Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de los

ignorantes, el evangelio de la envidia y su virtud es el

reparto igualitario de la miseria”: Winston Churchill

* Con AMLO: más pobreza, inseguridad y corrupción

* BBVA y CEES advierten: habrá 18 millones de pobres más

* INEGI: crece corrupción 64.1% durante el actual gobierno

* Pérdidas en Turismo: 1.6 bdp; un millón de desempleados

* Infamia y corrupción acompañan a CFE y a Manuel Barttlet

Al serle adversos todos los indicadores económicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no quiere medir el Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en el país, durante un periodo determinado. Hacia su decretada “nueva normalidad”, el tabasqueño prepara la defensa de su gestión con un “indicador alternativo”, para determinar, según él, el crecimiento económico, bienestar, grados de desigualdad y la “felicidad del pueblo”. Aunado a ello surge la propuesta de Ramírez Cuellar de facultar al INEGI para levantar lo requerido con el fin de gravar la riqueza. Pablo Gómez hace segunda con el infantil argumento: ”basta con que sea medida por Forbes o la banca suiza mientras los organismos públicos de agachan”.

Las razones para no darle relevancia al cálculo del PIB son evidentes: los números no favorecen al mandato de la Cuarta Transformación. La situación de México en el segundo año de gobierno de AMLO es grave, y requiere de políticas, acciones y apoyos económicos por parte de la administración federal para ayudar a las empresas y sectores vulnerables, pero el presidente se ha negado en redondo a apoyar a la iniciativa privada. La crisis del coronavirus sumirá hasta 18 millones de mexicanos a la pobreza extrema, cuyos ingresos no alcanzarían ni para comprar una canasta básica alimentaria, reveló un estudio del Grupo Financiero BBVA. La pandemia también tendrá un aumento de 16.4 millones de personas en pobreza por ingresos; donde tienen para adquirir una canasta básica, pero carecen de dinero para educación, vivienda, salud y otros servicios indispensables.

También el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES) advierte: la contracción económica generada por la pandemia del Covid-19 incorporará a 12.2 millones de mexicanos a la pobreza si la administración de AMLO no lo impide. En la investigación “Magnitud del impacto social del COVID-19 en México y alternativas para amortiguarlo”, realizado en coordinación con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), advierten: considerando una caída del 8% del PIB, el número de personas en pobreza extrema crecería de 20.2 a 26.8 millones y el de pobreza moderada, de 25.5 a más de 31 millones. Aseguran este aumento masivo de la precariedad económica puede evitarse con la implementación de cinco programas que tendrían un costo de 159 mil millones de pesos, que representan apena el 0.66 por ciento del PIB y la cifra es mucho menor a la lanzada al viento, a la regalada, a la destinada disque para créditos a las micro, pequeñas y medianas industrias, empresas, comercio, los cuales terminaron siendo ofertados a sirvientas y taxistas.

Seguramente estos indicadores serán del dominio mundial pero, por ahora, ya AMLO logró el ingreso de México a los 10 países con mayor mortandad a causa del Covid-19 y siguen destapándose consecuencias de la forma errática en el manejo de la pandemia, comenzando por la clásica negación, la tozudez de no apoyar a los gobiernos estatales con los insumos, equipos y medicamentos necesarios y ahora con el famoso semáforo con el cual intentan un equilibrado reparto de culpas y se conmina a no obedecer a la federación por unas simples y sencillas razones: carece de conocimiento, eficiencia, capacidad y credibilidad. De nuevo las expresiones lanzadas por el tabasqueño le sirven de dardos: “vamos a ver quien es quien”, ya se está viendo.

CRECE CORRUPCIÓN

La campaña y bandera de combate a la corrupción tampoco esta funcionando, no va más allá del discurso. Después de tirar a la basura el Sistema Nacional Anticorrupción, durante el primer año de gobierno del tabasqueño, la tasa de víctimas junto con los actos de corrupción y el costo total que conlleva esta práctica ilícita dentro de instituciones de gobierno, crecieron de manera significativa. De acuerdo al Inegi, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en el 2017 a 15,732 el año pasado. Lo mismo sucede con la tasa de corrupción dentro de las instituciones gubernamentales, la cual pasó de 25,541 actos por cada 100,000 habitantes en el 2017 a 30,456 en el 2019.

El porcentaje: 64.1 por ciento, es el capturado como crecimiento de la corrupción en el tiempo de mandato de AMLO. Pero el presidente le echa la culpa a los gobiernos locales, los cuales, dice, siguen con prácticas de corrupción. Y justifica: “… vamos de arriba para abajo, como se barre las escaleras, y abajo todavía hay extorsión y gobiernos locales que todavía siguen sin entender que esto ya cambio, por más que les mando telegramas avisándoles: situación cambio, cero corrupción, cero impunidad, ten cuidado no vayas a terminar en el bote”. Pero, habrá de resaltarse, el mensaje no va por esa maldecida práctica para EPN “cultural”, porque si así fuera, muchos nombres de quienes se encuentran en el gabinete o son operadores “económicos” de estos funcionarios ya estarían en “el bote” haciéndole compañía a los de una “mafia del poder” totalmente olvidada. La dedicatoria es para los gobernadores representantes de una oposición no vista en los partidos y organizaciones políticas.

NARCOS Y DELINCUENTES DE PLÁCEMES CON AMLO

Los expertos prevén la pandemia de Covid-19 no solo genera una emergencia sanitaria, sino provoca una crisis económica, la cual a su vez meterá al país en una nueva ola de inseguridad y de violencia. Ese coctel está compuesto por la pérdida de empleo, el aumento de la pobreza y la reducción de la capacidad del Estado para garantizar seguridad pública y evitar la impunidad. Fernando Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, advierte: “Lo que muy probablemente sucederá a partir de junio es un repunte, una crecida de todos los delitos, particularmente los de fuero común y no será solamente un rebote (…) sino que va a ver más gente dispuesta a cometer delitos, con o sin violencia, precisamente porque la crisis económica no tiene antecedentes”.

Una delincuencia suficientemente organizada se encuentra en las mafias del narcomenudeo, en sus tentáculos dedicados a la extorsión y al cobro de piso. Después de no recibir ingresos durante por lo menos mes y medio es obvio encontrarán en el vaciado de comercios –algunos mantienen sus cristales tapeados o retiraron de las vitrinas sus artículos-, el asalto a los transeúntes y el robo a casas y vehículos. Aquellas causantes del delito tan mencionadas por el titular del Ejecutivo en sus tiempos de candidato en las cuales incluía el desempleo y la pobreza, son las actualmente generadas por él mismo, agregándose la impunidad, el debilitamiento del Estado como autoridad, y la poca fuerza de las instituciones de seguridad pública para cumplir su mandato, es la corrupción dentro de las instituciones, señaló.

Por lo pronto, la promesa de recuperar la paz y la tranquilidad del país, desmilitarizando el combate al crimen organizado y los cárteles de la droga, se ha ido también al basurero. La Guardia Nacional no ha servido para los objetivos de su creación y se debió recurrir de nuevo a las Fuerzas Armadas para combatir a las organizaciones criminales. Sin embargo, las acciones, hasta el momento han sido pocas. En el pico de la pandemia por el Covid-19, los golpes contra el narcotráfico por parte del gobierno federal se desplomaron. El mes pasado, las detenciones de personas involucradas en tráfico de drogas cayeron en 69 por ciento respecto a enero de este año. Los aseguramientos de vehículos terrestres se redujeron 78%, En el primer mes del año se decomisaron 804 armas de fuego y en abril menos de la mitad. Los datos oficiales precisan en abril se decomisó apenas el 10 por ciento de todos los cartuchos asegurados en enero.

En abril todos los indicadores de lucha contra el narco se desplomaron. Se aseguraron 456 mil 887 dólares, menos de una tercera parte del millón 369 mil que se consiguió arrebatar a los narcotraficantes en enero. Se decomisaron 10 millones 34 mil pesos en enero; en febrero 22 millones 288 mil; en marzo 13 millones 444 mil; y en abril la cifra cayó a 4 millones 206 mil. Cantidades a todas lucen ridículas. Los aseguramientos de mariguana, heroína y cocaína también cayeron: de mariguana, en enero se incautaron 14.2 toneladas, pero en abril la cifra bajó a 4.9 toneladas. De cocaína se pasó de asegurar 3.3 toneladas en enero a 93 kilogramos en abril; y de heroína se incautaron 15.6 kilogramos en enero y ocho el mes pasado. ¿Alguna duda sobre…?

2020, AÑO PERDIDO PARA EL TURISMO

Como se lo adelantamos en estas mismas líneas, al turismo el gobierno federal, AMLO y sus acompañantes no le han prestado atención alguna pese a que el sector considera el 2020 como año perdido con la consecuente pérdida en dinero de 1,366 billones de pesos en el consumo turístico interno y 232 mil 200 millones en el consumo turístico receptivo y en cuento al empleo se tendrá un millón más de desempleados. Al respecto se reunieron los del CENT con la Conago para solicitar el apoyo de los gobernadores ante la cerrazón federal y la presentación infantil de la estrategia de Miguel Torruco para la reactivación de actividades.

Solicitan definir e instrumentar protocolos acordes a los estándares internacionales, que faciliten la creación de corredores turísticos y establecer una mesa de trabajo entre la Comisión de Turismo de la Conago y la cúpula del sector privado en la materia. Los empresarios turísticos pidieron a los gobiernos estatales distintas prórrogas: seis meses en las declaraciones anuales de personas morales y de personas físicas con actividad empresarial; en la presentación de pagos provisionales tanto de IVA como de ISR y retenciones; y del pago de contribuciones sociales IMSS e Infonavit.

También: no incrementar las tarifas de agua, luz y combustibles para los siguientes 24 meses; promover que las instituciones del sistema de banca de desarrollo y comercial faciliten también las prórrogas y reestructuraciones de adeudos, así como que se otorguen líneas de crédito a tasas competitivas; acelerar los procesos de devolución de impuestos; exención de derechos de uso del Espacio Aéreo mexicano y derechos migratorios y exención de pago de casetas que no están concesionadas durante 6 meses, entre otros.

DE LOS PASILLOS

Infame es el proceder de la CFE al no solamente negar cualquier descuento o proporcionar exenciones o prórrogas en los pagos, sino incrementando las tarifas al grado de convertir en impagable el servicio. Gobernadores de la Península de Yucatán no solo han hecho los reclamos correspondientes a Manuel Bartlett sino denuncian cobros indebidos y ponen a disposición de los usuarios toda la asesoría jurídica necesaria ante la inutilidad de la PROFECO o mejor dicho ante la complicidad vista entre estas dos dependencias… Todo apunta a la necesidad de una recaudación necesaria para seguir satisfaciendo las necesidades de la plataforma electoral creada a través de programas de “bienestar”…

Sigue la austeridad en el gobierno federal. La Secretaría de Hacienda notificó a las dependencias federales que hasta no modificar sus presupuestos con la reducción de 75% establecida por decreto, no podrán ejercer el resto de los recursos. Como medida para hacer frente a la crisis por coronavirus y con el fin de evitar incrementar el gasto, el 23 de abril se publicó el decreto que establece que todas las dependencias federales deberán recudir en 75% su gasto en suministros y materiales y servicios generales…

Como un “ajuste de cuentas” ha sido calificado el crimen perpetrado contra Isaac Gamboa Lozano, considerado un fiel servidor del impune ex vicepresidente Luis Videgaray. No importó si para ello hubo de dejar sin vida a 4 personas más.

