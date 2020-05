Medidas de contención, claves para evitar disparo de contagios en Hidalgo: secretarios

Los secretarios del gabinete estatal, Simón Vargas, de Gobierno; José Luis Romo, de la Política Pública y Alejandro Benítez, de Salud, sostuvieron una reunión de trabajo con legisladoras y legisladores locales convocada por integrantes de la Junta de Gobierno para para exponer las condiciones en las que se encuentra Hidalgo con relación a la pandemia Covid-19.

La reunión, acordada el día de ayer por iniciativa de la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, convocó a los funcionarios del ejecutivo, legisladoras y legisladores a plantear los datos y expectativas respecto del desarrollo de la pandemia Covid-19 en el estado..

En su intervención, el secretario Ejecutivo de la Política Pública, José Luis Romo, expuso a integrantes de la LXIV Legislatura que “el estado de Hidalgo se ubica en el epicentro de contagios de la pandemia Covid-19, rodeado por las entidades federativas que presentan un mayor número de contagios y defunciones”.

Señaló también que, gracias a los diferentes bloques de medidas de contención ejecutada por el gobierno de Omar Fayad, en conjunto con las implementadas por la autoridad federal, “fue que se logró controlar y disminuir la curva de contagios así como el Índice de mortalidad en la población hidalguenses.

Destacó la importancia de medidas como el distanciamiento social, la reducción de movilidad, sanitización del transporte público, el cierre paulatino y a tiempo de unidades económicas, así como la implementación del programa Hoy no Circula, cuya efectividad fue reconocida por el Gobierno Federal, “para lograr la reducción de personas contagiadas, limitar la propagación del virus y del número de fallecimientos”.

Asimismo, Romo Cruz informó acerca de las medidas en materia económica establecidas para apoyar a la población durante la duración de la cuarentena, “tal como el seguro de desempleo, el adelanto de cuatro meses de la Beca Miguel Hidalgo y el beneficio de desayunos escolares para 118 mil familias hidalguenses”.

Por su parte, el secretario de Salud, Alejandro Benítez, explicó a las y los legisladores que “este virus llegó para quedarse”, por lo que “habremos de adaptarnos a lo que se ha denominado Nueva Normalidad, lo que implica un cambio total de cuidados no solo sanitarios sino alimenticios y de estilo de vida”.

El índice de letalidad En Hidalgo, indicó Benítez Herrera, “es alto en la medida de la casuística particular, es decir, los antecedentes médicos de personas en el rango de 45-60 años, quienes presentan co morbilidades como diabetes, hipertensión y un alto contenido de lípidos en la sangre”.

El titular de Salud abundó que el estado de Hidalgo se ubica en una zona crítica de contagios, debido a la cercanía con las zonas de mayor índice de casos; sin embargo, “el virus no causa la muerte por neumonía, sino por micro embolias pulmonares, es decir, originadas por estas condiciones de salud comprometida por las circunstancias señaladas”.

Benítez Herrera destacó que la operación de los hospitales de respuesta inmediata establecidos en Hidalgo han sido reconocidos por la Federación debido a la aplicación de protocolos únicos a nivel nacional “de medicina reactiva, donde aplicamos métodos de anticoagulación plena y fibrinólisis (proceso corporal normal que impide que los coágulos sanguíneos que ocurren en forma natural crezcan) .

En su intervención, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, explicó que “el gobernador Omar Fayad ha implementado medidas y programas para disminuir los casos de violencia familiar que durante la cuarentena se han presentado; campañas de atención a víctimas y difusión de los derechos humanos”.

Vargas Aguilar añadió que Hidalgo está dentro de los estados que mejor cumplen las medidas implementadas para combatir el Covid-19 en todos los rubros, salvo en el de movilidad, pues “detectamos altos índices de movilidad en plazas comerciales y en casos no esenciales, lo que propició la implementación del programa temporal Hoy no Circula, con lo que logramos la disminución de la movilidad”. “Estas medidas, como lo ha dicho el gobernador Fayad, no ganan aplausos, pero salvan vidas”, precisó Vargas Aguilar.

Durante la sesión de preguntas y repuestas, diputadas y diputados abordaron temas como la reactivación económica; reducción temporal de la movilidad vehicular; violencia doméstica en contra de las mujeres; apoyo a creadores artísticos, apoyo al campo y comercio.

Finalmente, la presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, agradeció la disposición de los secretarios del ejecutivo y de las y los diputados para la realización de este ejercicio de rendición de cuentas que permitirá a quienes integran la LXIV Legislatura la implementación de las medidas legislativas y administrativas pertinentes de cara a la Nueva Normalidad que se aplicará en todo el país a partir del uno de junio”.