HAY MÁS AFECTADOS POR EL HOY NO CIRCULA EN HIDALGO QUE POR COVID 19

*El PRI se vera aniquilado en las próximas elecciones

Hidalguenses comentan que el gran negocio del gobernador Omar Fayad es el hoy no circula, ya que hay más afectados por sus excesivas multas pago de grúas y corralones.

Cabe mencionar que muchos qué ofrecen el servicio de grúa y corralón en el estado no cuentan con los permisos y licencias, pero como esto es un negocio jugoso para el gobernador no le importa.

Comentan también los hidalguenses que por parte del gobierno del PRI, no han recibido apoyo alguno, sino más bien atracos por parte de los elementos de seguridad estatal con su negocio según no recaudatorio del programa hoy no circula.

También comentan que los apoyos prometidos es pura farsa del gobierno, ya que les dicen que marquen al teléfono 800 500 contigo para que reciban orientación para el apoyo a la economía y a la salud de los hidalguenses.

Comentan más de un centenar de hidalguenses que han llamado y que sólo contesta una computadora diciéndoles que los asesores están ocupados y los asesores nunca contestan, por lo que dicen qué el #operativoescudo es una farsa.

Es por esto qué hidalguenses de varios municipios y comunidades le recordarán sus asquerosos atracos y robos al estado, por ello en las próximas elecciones manifiestan que en la urna aniquilaran al PRI