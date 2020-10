NOROÑA EN SANTIAGO TULANTEPEC PIDIÓ QUE TODOS LOS SEGUIDORES DE OBRADOR Y MORENA EN PLENO VOTEN EL 18 DE OCTUBRE POR EL PT Y VANESSA MONTER EN SANTIAGO TULANTEPEC.

Santiago Tulantepec, Hgo.- El Diputado Federal Gerardo Fernández Noroña visitó el municipio de Santiago Tulantepec, presentó su Asamblea Informativa y participó en el evento de la candidata municipal del Pt-Morena en Santiago Tulantepec Diana Vanessa Monter Soto, la cual en uso de la voz reiteró su compromiso con los Santiaguenses de gobernar para todos instituyendo la 4T en Santiago e implementando la igualdad de servicios para todos.

Vanessa se comprometió a llevar agua, drenaje, seguridad y bienestar generalizado a todo el municipio y hacer suyos los principios obradoristas no mentir, no robar y no traicionar al pueblo en todos sus actos de gobierno.

La candidata petista agradeció la presencia del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, del presidente del PES de Santiago Tulantepec Víctor Moreno S., de la representante de la estructura de Morena en el Municipio la C. Blanca Estela Moran Flores, del comisionado estatal del PT licenciado Javier Vázquez Calixto y demás miembros del Presídium y a todos los ciudadanos que acudieron a dicho evento de unificación de la izquierda PT-MORENA y estructura del PES de Santiago Tulantepec.

Vanessa agradeció el pacto de Facto que se firmó el 2 de Octubre con la militancia de Morena en Santiago y también dió las gracias que el Presidente del PES del municipio y los integrantes del comité de ese partido se integren a los trabajos de la campaña de ella con la única intención de fortalecer el proyecto obradorista de Santiago.

En uso de la voz el Presidente del PES en Santiago el C. Víctor Moreno S. afirmó que se unen al proyecto de Vanessa Monter Soto y le levantó el brazo en señal del triunfo de la candidata del Pt, Morena , AGREGÓ NO SE DEJEN ENGAÑAR por el candidato impostor del supuesto Pes, porque el comité real del partido PES en nuestro municipio esta aquí con NOROÑA y arropa a la candidata petista Vanessa Monter y comentó, la razón que nos unió a la candidatura de Vanessa es por ser una mujer de izquierda que enarbola los principios de la 4t y estoy seguro de que Vanessa será una gran presidenta.

Posteriormente en uso de la voz la señora Blanca Estela Moran Flores de la estructura Morena desconoció al ex candidato de Morena Domingo Hernández calificando de corrupto por no registrar su planilla en el IEEH porque se vendió al candidato del PES y exigió su expulsión de Morena por traidor y pidió no le den ni un voto al candidato del PES que mediante intimidación, compra de dirigentes y votos pretende robarse la presidencia de Santiago aunque toda la gente sabe que ni del municipio Santiago es; continuó expresando que ratifican el pacto de facto que firmaron el 2 de Octubre con la petista Vanessa Monter en el que le expresan su total apoyo a la candidata y se suman al trabajo electoral para conseguir los votos para triunfar el 18 de Octubre votando por el PT para hacerla presidenta de Santiago.

Fue entonces cuando Gerardo Fernández Noroña realizó el siguiente posicionamiento en el que expresó que Omar Fayad y la familia Murillo son unos ladrones, y continuo realizando una serie de criticas al gobierno estatal actual, en el que recriminó el abandono a la población vulnerable y la simulación de un gobernador insensible ante las carencias elementales en todo el estado y más aun por el empobrecimiento de la población consecuencia del COVID.

En uso de la voz Noroña afirmó que Vanessa ganará el 18 de Octubre en las urnas porque es una mujer entrona y que esta comprometida con el bienestar de la gente de Santiago, descalificó al ex aspirante de Morena en Santiago Domingo Hernández que se vendió al Pes de Murillo y Osorio y dijo: “es mejor que los corruptos se vayan de la izquierda” y pidió a todos los seguidores del Presidente Obrador en Santiago se unan para lograr el triunfo de Vanessa Monter al tiempo de que le levantó el brazo y gritó Vanessa Presidente, Pt, Pt, Pt, Obrador, Obrador.

FUE ASÍ COMO CONCLUYÓ EL RECORRIDO DE GERARDO FERNANDEZ NOROÑA EN SANTIAGO TULANTEPEC.