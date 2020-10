El último Domingo. #LosAguilares , #PozoBlanco , #LaMesa , #ElPedregal *

Ya no hay novedad en los partidos políticos, llevan décadas haciendo el mismo tipo de campaña, una y otra y otra vez, se han vuelto rutinarios, desinteresados, sino es que siempre lo han sido. En el último Domingo, que coincide con la campaña electoral 2020 por la renovación del Honorable Ayuntamiento, mientras los partidos políticos de siempre y sus #EXFUNCIONARIOS , predeciblemente acuden al Tianguis Dominical, a darse sus tradicionales “baños de pueblo” de cada tres o cuatro años, L@s #ONCE , contrarios a los políticos de siempre, vecinos de a pie, activistas, no privilegiados, de orgullosa clase trabajadora, auténticos y sinceros, van a donde se sienten más cómodos, entre la gente, en las calles, en cada casa, directamente en las puertas de cada vecina y vecino cuautepequense, como lo seguirán haciendo, una vez que l@s #7MiL y más los elijan, como integrantes del H. Ayuntamiento, al crearse para ellos mismos un Reglamento Municipal de Giras, que hará que por lo menos una o uno de ellos, visite cada comunidad del municipio, al menos una vez a la semana.

A cuatro días de concluir con la campaña más progresista, inclusiva, en la historia electoral del municipio, la #AvanzadaSolidaria arrancó actividades en #LosAguilares. Allí, la candidata independiente por la Cuarta Regiduría, Ing. Karina Domínguez Franco guió a L@s #ONCE en el lugar donde parte de su familia reside actualmente. Se entabló un diálogo con las vecinas y vecinos, quienes se manifestaron a favor de las #PropuestasConcretas para la inclusión de personas con discapacidad dentro de la Administración Pública y la vida cotidiana en general, así como de los esfuerzos materiales de la Presidencia Municipal para garantizar que los habitantes del municipio con discapacidad, puedan encontrar servicios que les ayuden a mejorar sus condiciones diarias.

Posterior a ello el equipo se trasladó a #PozoBlanco en dónde se llevó a cabo una reunión en la que Leonardo Flores Solís, próximo Presidente Municipal de Cuautepec de Hinojosa, pudo escuchar las necesidades de los habitantes de la localidad y enfatizar en el hecho de que su mandato buscará generar desarrollo económico en las zonas con mayores índices de marginación en el municipio, a través de la implementación de programas públicos en materia económica bajo el principio de la política de distribución de recursos públicos #DELASORILLASHACIAELCENTRO.

Poco más tarde en #LaMesa, vecinas y vecinos, se mostraron atentos en cuanto a las mejoras de diseño universal y protocolos de atención que propone el Observatorio al interior de la Administración Municipal, como lo es el asegurar que el trámite de documentos se encuentre en las plantas bajas de los edificios de Gobierno Municipal, debido a la dificultad que sufren adultos mayores y personas con discapacidad, en el actual vaivén constante de escalones que parecen interminables. De igual manera es vital que los servidores públicos cuenten con capacitación en materia de inclusión, que permita acabar con malos tratos y abusos de las Dependencias Municipales.

Por último, por la tarde noche, Miguel Ángel Morales, vecino de #ElPedregal, candidato independiente por la Tercera Regiduría, condujo al equipo del Observatorio de Cuautepec de Hinojosa, nuevamente a su comunidad, para refrendar a las vecinas y vecinos su compromiso de ser parte de un #NuevoGobiernoMunicipalIndependiente sincero, solidario, transparente, cercano, responsable, honesto, eficaz y efectivo, que sirva al pueblo de Cuautepec de Hinojosa, más no se sirva de él.

Hasta el último minuto de la #CampañaSolidaria , L@s #ONCE y l@s #7MIL , seguiremos generando una nueva conciencia colectiva, y plantando la semilla de la #NuevaDinámicaDeLaVidaPública en el municipio, que establezca un distanciamiento fulminante, entre la vieja clase política tradicional, sus formas corruptas, anticuadas, que no tienen ya nada nuevo o bueno que ofrecer, y nosotros, la nueva mayoría, los mejores, las mujeres y los hombres libres MÁS CRÍTICOS, RESPONSABLES, INTELIGENTES E INFORMADOS, que luchan por un Cuautepec de Hinojosa con una auténtica democracia institucional, que devenga en paz, progreso y prosperidad duradera para todos.

#Nosomoscomoellos

Con #7MiL votos y más reconstruiremos Cuautepec de Hinojosa.

L@s #ONCE. ¡Por un auténtico Honorable Ayuntamiento!

Vota Observatorio Vota Leonardo PRESIDENTE MUNICIPAL ♥

Domingo 18 de Octubre de 2020