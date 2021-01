Estado de los ESTADOS Lilia Arellano

“Todo ha sido una encarnizada lucha de poderes”: Pablo Casado

•Contagio de AMLO polariza opinión pública

•Alcanza Covid-19 a toda la 4T: el presidente se encuentra bien: Segob

•Negocian 24 millones de dosis de vacuna rusa Sputnik V para México

•Un Daño Irreparable; la criminal gestión de la pandemia en México: LAX

Ciudad de México.- Tras la confirmación de la infección por Covid-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente se polarizó la opinión pública sobre este hecho: mientras la gran mayoría –desde los integrantes de su gabinete hasta políticos de oposición- desean que “por su bien y por el de la nación” tenga una pronta recuperación, no faltaron los incrédulos quienes aseguraron en redes sociales: “no le creo”, señalando que el anuncio de tal contagio es falso, como parte de una escenografía de victimización en el terreno electoral, dado que el país pasa por su peor momento en relación al incremento incontrolable de los contagios y las muertes en todo el territorio nacional: más de 150 mil muertos y más de dos millones y medio de contagios, agudizado especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México, donde los hospitales ya colapsaron, así como en otras entidades donde se mantiene el semáforo epidemiológico en rojo. “El presidente se encuentra bien y fuerte”, sostuvo en la conferencia mañanera Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

No ha faltado quien recuerde la etapa en la cual se llevaba a cabo la votación para lograr la reforma energética, ese renglón tan publicitado por señalarse la entrega de decenas de millones de pesos a los legisladores, incluyendo a sus promotores para lograr el beneplácito mayoritario. Los numerosos grupos afines a López Obrador estaban a la espera de las órdenes para realizar sendas manifestaciones de inconformidad por la presentación, discusión y prácticamente asegurada aprobación de esta iniciativa. Justo entonces al tabasqueño se le presentó un daño cardiaco, se le hospitalizó y sus huestes quedaron detenidas. Otro convenientemente contagiado fue el titular del IMSS Zoe Robledo, quien reporto haber obtenido resultado positivo al Covid en los momentos en los cuales se exhibían datos precisos sobre las empresas familiares.

Por lo pronto, el titular del Ejecutivo federal se encuentra en resguardo domiciliario, informó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología. Precisó el mandatario será atendido por un grupo de especialistas de primera línea encabezados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer. “Se confirmó contagiado, pero felizmente se encuentra estable, tiene síntomas leves, se encuentra resguardado en su domicilio y desde que inició con los síntomas, el equipo de médicos se encuentra cuidándolo”. Tal situación ha dejado al descubierto la carencia de una estrategia de contención y control del virus al no establecerse el seguimiento ni el cordón obligatorio hacia todos aquellos cercanos al Ejecutivo durante su gira por Nuevo León y San Luis Potosí. No se dieron a la tarea de comunicarse con los viajeros de la aeronave en la cual viajó el mandatario para prevenirles y poner a su disposición la realización de pruebas.

Mientras, miembros de su gabinete con los que interactuó en las últimas 72 horas se realizaron pruebas, para los usuarios de los vuelos comerciales no hubo ni la más mínima atención ni el seguimiento referido para detectar el SARS-CoV-2, para ordenar confinamientos y de alguna manera evitar más contagios. Entre los funcionarios trabajando de cerca con el tabasqueño se cita al canciller Marcelo Ebrard. Otra de las personas cerca del presidente fue la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. En sus giras por Nuevo León y San Luis Potosí, AMLO estuvo acompañado por Rosa Icela Rodríguez. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, también estuvieron en las giras estatales del presidente.

Cierto o falso, el contagio del coronavirus al inquilino de Palacio Nacional, tras una gira de las acostumbradas el fin de semana, era esperado dado los métodos de prevención utilizados por el tabasqueño en los últimos meses, desde el cuestionado “detente” espiritual, hasta el rechazo general al uso de cubrebocas, pasando por su “fuerza moral y no de contagio”, como lo decreto el impresentable Hugo López-Gatell. Su insensatez llegó al grado de declarar: “casi sería mejor que (AMLO) padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va quedar inmune”. Lo estúpido de su opinión se evidencia en el hecho de que el presidente tiene 67 años, le diagnosticaron hace siete años daños en una arteria coronaria; se dijo fue sometido a una intervención de emergencia y, desde entonces, toma un cóctel de medicamentos que lo colocan en una situación especial. El desarrollo de su enfermedad durante los próximos 10 días es clave. El propio tabasqueño sostenía ufano el pasado mes de junio: “no mentir” y “no robar” era la fórmula para evitar el contagio.

A López Obrador le cayó una ola de críticas al ser señalado de negligente por no usar cubrebocas, cuando la propia OMS no detenía los permanentes llamados para reforzar su uso, pues es un mecanismo eficaz para evitar la transmisión. Cuando militantes del PAN presentaron una denuncia para que el mandatario se coloque cubrebocas, el tabasqueño respondió: “me voy a poner un cubrebocas, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapabocas”. El país enfrenta un segundo repunte de contagios desde el pasado mes de octubre, el cual se agudizó en diciembre y enero derivado de las reuniones y viajes durante el periodo conocido popularmente como Guadalupe-Reyes. Y ahí estás las consecuencias. Mucha de la responsabilidad de lo vivido hasta el momento en relación a la emergencia sanitaria es del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien una y otra vez ha errado.

UN DAÑO IRREPARABLE

La experta en microbiología, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, en su libro: “Un Daño Irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México” (Planeta, México, 218pp.), sostiene: “Muchas acciones y declaraciones de López-Gatell han llegado a ser incluso perjudiciales para contener los contagios. La lista es larga, pero cuatro han sido especialmente perniciosas: en primer lugar la continua descalificación de medidas preventivas simples pero efectivas, como el uso de cubrebocas; segundo, la reiterada desinformación al sugerir que los portadores asintomáticos del virus no pueden contagiar a otros; tercero, la insistencia en que la realización de pruebas diagnósticas masivas no tiene utilidad alguna; cuarto, la constante directriz a la población de que los enfermos deben permanecer en casa y no acudir al hospital hasta tener síntomas graves. Si el objetivo de las autoridades es “aplanar la curva” para evitar la saturación de los hospitales y reducir el número de defunciones, resulta imperdonable que sus propias acciones y discursos resulten contraproducentes”.

La especialista reitera: sin datos completos de la epidemia, atenidas a la información de enfermos que buscan hospitalización o de quienes pudieron hacerse una prueba, las autoridades han tomado decisiones en tinieblas, “la estrategia nunca se ha basado en evidencias”, sostiene. “Las cifras ocultas, las interpretaciones segadas y las verdades a medias han sido graves, pero el mayor error fue otro: para que en México –con una población aproximada de 127 millones de habitantes- se pudiera dar una inmunidad de rebaño efectiva, por medio de la infección natural masiva de la población, tendrían que infectarse entre 88.9 y 101.6 millones de personas. De ellas, entre 13.3 y 15.2 millones requerirían hospitalización, entre 4.4 y 5.1 millones alcanzarían un estado crítico y tendrían que ser tratadas en unidades de terapia intensiva con ventilador. Entre 3.5 y 3.8 millones de personas morirían”.

24 MILLONES DE VACUNAS RUSAS PARA MÉXICO

Durante la plática telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el mandatario mexicano acordó la llegada al país de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses. A través de redes sociales, el tabasqueño anunció: “Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses”. El gobierno mexicano todavía no ha detallado la fecha exacta de recepción de las primeras dosis de la rusa y tampoco el precio.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que gracias a esta llamada, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, “podrá avanzar con respaldo del gobierno ruso para asegurar arribo de la vacuna Sputnik V a la brevedad”. Desde el 24 de diciembre, México está aplicando la vacuna de Pfizer y a principios de enero autorizó el uso del fármaco de AstraZeneca. Ahora tiene en la mira no sólo la vacuna rusa Sputnik V, sino también la china de Cansino, las cuales no han sido autorizadas todavía por la máxima autoridad sanitaria.

DE LOS PASILLOS

Gobernadores de oposición que forman parte de la Alianza Federalista, consideraron, a través de su cuenta de Twitter: “La estrategia nacional de vacunación requiere criterios técnicos y la experiencia que sólo el Sector Salud puede aportar; ponerla en manos de los “Servidores de la Nación” es poner en riesgo a los mexicanos y pervertir un derecho humano a favor de una intención electoral”…

Tras darse a conocer los resultados oficiales de la elección interna del PAN para determinar su candidato a gobernador de Chihuahua, en el cual triunfó Maru Campos, en su cuenta de Twitter, la ahora abanderada panista agradeció a sus correligionarios esta designación y extendió su reconocimiento a su contrincante, Gustavo Madero, por su ánimo democrático al reconocer los resultados. Cabe destacar María Eugenia Campos Galván, ha sido acusada por la Fiscalía de Chihuahua y el gobernador Javier Corral, de ser parte de la nómina secreta del ex gobernador César Duarte, pero aún así obtuvo el 62.$% de los votos, y venció a Gustavo Madero.