PERSONAL DE CENTRO SALUD EXPONE A BEBES AL CONTAGIO DE CORONAVIRUS EN POZA RICA

José Luis Adame / Poza Rica, Ver. – Ciudadanos denuncian en redes sociales que en centro de Salud ubicado en la colonia Manuel A. Camacho de Poza rica, no están llevando a cabo las medidas de salud sanitaria por la contingencia ante el Covid, cuando ellos son los que principalmente deberían poner el ejemplo y así evitar que se propague mas este virus. Pero no es así ya que todos los días asisten madres de familia con sus pequeñines para aplicarles las vacunas que les hagan falta, pero al llegar al centro de salud solo les piden que se formen y no los separan de las demás personas, en las cuales también se encuentra personas que van a hacerse la prueba del Covid o llevan síntomas, lo que es una irresponsabilidad por parte del personal medico de dicho centro de salud, por lo que se hace un llamado a las Autoridades sanitarias, a la Jurisdicción Sanitaria No. 3, para que tome cartas en el asunto.

Padres de familia han manifestado su molestia ante esta situación, pero han tenido la necesidad de acudir a vacunar a sus hijos, pero salen con el temor de que sean contagiados de Coronavirus. Por culpa del personal de salud de este lugar, esperan que no haya mas centros de salud en la misma situación, pues consideran que lo único que provocan con estas acciones es propagar mas el virus.