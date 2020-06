PIDE BARBOSA HUERTA NO ASUMIR UN COMPORTAMIENTO DESAFIANTE ANTE EL COVID-19

El fin de semana dejó 488 nuevos contagios y 38 defunciones, reportó

-La reactivación de las actividades continúa firme, pero está sujeta a una valoración, sostuvo el gobernador

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al destacar la importancia de cuidar la salud de las familias poblanas con el cumplimiento de las medidas sanitarias, el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó a la sociedad a no asumir un comportamiento desafiante ante el COVID-19.

En la habitual rueda de prensa que ofrece en Casa Aguayo, el mandatario estatal reportó 488 nuevos contagios y 38 defunciones durante el reciente fin de semana, situación que es alarmante, que desencadena un conjunto de consecuencias y que refleja que la pandemia está en su máximo nivel, consideró.

Barbosa Huerta reconoció la necesidad que tienen muchos poblanos de salir de sus casas al ser el sustento económico de sus familias, no obstante, dijo que hay otros que están olvidando el confinamiento y la sana distancia por una situación de hartazgo, provocando una situación de extrema complicación sanitaria.

Acompañado por el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, el mandatario estatal afirmó que el Gobierno del Estado está fortalecido y continúa fortaleciéndose para atender a todos los poblanos que requieran atención médica a causa del COVID-19.

Pidió a los poblanos que comiencen a sentir síntomas de esta enfermedad, a no tardarse en acudir a los servicios médicos, y los invitó también a dejar a un lado la cultura de “yo me curo solo” y “a mí no me pasa nada”, recordando que, si esta enfermedad no se atiende a tiempo, puede provocar la muerte.

Por último, manifestó que continúa firme la determinación de reiniciar, de manera paulatina y a partir de la tercera semana del mes de junio, las actividades económicas, sociales y de recuperación del empleo, no obstante, dijo que está sujeta a una valoración.