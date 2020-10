Ganará Morena en Hidalgo y Coahuila con la fuerza de los votos y la razón

EMILIO ULLOA finaliza gira en Pachuca

* Después de más de 16 mil kilómetros recorridos por todo el país, cierra Emilio Ulloa, en Hidalgo, su gira nacional con llamado a la unidad y participación

Pachuca, Hgo.- El Movimiento de Regeneración Nacional obtendrá un triunfo claro, legal y contundente el próximo 18 de octubre en la elección de presidentes municipales de los estados de Hidalgo y Coahuila, “con la fuerza de los votos, con la fuerza de la razón, con la fuerza de las mayorías que han encontrado en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador un proyecto socialmente útil y responsable”, afirmó Emilio Ulloa Pérez, aspirante a la Secretaría General de Morena.

En el cierre de la gira nacional en la que recorrió más de 16 mil kilómetros de carreteras del país para promover la participación de militantes y simpatizantes en el proceso de selección de la Presidencia y Secretaría General de la primera fuerza política del país, Ulloa Pérez indicó que “es tiempo de demostrar que las elecciones se pueden ganar convenciendo y no manipulando los programas sociales con fines electorales”.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador llevó los programas sociales a la Constitución, y hoy nadie podrá utilizarlos, manipularnos, convertirlos en moneda de cambio en las elecciones, como lo hacían algunos, cuatro o cinco meses antes de las elecciones, cuando se ponían a entregar de todo, y terminando la elección no se volvían a acordar de la gente”, indicó.

El también ex diputado federal y ex diputado local por Nezahualcóyotl, Estado de México, donde radica hace más de 30 años, expresó que en Morena es tiempo de unidad, de fortalecer la cohesión interna y llegar juntos a las elecciones del 18 de Octubre para confirmar en los municipios de Coahuila e Hidalgo que este es un partido de la gente, con nombre y apellido, capaz de definir cualquier elección con la fuerza de los votos.

Aclaró que el proceso interno de Morena seguirá adelante y en paralelo con los compromisos electorales del próximo 18 de Octubre, por lo que éste no debe ser motivo para fragmentaciones ni enfrentamientos.

“Podemos tener diferencias, pero esas se discuten, se aclaran y se llega a acuerdos, no vamos a caer en los errores del pasado en la izquierda, lo que sepultó otras opciones políticas por la fragmentación, por los grupos, por las corrientes. Ese es un fantasma que nos persigue y que tenemos que desterrar con unidad”, puntualizó.

Hizo un llamado a fortalecer a Morena, a respetar las reglas que fijó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que está en manos del Instituto Nacional Electoral, acatar y respetar los resultados que arroje la encuesta, y unirse en torno a quien resulte electo por la decisión ciudadana expresada en las encuestas.

“De mi parte no habrá confrontación, acataré los resultados y me sumaré a quien resulte triunfador en este ejercicio; no voy a judicializar el proceso y mucho menos a obstaculizarlo”, finalizó.