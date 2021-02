EN PUEBLA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DEJÓ DE SER UNA MAQUINARIA ELECTORAL: MBH

-Ningún trabajador de la actual administración tiene instrucciones de ser operador político, resaltó el mandatario

-Mantengo una vigilancia extrema para que ningún programa sea utilizado con fines electorales, agregó

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al comentar que trabaja para ganarse el respeto de las y los poblanos sin simulaciones, el gobernador Miguel Barbosa Huerta destacó que en su gobierno no existe una maquinaria electoral a favor de alguien como ocurrió en administraciones pasadas, en donde trabajadores fungían como operadores políticos o existían condicionamientos de programas sociales.

En videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, el mandatario comentó que, a diferencia del pasado, ninguna persona que trabaja para el Gobierno del Estado tiene instrucciones de operar políticamente en favor de alguien, ni tampoco se usan los programas sociales para desviar dinero con fines electorales.

En este sentido, dijo que su administración trabaja arduamente para entregar apoyos con el fin de que no exista violación a la ley una vez que inicien las campañas. “Está claro que las difusiones de los programas sociales con fines electorales violan el 134 constitucional y las leyes que tienen que ver con hacer equitativos los procesos electorales. En Puebla no existe una maquinaria electoral en todo el gobierno del estado, no he vinculado el trabajo de las dependencias a las cuestiones político-electorales”.

Barbosa Huerta destacó que mantiene una vigilancia extrema para que los apoyos lleguen a las y los poblanos que más lo necesitan sin condicionamientos, muestra de ello, dijo, él y la presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal DIF supervisan que las despensas sean entregadas personalmente a las y los beneficiarios y no por medio de intermediarios.

“A nosotros no nos van a calificar de hacer obras para fines electorales, y no lo voy a permitir porque quiero ganarme el respeto de los poblanos. No quiero ser un simulador”, puntualizó el mandatario estatal.