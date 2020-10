CONCEJO MUNICIPAL INTERINO DE TULANCINGO EFECTUÓ QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Tulancingo, Hgo.- Temas inherentes a ordenamiento territorial, así como la autorización para poner en marcha ocho comedores comunitarios, comprendió la orden del día de la quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento, realizada el pasado viernes.

En lo que confiere a ordenamiento territorial, El Concejo Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, aprobó que sea restituida la donación de superficie al señor José Castro Huihuitoa, la cual había sido entregada al municipio para que fuera regularizada.

La devolución se determinó, al haber imposibilidad jurídica para darle tratamiento de asentamiento humano irreversible, sujeto de regularización.

Pues no se cumplen los requisitos previstos en el Reglamento de la Ley de Asentamientos Humanos vigente en el Estado de Hidalgo.

Con la devolución de donación, el ciudadano José Castro Huihuitoa podrá realizar los trámites necesarios ante las instancias competentes y así atender la situación jurídica en que se encuentra el bien inmueble.

La parcela que buscaba regularizarse no cumplía con el porcentaje de habitación aunado a que las superficies de los lotes rebasan los 125 metros cuadrados, además que no contaba con un área de donación para equipamiento y al sumar estos factores, no cumple el perfil para ser beneficiario de la regularización de ordenamiento territorial.

Se enfatizó que para ser considerado al programa de regularización, el interesado debe atender fehacientemente lo que marcan La Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para el Estado de Hidalgo y su reglamento. De no hacerlo así, se proponen otros esquemas, como es el caso del Señor Huihuitoa.

En lo que va del actual Concejo se tienen logros en materia de ordenamiento territorial, ejemplo de ello es la próxima firma de escrituras respecto a la superficie regularizada en la parcela 92 del Ejido Ahuehuetitla, hoy colonia del mismo nombre.

En esta misma Asamblea, se autorizó al presidente del Concejo Municipal, Fernando Lemus Rodríguez, para celebrar un convenio de colaboración con el Sistema DIF Municipal para la puesta en marcha de ocho comedores comunitarios en apoyo a personas de escasos recursos, quienes podrán acceder a alimentos sanos y balanceados con una cuota mínima de recuperación.