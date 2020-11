Anuncian Jornada de detección de Hepatitis C

Se instalan módulos en diversas partes de la ciudad, para detectar a tiempo dicha enfermedad.

Se puede contagiar desde el vientre materno, por una transfusión, por un tatuaje o por utilizar equipo de manicure o pedicure sin esterilizar.

Coatzacoalcos, Ver.- Debido a que la Hepatitis C ya es un grave problema de salud pública que, aumentado en los últimos años en el país, se colocarán módulos de detección en diferentes partes de la ciudad con el único fin de atender a tiempo esta enfermedad.

Uno se ubicará en Tránsito del Estado durante la tarde de este martes y otro más estará en las instalaciones de la Policía Municipal a las 7 de la mañana del miércoles. El jueves se atenderá a la gente en la Dirección de Salud Pública Municipal, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes en la Secretaría de Obras Públicas, de 10 de la mañana a 12 del día.

Al dar el mensaje de bienvenida en la Sala de Cabildo, el Dr. Juan Ramón Flores, Titular de la Dirección de Salud Pública Municipal, puntualizó que la Hepatitis C es curable si se detecta y trata a tiempo, “hay que evitar la muerte por cáncer hépatico, destrucción del hígado o cirrosis”, señaló.

Por su parte, la Dra. Guzmán Terrones, encargada de la Clínica de Hepatitis C del Puerto de Veracruz, manifestó que hay tratamiento para todos los pacientes de 16 años en adelante. El contagio puede ser desde el vientre materno cuando la madre padece la enfermedad y no lo sabe, por lo que exhortó a las mujeres gestantes a hacerse la prueba del tamizaje y evitar contagiar a sus bebés. Igualmente se puede contraer por una trasfusión no segura. Por un tatuaje casero, por utilizar algún instrumento de manicure o pedicure sin esterilizar.

“Toda la población debe ser tamizada, estamos buscando entre 12 a 20 mil pacientes de Hepatitis C, que aparentemente están sanos. La Hepatitis C, es la primera causa del cáncer de hígado en el país. El tamizaje es permanente en las instituciones de salud totalmente gratuito”, precisó.

El tratamiento tiene 3 meses de duración, es una pastilla diaria con mínimas secuelas, la prueba es una gota de sangre. Tiene una efectividad del 98% el tratamiento.

“La Organización Mundial de la Salud comienza en 2016 la detección y la meta es erradicarla en el 2030. Esperamos que Veracruz sea el primer estado de la república que erradique este virus que es curable”, finalizó Guzmán Terrones.

Por su parte, la regidora con la comisión de salud, Blanca Hilda Cuevas Rosado, indicó que este Gobierno Municipal siempre está preocupado por la salud de los ciudadanos, por lo que se impulsa la cultura de la prevención.

Guadalupe Beatriz Zetina, paciente con Hepatitis C, dijo que sentía cansancio y se le bajaban las plaquetas, reconoció que este es un tratamiento muy caro, pero agradeció al gobierno y al sector salud por darle su tratamiento.

En la clínica acreditada en el Puerto de Veracruz se les atiende presentando una credencial de elector, o su acta de nacimiento; deberán sacar su cita a través del Ayuntamiento, que es el requisito que pide el INSABI; también se les solicita CURP, una carta de no ser derechohabiente del IMSS o ISSSTE y se verá la manera que se les tomen sus muestras de laboratorio en Coatzacoalcos.