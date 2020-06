IEEH, TEEH Y CONGRESO LOCAL ORGANIZAN PANEL VIRTUAL SOBRE LA REANUDACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2019-2010

Pachuca, Hgo.- .- El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) y el Congreso Local organizaron el Panel Virtual denominado “Retos y desafíos ante la reanudación del Proceso Electoral del Estado de Hidalgo 2019-2020”, en el cual se destacó que, para conservar la gobernabilidad y estabilidad política de la entidad, la Jornada Electoral debería realizarse durante el presente año.

Como Moderadoras, participaron la Consejera Presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez; la Magistrada Presidenta del TEEH, María Luisa Oviedo Quezada; y la Diputada Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía.

Los panelistas participantes fueron el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello; el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón; y el Constitucionalista y Académico de la Universidad de Wroclaw, Polonia, Krystian Complak.

En su participación, la Consejera Guillermina Vázquez señaló que ante la suspensión del Proceso Electoral en el Estado, se ha generado un punto de incertidumbre e incluso de polarización, en el que diversas figuras han manifestado su punto de vista, y celebró que este Panel uniera los enfoques académico, administrativo y jurisdiccional para una visión completa del escenario que se vive a nive local.

Por su parte, la Magistrada María Luisa Oviedo Quezada, manifestó que es fundamental delimitar el marco constitucional y legal en el que serán emprendidas las acciones que ejecutarán las autoridades electorales para la celebración de los comicios en los que se renovarán los 84 ayuntamientos de Hidalgo, a fin de dar certeza y garantizar la transparencia del Proceso Electoral 2019-2020, así como de proteger los derechos político-electorales preservando el derecho a la salud de los ciudadanos.

La Diputada María Luisa Pérez Perusquía, expuso que la 64 Legislatura asume la doble responsabilidad de legislar al tener que adecuar o ajustar el bloque normativo electoral, y por el otro, ejercer sus facultades de orden político ante una posible designación de los Concejos Municipales y que esto sea asunto de gran responsabilidad política que debe estar encaminado a dar certeza y abonar a la gobernabilidad en los municipios, y con ello, evitar crisis de legitimidad en los nombramientos designados.

Durante su intervención, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, expuso diversos problemas por enfrentar ante el panorama sanitario que ha traído la suspensión del Proceso Electoral de Hidalgo, pues las elecciones siempre movilizan a la sociedad y esta pandemia dice lo contrario, destacó como un posible conflicto el detener actividades, pues esto ocasionaría una crisis económica; por otro lado, definió como un reto la importancia de una comunicación asertiva hacia la ciudadanía ante la obligación de hacer cambios

en la logística y en la introducción de nuevos mecanismos que se tendrán para evitar que haya colisión entre los derechos de votar y ser votado, y el de la salud.

Por otra parte, señaló como un gran desafío la dimensión operativa del Proceso mismo, lo que llevará a innovar con mecanismos eficaces para enfrentar el nuevo contexto. Consideró que la operación de las mesas directivas de casilla no va a ser como se realizó anteriormente, ya que habrá inversiones no previstas, tales como: dotar de caretas, cubrebocas, sanitizar las áreas de operación; iguamente destacó, como una buena noticia, que la institución que tiene la patente de la tinta indeleble notificó al INE que no es posible el contagio entre la ciudadanía al marcar el dedo tras emitir el sufragio, esto, debido a que contiene un activo ácido que imposibilita la transmisión del virus que ocasiona la enfermedad Covid-19.

Finalmente, dijo que nunca, en 100 años de vida democrática en México se había dado un panorama como el que enfrentan Coahuila e Hidalgo, pero todavía se está en posibilidades de que se hagan elecciones en el mes de septiembre, para lo cual, el Congreso Local debe considerar la elección de Concejales.

En su oportunidad, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, expuso que la pandemia que llevó a la suspensión del Proceso Electoral en Coahuila e Hidalgo ha impuesto un reto sin precedentes para proteger derechos fundamentales como el de la salud; así como el de votar y ser votado, y para enfrentar este panorama, dijo, se deberá encontrar la manera más responsable y segura de continuar con los Procesos pospuestos. Entre sus reflexiones, enfatizó que el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes es un pilar de la democracia, de ahí la importancia de reanudar el Proceso Electoral durante 2020, adoptando las medidas sanitarias pertinentes, así como el deshago de los medios de impugnación con celeridad, maximizando los derechos político electorales y garantizando la legalidad de elecciones y con ello, la legitimidad de las autoridades electas.

El académico Krystian Complak, mencionó experiencias en su país de origen, las cuales, podrían servir como referencia para esta inédita suspensión de Procesos Electorales, tales como: el control sanitario de los espacios e incluso, la opción del voto electrónico o postal.

En un debate final entre las y los participantes, se manifestó que no es posible una extensión de mandatos, como el caso reciente del estado de Baja California, pues para garantizar la confiabilidad política, el hecho de posponer las elecciones para 2021 y empatarlas con el Proceso Electoral de ese año representaría que los Concejos Municipales operen en lugar de un cabildo durante casi un año y por otro lado, se subrayó que en Coahuila, que elegirá Diputaciones Locales, no existe una figura que supla a una Legislatura entera.

Coincidieron en que es importante brindar el mensaje a la ciudadanía y actores políticos de que sí habrá elecciones, con las medidas sanitarias y protocolos que garanticen la salud, considerando también posibles medidas como el registro en línea de candidaturas, campañas digitales, dotación de cubrebocas y caretas para el personal de logística, así como la entrega de cubrebocas a quienes acudan a sufragar, incluso, determinar horarios específicos para grupos vulnerables o ampliar el horario de votación, todo ello en conjunto con autoridades sanitarias, sin que intervengan en la materia electoral.