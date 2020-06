Castillo de Teayo, Ver.- Con el objetivo de mejorar y elevar la calidad de vida de las familias en el municipio de Castillo de Teayo, la alcaldesa municipal C. Zoila Caridad García Cristóbal, junto con su comuna dieron el banderazo de inicio a la obras de CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TIMOTEO MORALES. LOCALIDAD LA DEFENSA.

Acompañada por los ediles Sindico Único C. Darío Pérez Hernández, Regidor Primero C. Carlos Solis Casados y la Regidora Segunda C. Alejandra García Pérez es como el alcaldesa Zoila Caridad sigue trabajando incansablemente y con ello, beneficiando a quien más lo necesita para que las y los castillenses a su vez tengan una mejor calidad de vida.