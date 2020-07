GOBIERNO MUNICIPAL DE TULANCINGO CONTESTO SEGUNDA DEMANDA SOBRE DELEGADOS QUE SOLICITAN REMUNERACIÓN

A través del área jurídica de la alcaldía, el Gobierno Municipal de Tulancingo realizó la contestación a una segunda demanda en la que delegados exigen ante el Tribunal Electoral, remuneración económica por la actividad que desarrollan.

Cabe recordar que existe un primer juicio en el que se ha referido que a pesar de que tribunales consideren a los delegados como cargos de elección popular, eso no los convierte en automático en servidores públicos, pues ese carácter tendría que ser conferido por una ley.

El tribunal electoral nuevamente emitió una resolución sin considerar este argumento y ante ello se buscaran los recursos legales para hacer valer la postura municipal y esto será con fundamentos y total respeto a las instituciones.

El gobierno municipal está a la espera de que sea notificado en torno a la sentencia del Tribunal para hacer la revisión correspondiente ya que en reciente sesión plenaria virtual se abordó el tema ordenando al ayuntamiento realizar una sesión de cabildo para garantizar el derecho de remuneración económica.

En este sentido, los recursos legales a presentar, serán con pleno consenso con el ayuntamiento pues en la sesión virtual se especificó que se tiene un plazo de tres días para informar respecto al cumplimiento de la sentencia.

Desde el primer juicio se ha manifestado que, este gobierno defiende el interés superior del erario público, pues el pago para delegados y subdelegados no está incluido en ninguna partida presupuestal y la sentencia implicaría una fuerte merma a los recursos públicos para la atención de servicios que requiere la ciudad.

Y más aún en este momento donde la contingencia sanitaria y la posibilidad de recortes presupuestales han creado un escenario financiero que debe manejarse con mesura.

Se reiteró que, delegados y subdelegados desempeñan una función que se deriva de un reglamento municipal que no tienen que cumplir con horarios y no desarrollan funciones de manera subordinada para un patrón, lo que puede establecer que el municipio no se encuentra ante una relación laboral