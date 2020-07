OTORGA CITLALI MEDELLÍN 115 CARETAS, 115 FRASCOS CON GEL ANTIBACTERIAL A CHOFERES DE TAXIS Y TRANSPORTE RURAL.

Tamiahua, Ver.- Ante el inevitable riesgo al que están expuestos todos lo ciudadanos de esta villa por el Covid-19, Citlali Medellín respalda a todos los transportistas del municipio.

Así mismo se les recordó que por disposiciones oficiales del Concejo Municipal de Salud no podrán darle el servicio a los usuarios que no porten el cubrebocas y que los próximos fines de semana no habrá transporte público.