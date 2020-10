OTRA MAS DE MEGACABLE

*continúan las denuncias e inconformidades

Tuxpan, Ver.- Continúan las denuncia en contra de Megacable, no solo son por la falta de instalación del servicio, también es la falta de atención y el pésimo servicio de internet que ofrecen, ya que mucho usuarios han denunciado que no les otorgan el servicio que les ofrecen, que si contratan un paquete de 10 megas solo les llegan 5, además de que seguido hay interrupciones que tardan horas o hasta días en ser restaurado, y hoy en día que los estudiantes se encuentran estudiando en línea y que el internet es algo indispensable esta empresa cablera esta ofreciendo un pésimo servicio, y una deficiente atención a los usuarios, quienes señalan que para lo único que si son puntuales es para cobrar y cortar el servicio, y no hacen ningún descuento por los días que no lo otorgan.