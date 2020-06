DANTE CARDENAS NO LEVANTA NI CON LAS ESTRATEGIAS DE PAOLA DOMINGUEZ

*Reparten despensas en vehículos del ayuntamiento, para hacer proselitismos a favor del exsecretario.

El que sigue sin dar una y a pesar de las incansables estrategias de la presidenta municipal de Santiago Tulantepec el ex secretario Dante Cárdenas, a quien se le ha visto entregando despensas en vehículos del ayuntamiento y en compañía de personal de confianza de la actual administración.

Paola Domínguez esta empeñada en que su protegido se el próximo presidente, quien estaría acompañado por su personal de confianza, ya que se conoce que en la planilla quiere meter a los mismos colaboradores que tiene ahorita, para que le cubran las espaldas.

A pesar de todos los esfuerzos y gastos que Paola Domínguez esta invirtiendo en su candidato, con la ilusión de que los santianguenses voten por él, no ha resultado como se lo esperaba, ya que la gente al parecer y a pesar de las despensas que salieron del erario del público y que Dante Cárdenas entrego como si él las hubiese comprado, algo que todos saben que no es así y que esas despensas son los apoyos que el gobierno municipal debería de estar entregando a quien mas lo necesita, por la pandemia por la que se esta atravesando, donde miles de personas se han quedado sin trabajo y sin alimentos para su familia, por estas acciones es que Dante Cárdenas en lugar de ganar votos se esta ganando el repudio de los santianguenses, quienes se dan cuenta que Paola Domínguez no esta preocupada por el bienestar de los habitantes del municipio, sino que esta mas preocupada por imponer a toda costa a su flamante candidato quien la verdad no da una, que ni su vehículo propio pudo ocupar para entregar sus despensas, ya que hasta la gasolina salió de presidencia.

Paola Domínguez junto con su personal de confianza quieren engañar a los santianguenses, imponiéndoles a Dante Cárdenas quien en caso de quedar serviría para que todos los consentidos de la presidenta continuaran viviendo del erario público.

Los santianguenses se encuentran molestos al ver que la presidenta se esta aprovechando de la necesidad que tienen para imponerles a su candidato, queriéndoles vender la idea de que el si se preocupa por ellos, cuando a simple vista se puede ver que todos los apoyos que esta entregando son pagados con el dinero del pueblo, el cual no debe de ser utilizado para levantar o imponer candidatos como lo está haciendo Paola Domínguez.

Con estas acciones Paola Domínguez esta traicionando a su propio partido, y con ello apoyando a su derrota en las próximas elecciones. Seguiremos informando…