género, de acuerdo a los temas de interés que emite la convocatoria, los cuales son: Salud y Deporte, Empleo y Fomento Económico, Participación Ciudadana, Educación, Equidad e Igualdad, así como Medio Ambiente y Sustentabilidad.

Es importante señalar que cada aspirante deberá de elaborar su solicitud de registro, dirigida al director de la Instancia Municipal de la Juventud, donde expondrá las razones por las cuales por las que desea ser parte de dicho Consejo Municipal de la Juventud. Este motivo, deberá ir acompañado de un video, no mayor a dos minutos, con la exposición de motivos por los cuales desea parte del Consejo y un ensayo de 900 palabras, afín a uno de los temas de interés de la convocatoria.

Esta convocatoria, señalo Escudero García tendrá vigencia, desde el pasado 16, hasta el 31 del presente mes. También, expuso que la Instancia Municipal de la Juventud, instaurará un Comité Evaluador, encargado de la selección de los integrantes del Consejo, el cual, también, analizará y seleccionará de entre los aspirantes, aquellos que sean idóneos para ocupar el cargo, el cual será honorario.

Por último, Pedro Escudero, señaló que las solicitudes de registro que no contengan completos los datos de identificación de cada aspirante, no serán tomados en cuenta para su selección; añadiendo que, cualquier aspecto no previsto en la convocatoria, sería resuelto por la Instancia Municipal de la Juventud, acotando que los datos personales de los participantes serán confidenciales, aún después de haber concluido su participación.