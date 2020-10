El Debate desnuda a los partidos. Lo que se viene: la manipulación del voto. El Aserradero. Texcaltepec de mis amores*

En lo que a menudo se conoce como el primer debate político televisado de la historia del 26 de Septiembre de 1960, entre John F. Kennedy y Richard Nixon, la crónica cuenta que aquellos quienes vieron el debate por televisión dieron por ganador a Kennedy y aquellos que lo escucharon por radio, dieron por ganador a Nixon. En los debates políticos, la calificación sobre quién es el ganador y quién el perdedor o perdedores, le corresponde sólo a la opinión pública y es una de tipo cualitativo, más bien subjetiva, en la que el votante tiene más una reacción emocional que una de tipo racional, que surge de como nos hacen sentir cada uno de los candidatos y las candidatas cuando toman la palabra.

El segundo debate en la historia de Cuautepec de Hinojosa ha vislumbrado un gran problema de los partidos políticos nacionales, su incapacidad para promover a candidatos de alta calidad y que sus candidaturas no obedecen a ofrecer, en la palestra electoral, a los mejores perfiles del municipio, sino que a obtener los mejores acuerdos de complicidad entre camarillas. Ya desde el comienzo de la presente contienda, la expectativa de la participación de Leonardo Flores Solís en el debate era alta, ante un estándar pésimo, el candidato independiente destaca con talante, entre personajes que a pesar del respaldo de millonarias prerrogativas, se desvanecen en ambientes no controlados, que desaparecen cuando tienen que improvisar, que cantinflean, son inseguros, están poco preparados, no tienen programas ni proyectos reales y que no se entiende, como institutos políticos de tan alta envergadura y tan amplio calado social, con tantos recursos asignados, en décadas no hayan hecho lo suficiente para elevar el nivel del discurso público postulando a gente joven y profesional, con la que de hecho cuentan entre sus filas.

Dato duro. Leonardo es el único candidato respaldado por la ciudadanía y no por los partidos políticos. Es el único que hizo “talacha” para ser candidato, tuvo que conseguir más de mil firmas repartidas en todas las secciones electorales del municipio. El resto de los candidatos sencillamente se acomodó en el registro de los partidos políticos viciosos, no le pidieron permiso a las vecinas y los vecinos de Cuautepec de Hinojosa para participar, están ahí por acuerdos de sus dirigentes, ningún cuautepequense juzgó su capacidad o sus credenciales, tan sólo se acomodaron al juego macabro de los órganos políticos más corruptos de la historia mexicana.

Ante la debacle de las sedes locales de los partidos políticos nacionales, la sombra de derrotismo que los embarga y de sus candidaturas grises, a pesar de sus colores chirriantes. Comienza ya una cargada mediática de burdas diatribas, fakenews y posverdad con la que se intenta sin éxito, tropezar la candidatura más transparente de la historia del municipio, el Observatorio de Cuautepec de Hinojosa. En paralelo, los partidos políticos ya mueven hilos de coacción del voto, basados en su manipulación y compra. Esto, ante la generación de cuautepequenses más informada de su historia y con una mayoría votante de millennials y centennials, que tienen en sus manos la posibilidad de desterrar de una vez y para siempre a los #EXFUNCIONARIOS.

El día Domingo fue uno bastante activo para Leonardo, el candidato progresista, por la mañana visitó junto a L@s #ONCE #ElAserradero, ahí, de puerta en puerta, pudieron platicar con algunos jóvenes interesados por la apertura de nuevos espacios deportivos en su comunidad y de nuevo, como un mal constante, aparece el problema del abastecimiento del agua, la mayor exigencia en mejora de servicios para los habitantes del municipio y prioridad absoluta del #NuevoGobiernoMunicipalIndependiente.

Por la tarde, poco después del debate la #PlanillaProgresista visitó Texcaltepec, dónde creciera Leonardo Flores Solís junto a sus padres y hermanos, su lugar de residencia actual, desde hace 30 años. Ahí sus vecinos le manifestaron la necesidad de impulsar la Casa de Salud de la comunidad con el objetivo de tener atención médica básica inmediata en situaciones de emergencia y primeros auxilios.

