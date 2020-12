ESTE GOBIERNO NO SE RINDE; CON USTEDES TIENE LA FUERZA DE LA TRANSFORMACIÓN: JAVIER

* Presenta alcalde Tercer Informe de actividades

Poza Rica, Ver.- A pesar de la pandemia este gobierno ha demostrado que no se rinde, afirmó el alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo, al comparecer ante el Pueblo de Poza Rica para presentar su Tercer Informe de la Administración Municipal 2018-2021, donde afirmó, su gobierno continúa trabajando de manera transparente, honesta y responsable, generando acciones con resultados para los ciudadanos, a quienes agradeció la confianza, y agregó “No he fallado, no fallaré, igual que el compañero Presidente de la República, no tengo derecho a fallar; porque sólo junto a ustedes, este gobierno tiene la Fuerza de la Transformación”.

En su mensaje agradeció al Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez, por el respaldo brindando a Poza Rica durante este gobierno para desarrollar obras que resuelven necesidades para los pozarricenses, y asimismo a los integrantes del cuerpo de ediles, con quienes durante el presente año se desarrollaron 45 sesiones de cabildo: 22 ordinarias, 22 extraordinarias y 1 Cabildo Abierto, desahogando 115 puntos de acuerdo, de los cuales a 111 se les dio su cauce normal con las aprobaciones correspondientes y solo 6 se enviaron a comisión.

Informó que durante el presente año se ejecutaron 77 Obras Públicas con un monto de cerca de 108 millones de pesos, de diversos programas, entre ellos: Hidrocarburos, Recursos Fiscales, FortamunDF y FISMDF; realizando Obras como redes de agua, drenaje, eléctrica, bardas, comedores escolares, gradas, módulos sanitarios, techumbre autosoportantes, Edificio de Catastro, Rehabilitación de Parques, Sanitarios Públicos, entre otros, que resuelven necesidades que por años demandaron los vecinos. Se consolidaron obras gestionadas ante el Gobierno del Estado, realizadas por SIOP como, la Rehabilitación de pavimento hidráulico y muro de contención, en Bulevar Adolfo Ruiz Cortines y Calle 10 de la Colonia Palmas, asimismo en Calle Rivera Sur entre Blvd. Lázaro Cárdenas y Privada, Col. Palma Sola; Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Primera de Michoacán, entre Manuel Ávila Camacho y Desiderio Pavón, de la Colonia Los Sauces; Rehabilitación de Pavimento Hidráulico y Alumbrado Público, Calle Manuel Buen Día, entre Calles Eduardo Quiroz y Rubén Porras Ochoa, de la colonia Prensa Nacional, también en Parque de Las Américas y Blvd. Central Poniente; Rampas de banquetas de Concreto en Av. Pozo 13, entre calle 22 y 12 de la Colonia Cazones, entre Blvd. Adolfo Ruiz Cortines y Calle 10, de la colonia Palmas. Toma Domiciliaria para red de agua potable, Blvd. González Ortega.

Dijo que el 2020, ha sido un año complejo por la pandemia de COVID-19, por lo cual fue necesario implementar acciones de prevención para la población entre ellas: 19 mil 300 vehículos de transporte público desinfectados, 19 mil 600 despensas entregadas en apoyo a personas en situación vulnerable, 178 apoyos económicos de $ mil pesos cada uno en beneficio de comerciantes ambulantes, 4 Hospitales públicos apoyados con 200 caretas, 4 mil guantes quirúrgicos, 240 litros de gel antibacterial, 240 litros de sanitizante, 200 lentes de protección personal, 200 reuniones de concientización por el COVID-19, entrega de Mil 500 multivitáminicos a niñas, niñas y adultos en situación vulnerable, y 200 taxistas beneficiados con kits de protección, mascarillas y gel, se dotó de agua potable a 4 mil familias a través de 5 pipas y un tanque cisterna. Agradeció al Tecnológico de Poza Rica y la Universidad Veracruzana por donar caretas de protección para los trabajadores del Ayuntamiento, además de una capsula para traslado de pacientes COVID-19, con la que se equipó a la ambulancia municipal.

De manera conjunta Ayuntamiento y CAEV se realizaron las gestiones necesarias para resolver de manera integral la falta de suministro suficiente y adecuado de agua a sus habitantes, por lo que gracias a que se elaboró el Proyecto Ejecutivo, se concretó la inversión de más de 20 millones de pesos en la primera etapa que contempla el cambio de 4 equipos de bombeo para incrementar el suministro, rehabilitando la obra civil y reforzando el sistema eléctrico con la instalación de la subestación.

En Apoyo a la Reactivación Económica por la Pandemia ante el COVID-19, se instalaron 7 Filtros de control sanitario, atendiendo a 4 millones 629 mil 198 personas, con sanitización de manos, chequeo de temperatura, distribución de cubrebocas a quienes no lo portaban. Se realizaron 18 capacitaciones resaltando las Buenas Prácticas para la Calidad Higiénico-Sanitaria y Manejo Higiénico de Alimentos “Distintivo H”, se revisaron y certificaron más de 68 establecimientos de hospedaje, y más de 250 unidades económicas de alimentos en la ciudad. Se difundieron las medidas de salubridad para 7 mil 500 establecimientos; Con la SEDECOP se gestionaron apoyos económicos de 1000 pesos para personas que quedaron en situación vulnerable por la contingencia del covid19, se enviaron 2 mil 275 expedientes y se beneficiaron a través de la Tesorería Municipal a 250 comerciantes semifijos del primer cuadro de la ciudad que dejaron de laborar durante 2 meses por causas de la contingencia sanitaria.

Aún con la pandemia, describió, la ciudadanía ha continuado en un esquema de confianza para con este, por lo que ha logrado acercarse a la meta global de la captación de los recursos presupuestados para este año 2020 en la Ley de ingresos, teniendo a la primera quincena de diciembre un 97% de meta alcanzada, mientras que el principal concepto de ingresos, el predial, en el 1er bimestre 2020, logró repuntar más allá de la meta prevista para 2019, y la Tesorería Municipal incremento la eficiencia en sus servicios, logrando 30 por ciento menos de afluencia a sus oficinas, y 35 % mayor cantidad de utilización de los portales de internet.

Durante el presente año, recordó; la administración de Poza Rica fue distinguida con 6 Galardones, “Venustiano Carranza a las Buenas Prácticas Municipales”, tras la convocatoria del INVEDEM, en donde el Comité Consultivo para el Desarrollo Municipal reconoció las propuestas de: “Modelo de planeación, base de datos Planeación, Evaluación y Control”, “Micrositio COVID-19”, “Prácticas en materia de gobierno abierto”, “Vive Cabildo Bien”, “Metodología para la actualización del atlas de riesgos del municipio”, y “Viajes incluyentes conoce tus raíces”

En materia de Bienestar Social, el ayuntamiento mantiene firme el interés de reducir los niveles de pobreza, por lo que a través del Programa “Vive Bien”, se mantuvo la atención para los 17 colonias que concentran niveles de vulnerabilidad, contribuyendo a que las personas tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y gozar de nivel de vida digna, por lo que con una inversión de $ 4 millones 280 mil pesos, se realizaron acciones como 9 mil apoyos alimentarios se entregaron 38 aparatos funcionales; además se otorgaron 2 mil 100 beneficios de becas del ramo 033, y 499 Casos de atención ciudadana relacionadas con retorno a un lugar seguro y constancias de residencia)

En Programas de Salud se realizaron Mil 025 servicios de salud, se recolectaron 110 toneladas de Cacharro y Mil 400 llantas recolectadas con el programa “Sin Mosquito no hay dengue”, a través de SIPPINNA, 700 Niñas, niños y adolescentes fueron beneficiados con 45 pláticas impartidas para frenar la violencia, así como 5 mil 600 reproducciones de los conversatorios virtuales, y 300 reproducciones al Congreso Municipal e Internacional “trabajando juntos por ellos”. En Derechos Humanos se brindó atención a 300 servidoras y servidores públicos a través de capacitación, se impactó a 13 colonias con el módulo itinerante, mientras que a través del Instituto Municipal de las Mujeres: 200 personas capacitadas en Prevención de la violencia de género, 250 atenciones, asesorías y canalizaciones a víctimas de violencia de género, 456 Servicios y Estudios Médicos gratuitos (Pruebas de VIH, Papanicolaou, exploraciones mamarias y salud sexual), y se contó con 250 vehículos participantes en la Caravana del Día Internacional de la Violencia a la Mujer; se recibieron 475 llamadas a la “Línea Rosa”, y se aplicaron 350 Lonas y viniles para la difusión de “La Línea Rosa”, mientras que en el Centro de Salud y Bienestar Animal se otorgaron Mil 970 consultas, entre desparasitaciones, esterilizaciones y antirrábicos para perros y gatos, entre otras acciones.

Durante el presente ejercicio en coordinación con la Secretaria de Protección Civil del Gobierno del Estado, Protección Civil Municipal elaboró el Atlas de Riesgo de Poza Rica, generando los mapas de peligros y riesgos ocasionados por diversos fenómenos, registrados en un sistema de información geográfica que permite modelar, analizar e interpretar dichos fenómenos y sus impactos para la oportuna previsión de sus eventuales afectaciones. También se avanzó en la conformación del Cuerpo de Bomberos, con 2 unidades Contraincendio tipo pipa con capacidad de 10 mil litros, 1 camioneta tipo PickUp para atención de emergencias, y se llevó a cabo Primer Simulacro de Inundación Fluvial por Desbordamiento del Río Cazones, además de realizar 60 capacitaciones impartidas de manera virtual.

En este ejercicio se está aplicando el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, instrumento legal que permite al municipio planificar su crecimiento, en un trabajo coordinado que atiende las necesidades de la población de manera eficiente, oportuna y transparente, y para su desarrollo se instaló el Consejo Consultivo Municipal integrado por la Universidad del Golfo de México, el Tecnológico de Poza Rica y representantes del sector empresarial, por lo que ahora, todas las obras que se realicen en el municipio deben estar apegadas a este instrumento a través de los permisos de construcción de manera ordenada y no en cualquier lugar como se venía haciendo. Y recordó que durante el 69 aniversario de Poza Rica como municipio libre, el gobierno del estado hizo entrega del Fundo Legal, documento que establece la legalidad de la superficie que ocupa el territorio municipal y que dio origen a la creación del municipio libre de Poza Rica de Hidalgo.

La autoridad municipal agradeció el respaldo de su familia y en especial a su esposa, la Presidenta del DIF María de la Luz Straffon de Velázquez, por apoyar en la labor de servir a Poza Rica y celebró a su vez, que en este año, con la presencia del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se haya tomado protesta a los miembros que integran el Consejo de Economía Regional Totonaca, que propiciará la reactivación, generación de empleos y será un detonante para el desarrollo sostenido, por ser una figura integradora y de coordinación entre los municipios de la zona totonaca. En materia de Ecología, manifestó que no se puede permitir que los arroyos sean fuente de contaminación y no hacer absolutamente nada por ellos, por lo que esta administración destina recursos para su saneamiento. Mientras que en materia de seguridad, expresó que del FORTASEG se destinarán recursos para conectar el 50 por ciento de las cámaras de videovigilancia que se instalaron en el municipio.

Ante el representante del Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez, Florencio Atzin Pérez, agradeció el esfuerzo de las áreas que en general conforman la administración municipal.