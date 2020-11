La Orteuv presentará Cherán o la democracia según cinco indias rijosas, versión para Zoom

* Cherán o la democracia según cinco indias rijosas es una obra escrita por Luis Enrique Gutiérrez O. M. y dirigida por Alba Domínguez.

Xalapa, Ver.- La Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana estrenará la versión para Zoom de la obra Cherán o la democracia según cinco indias rijosas, escrita por Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio (miembro del SNCA – FONCA) y dirigida por Alba Domínguez. En Cherán participan diez actores en escena: Miriam Cházaro, Rosalinda Ulloa, Marco Rojas, Karina Meneses, Karem Manzur, Gema Muñoz, Raúl Santamaría, Carlos Ortega, Pablos Becerra y Luisa Garza.

Cherán o la democracia según cinco indias rijosas es un texto ficticio basado en un hecho real que ocurrió en el 2011 en el municipio de Cherán, en la meseta purépecha del estado de Michoacán, donde un grupo de mujeres se enfrentó a una camioneta de taladores ilegales, lo que derivó en una revuelta en la que participó gran parte de los habitantes del pueblo, que concluyó en la expulsión de partidos políticos y la conformación de un régimen de autogobierno basado en el sistema de usos y costumbres.

En palabras del autor: “Más que una historia, un cúmulo de rumores contradictorios y lejanos. Ni siquiera sé si exista realmente un pueblo en la meseta purépecha llamado Cherán. Es probable que todo lo que sé de esta gesta no sea más que el invento de un adolescente pegado a su computadora en un sótano de Boise, Idaho. Pero, sea verdadera o no, es una gran historia, una historia ejemplar”.

Luis Mario Moncada, director artístico de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, afirma: “Cherán es muy sensible a estos temas de actualidad, y tiene además un abordaje muy peculiar, porque no habla de éstos a partir del conocimiento y la apropiación que hacemos desde la academia o desde la ciudad. Me parece elocuente lo que dice respecto a la situación de la mujer, porque efectivamente se reconoce que son el detonante, la chispa que enciende y que moviliza. Sin ellas no hubiera sido posible lo que hicieron, aunque al mismo tiempo se mantiene el rezago respecto a su participación directa en las decisiones. También habla sobre la democracia, que efectivamente hay un gran desencanto sobre su significado real, o por lo menos como se entiende en occidente a partir de sistemas electorales abstractos.”

Cherán o la democracia según cinco indias rijosas es una obra que podrán disfrutar desde la comodidad de sus casas a través de nuestro Facebook Live (https://bit.ly/3gwdBu5). Las funciones serán el 13 y 20 de noviembre a las 20:00 horas.