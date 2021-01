PIDE FAYAD PACIENCIA Y SOLIDARIDAD A LA POBLACIÓN ANTE MEDIDAS SANITARIAS POR COVID

*Durante el inicio de la campaña de vacunación el gobernador dijo que la pandemia no es un problema de un gobierno, un partido o un político, es un problema de todos

* Gobierno de México reconoce a Hidalgo como ejemplo nacional en materia de vacunación

Pachuca, Hgo .- En las inmediaciones del Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19 en la capital hidalguense inició la campaña de vacunación contra la Covid-19. Durante el acto protocolario el gobernador Omar Fayad pidió paciencia a la población mientras llega el momento de recibir el bioquímico, “con la certeza que todos van a ser vacunados, pero sin perder de vista estamos en el epicentro de la pandemia”.

Expuso que, al estar Hidalgo en el centro de México, podría considerarse como el epicentro de la enfermedad, de la propagación del virus y la concentración de los casos; por ello reconoció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el trabajo y la vocación de servicio del personal médico, sin ello los servicios de salud de la entidad ya hubieran colapsado.

El mandatario pidió a la población “Paciencia, ayúdenos es por su vida, finalmente lo que están cuidando es suyo, es su vida, es por su familia”.

El Hoy No Circula sanitario es para bajar la movilidad, no para afectar a la gente, sin embargo, los indicadores nacionales reflejan visitas de casa a casa, fiestas, incluso hay quienes han tomado el aislamiento como un periodo vacacional.

“Espero por el bien de todos, que todos hagamos conciencia de que este no es un problema de un gobierno, no es un problema de un orden de gobierno, esto no es un problema de un partido, este no es un problema de un político, este no es un problema de un grupo, este es un problema de todos, en el que todos tenemos que poner nuestro grano de arena”.

Indicó que es un día trascendental para Hidalgo, ya que gracias al trabajo coordinado que existe entre el Gobierno de México y de Hidalgo, la entidad ha recibido el primer lote de vacunas contra el Covid-19.

El inicio de este histórico programa de vacunación contra el Covid-19 en Hidalgo, complementa el esfuerzo que a lo largo de un año hemos realizado con el Operativo Escudo, con la implementación de más de 30 medidas sanitarias para proteger la salud de todo’, indicó.

La primera fase de vacunación consta de 9 mil 750 dosis de Pfizer para Covid-19 destinada a personal de salud “a todos” ya sea que trabajen con plaza, con contrato, del Insabi, del sector salud estatal o federal, del IMSS, del ISSSTE todo el personal en la primera línea de atención a pacientes Covid.

Aseveró que las vacunas que ayer llegaron a Hidalgo, se aplicarán en su totalidad antes del 16 de enero. Los primeros en recibirlas serán los profesionales de la salud que conforman la primera línea de atención en 16 hospitales ubicados en Pachuca, Actopan, Huejutla, Metepec, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula, Tulancingo y Zacualtipán.

Posteriormente se continuará con el personal de salud de segunda línea, las personas adultas mayores, personas con padecimientos crónicos, profesionales de la educación y la población en general.

Indicó que estas vacunas han pasado por varias fases de estudio y han logrado, en tiempo récord la aprobación de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos de América y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

En representación del Gobierno de México, Gisela Juliana Lara Saldaña destacó que Hidalgo es ejemplo nacional en el tema de vacunación, razón por la que expresó su beneplácito por dar acompañamiento a la entidad en esta labor.

La también titular del programa IMSS-Bienestar, refirió que las acciones en materia de vacunación se ajustarán conforme a las necesidades de la población hidalguense. Señaló que se espera una buena respuesta de Hidalgo para las nueve categorías prioritarias, en primer lugar, al personal que está en un riesgo permanente.

Finalizó felicitando a todos los sectores involucrados en Hidalgo por estar haciendo las cosas en tiempo y forma para que se alcancen los objetivos planteados de una manera óptima.

El titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, citó que el virus se ha desplazado a gran velocidad, de una manera esquiva y devastadora que sigue siendo motivo de atención prioritaria en los medios de comunicación a nivel mundial.

Denominó está acción como evento histórico, siendo un tributo para las personas que están en primera línea a través de un proceso transparente y eficiente.