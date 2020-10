Por desabasto y robo de medicinas, padres denunciarán al Presidente

* Los inconformes también buscarán que se garantice la protección a los menores que sean diagnosticados con cáncer, no sólo con medicamentos, sino con apoyos económicos y educativos

Padres de niños con cáncer denunciarán al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a los titulares de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, por la falta de medicamentos y omisión en la atención médica. Además, interpondrán otra por el robo de más de 38 mil piezas de fármacos.

“Esperamos que esta denuncia pueda dejar una marca a la sociedad para que abra los ojos y se dé cuenta que no es cuestión de un partido político, ser de izquierda o de derecha. Nosotros no somos pagados o acarreados. No inventamos niños con cáncer, mi hijo es legalmente ciego gracias al desabasto”, dijo Luis Fernando, padre de Gael, quien perdió la vista como consecuencia del cáncer que padece.

En conferencia de prensa en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, anunciaron que crearán una iniciativa para reformar el Artículo 4 constitucional en el que se garantice la protección a los menores que sean diagnosticados con cáncer, no sólo con medicamentos, sino con apoyos económicos y educativos.

Agregó que requieren un millón 200 mil firmas para poder presentarla ante el Congreso de la Unión.

Autoridades federales y de la Ciudad de México informaron que se iniciaron las investigaciones sobre el hurto de la medicina.