Durante el Buen Fin descuentos en el pago de tenencia vehicular

Pachuca, Hgo.-El Gobierno del Estado de Hidalgo, por medio de la Secretaría de Finanzas Públicas anuncia el programa Buen Fin Vehicular mediante el cual se exentará del pago del cien por ciento (%) del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y sus accesorios correspondientes a los ejercicios 2018 y/o 2019.

Las personas interesadas podrán regularizar 2018 y 2019 solamente con el pago de los refrendos y accesorios, en el caso de adeudos anteriores, adicionalmente aplicará el 20% de descuento.

ElBuen Fin Vehicular aplica para transporte privado y público, del 9 al 20 de noviembre. El horario de atención en los Centros Regionales de Atención al Contribuyente será de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas

Los Centros Regionales de Atención al Contribuyente se ubican en: Actopan, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Pachuca, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula, Tulancingo, Zacualtipán, Zimapán y Mineral de la Reforma.

Actualmente el padrón activo es de 661,778 unidades, del cual el 51% está al corriente y porcentaje restante se mantiene adeudo.

La población también puede realizar su pago a través del Portal Tributario http://portaltributario.hidalgo.gob.mx o por medio de la línea telefónica 800 737 7383. Además se pueden diferir los pagos a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjeta crédito. Otra alternativa para la población contribuyente es realizar los trámites por medio de la aplicación eSIT móvil.

Implementarán operativo especial las Secretarías de Salud y Seguridad

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la entidad (Copriseh), realiza acciones para que, durante la estrategia del Buen Fin, establecimientos, plazas comerciales, tiendas departamentales y de autoservicio cumplan con todas las medidas de seguridad e higiene, tras continuar con la pandemia del Covid-19 en el país.

Se han sostenido diversas reuniones con comerciantes y gerentes de plazas comerciales, para exhórtalos a seguir con las medidas de prevención para evitar aglomeraciones durante los días que se desarrollará el Buen Fin.

Las medidas que se han establecido son:

Controlar el aforo en accesos y salidas de las plazas, tiendas comerciales y locales.

Priorizar la venta en línea o plataforma digital.

Garantizar la disponibilidad de insumos para lavado de manos en sanitarios, así como en lava manos comunitarios ubicados dentro y fuera de las plazas.

Previa apertura, desplegar una brigada de limpieza y desinfección profunda en zonas con mayor circulación, así como contemplar el despliegue de la misma por lo menos dos ocasiones.

Suspensión de degustaciones y pruebas.

Suspender el servicio de envolturas para regalos para evitar aglomeraciones.

Utilizar los medios auditivos y visuales para difundir mensajes a clientes que apliquen las medidas que ayuden a contener y mitigar los contagios por Covid-19.

Designar a personal para que porten una prenda especifica que los identifique como supervisores y refuercen el cumplimiento de medidas entre los clientes (uso obligatorio de cubrebocas, respetar la sana distancia y uso de gel antibacterial)

Las áreas de comida rápida solo tendrán servicio para llevar.

Verificar el cumplimiento de la sana distancia, en una fila afuera del establecimiento y previo a los pagos.

Realizar la toma de temperatura en la parte frontal de la cabeza.

Establecer horarios específicos para que acudan adultos mayores.

Restringir el acceso a menores de edad y personas con alguna comorbilidad.

Una vez realizada la compra, establecer horarios o fechas de entrega posteriores para evitar aglomeraciones.

Privilegiar los pagos en efectivo.

Se solicita a toda la población a mantener estas acciones y seguir usando el cubrebocas como una forma de prevención del virus, además de que, en la medida de lo posible, no salir de casa.

Recomienda SSPH medidas para realizar compras seguras

En materia de prevención, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo mantendrá acciones operativas a través del C5i de Hidalgo, Policía Estatal, Policía Industrial Bancaria, y en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales de todas las regiones de la entidad.

Será a través del sistema de videovigilancia urbano y la conexión de comercios y empresas con cámaras particulares, con más de 11 mil 700 dispositivos, además de la operación de arcos carreteros, alarmas vecinales, reportes al 911 de Emergencias y 089 de Denuncia Anónima, que se desarrollarán los trabajos de seguridad.

La Policía Estatal estará desplegada por medio de la Unidad Canina, Unidad de Monitoreo Aéreo, Unidad de Proximidad Social, Policía Preventiva, Policía Cibernética, entre otras áreas.

Entra las principales recomendaciones, se encuentran:

– No publiques en redes sociales las compras realizadas.

– Evita dejar objetos de valor en el auto.

– Guarda el comprobante de compra que se genere.

– Comprar en sitios debidamente establecidos.

– No utilizar redes Wi-Fi públicas.

– Usa mecanismos de autenticación en tus cuentas.

– Verificar la URL de la tienda (hacer compras en sitios web conocidos con URL legítima).

– Desconfía de lo que parece demasiado bueno (promociones y precios muy atractivos).

– Mantén actualizado el software de seguridad.

– No brindes información personal en sitios web no oficiales y que no cuenten con avisos de privacidad.

– No des información en mensajes, correos, llamadas de supuestas ofertas, premios o instituciones bancarias.

– No entres a enlaces o descargues documentos de remitentes desconocidos.

– En caso de Emergencias, llama al 911.