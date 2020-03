Columna Estado de los ESTADOS​

Estado de los ESTADOS: Lilia Arellano

“Casi todos los hombres mueren de sus remedios, no de sus enfermedades: Moliere

AMLO en el centro de la crítica internacional

Ineptitud de Hugo López-Gatell en la Secretaría de Salud. ¿Y el secretario?

Diputados del PAN, PRI, PRD y MC piden instalar el Consejo de Salubridad

Por Covid-19, Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende actividades

​A muchos analistas políticos les sorprende la incapacidad de la administración de la auto denominada Cuarta Transformación de apegarse a la ley y hacer prevalecer el Estado de Derecho en México. Ante la pandemia mundial, el presidente Andrés Manuel López Obrador respalda la decisión del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell de no convocar al Consejo de Salubridad ni declarar una emergencia sanitaria nacional. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, hicieron un llamado al gobierno federal para que tome medidas para prevenir el coronavirus (Covid-19), declarado pandemia por la Organización Mundial de Salud (OMS). Calificaron de ineptitud e irresponsabilidad las acciones y declaraciones del funcionario en el sentido de que el tabasqueño no podría contagiar a más personas porque posee una “fuerza moral” y no de contagio.

​

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados federales panistas, advirtió: “los mensajes gubernamentales han comenzado a ser contradictorios y la sobre exposición del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha perdido credibilidad ante la sociedad, por lo que es urgente la instalación y operación del Consejo de Salubridad General que aglutina a representantes de todos los sectores. Estimó “esto se vuelve más imperioso ante la escasez de medicamentos, la inoperancia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la agresión sistemática a los organismos especializados como los institutos nacionales de salud.​ Y agregó: “no puede pasarse por alto que, ante el avance de la pandemia en sus niveles de afectación, se puede presentar lo vivido en otros países, como la falta de infraestructura, de personal y equipo médico, además de los recursos económicos para atender la emergencia”.

​

Sin embargo, Hugo López-Gatell reiteró su negativa a instalar el Consejo de Salubridad y sostuvo en muy poco tiempo la totalidad del planeta tendrá una dosis del nuevo coronavirus, por lo que de nada sirve cerrar las fronteras aéreas o terrestres de los países con el fin de evitar la propagación de la enfermedad. “El cierre de fronteras no es una situación que vaya a contribuir a detener la epidemia porque, si lo pensamos teóricamente y quisiéramos hacerlo con un mecanismo físico y la amuralláramos la frontera norte y la cerráramos con un candado, lo que haríamos es un inmenso, un monumental y colosal daño a la sociedad, a la economía de ambos países si hiciéramos lo mismo con la frontera sur, sin que tuviera un efecto neto de retrasar la epidemia, 174 países y muy pronto el 100 por ciento, todo el mundo va a tener suficiente coronavirus para que al interior de sus países circule”, advirtió el cuestionado funcionario.​

​

La voluntad personal del presidente de la República parece ser el principal obstáculo para hacer prevalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Se ha visto en muchas ocasiones, sobre todo en lo relacionado a nombramientos en puestos claves del gobierno federal, en donde se​ han colocado a personajes cercanos al tabasqueño, distinguidos no por su capacidad para el cargo, sino por su amistad con el presidente, lo cual ha afectado la eficiencia del aparato gubernamental. Ahora, el titular del Ejecutivo federal exhibe una peligrosa ligereza ante la pandemia del coronavirus, y si bien se han tomado. determinaciones como la de llevar a cabo la celebración de la Expropiación Petrolera con poca gente, no parece suficiente ante el peligro de expansión del virus existente. También se resiste a cancelar sus giras, cuando éstas siguen siendo de extensión de campaña y para seguir abonando a la esperanza porque la terca realidad hace ver no se inaugura ninguna obra, ni siquiera se ponen primeras piedras o se festina una nueva inversión privada.

​

Medios de comunicación internacionales cuestionaron al gobierno federal y al de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, por haber permitido el concierto de Vive Latino, así como la tardía cancelación de las Ligas de futbol, por mantener sus actos oficiales, y por reaccionar con extremada lentitud ante la pandemia. “Algunos críticos han acusado al gobierno de haber actuado demasiado lento, con lo cual habría puesto en grave peligro a la población”, señaló The New York Times. Imágenes de la gira de AMLO por Guerrero fueron contrastadas con las medidas de sana distancia impulsadas por la Secretaría de Salud; en The Washington Post. Bloomberg consideró “el presidente de México no dejará de abrazar a sus simpatizantes en medio de una pandemia que acelera”. La agencia alemana Deutsche Wellle (DW) cuestionó las medidas en México, en contraste con las giras de AMLO y haber permitido el concierto de el Foro Sol el fin de semana.​ ​

​

En suma, todo parece indicar la gestión de AMLO no se toma en serio la pandemia mundial por el coronavirus, la cual, de acuerdo a la opinión del jefe de la agencia de salud pública de Alemania, Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch, podría demorar unos dos años en completar su curso. Eventualmente, dijo, entre el 60 y el 70 por ciento de la población se infectará, se recuperará y habrá adquirido inmunidad, pero señaló es imposible decir qué tan rápido sucederá, dependerá mucho de la velocidad con la cual se desarrolle una vacuna contra el virus. “Todavía no sabemos cuál será la tasa de mortalidad finalmente”, aseguró Wieler a los periodistas y sostuvo “sin las estrictas medidas de distanciamiento social anunciadas por la canciller Angela Merkel, Alemania podría terminar enfrentando millones de casos de coronavirus”.

​

DE LOS PASILLOS

​

Por la emergencia de la pandemia por el coronavirus Covid-19, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspenderá todas sus actividades, incluidas audiencias, sesiones y plazos procesarles, del miércoles 18 de marzo al domingo 19 de abril, anunció Arturo Zaldívar, presidente del máximo tribunal. Sólo habrá una guardia para recibir demandas de controversias constitucionales urgentes, en las que se solicite la suspensión,​ las cuales serán acordadas por el propio Zaldívar y turnadas al ministro correspondiente. En las próximas horas, el Consejo de la Judicatura Federal anunciará las medidas que tomará para el caso de los juzgados y tribunales…

​

Ante un incremento esperado en el número de ausencias debido a contagios de Covid-19, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) recomendó a las empresas prepararse e hizo una propuesta de medidas económicas, fiscales y administrativas que permitan sortear la etapa crítica con la menor afectación posible a la actividad productiva, el empleo y el desarrollo económico del país. Agregó desde ahora, las empresas mexicanas e internacionales radicadas en México están tomando medidas de prevención y apoyo a sus colaboradores. El CCE​ pidió fortalecer las tareas de higiene en los centros de trabajo y cancelar todos los viajes al extranjero, excepto en caso de necesidad impostergable…

​

En América Latina las aerolíneas, las empresas de alojamiento y aquellas con poca liquidez resentirán en mayor grado un shock en la demanda y en los mercados financieros por el brote del coronavirus, advirtió Moody´s, al subrayar los productores de petróleo y las refinerías tienen una “exposición limitada” a la interrupción en las cadenas de suministro, por lo cual les golpeará la volatilidad en los precios. En un reporte detalló: “A pesar de que la mayoría de las compañías de petróleo y gas en la región pueden contar con el apoyo del gobierno, Pemex de México es el más vulnerable a los precios bajos, exportando alrededor de 30 por ciento de su crudo, mientras Petrobas de Brasil y Ecopetrol de Colombia tienen estructuras de capital y liquidez más fuertes”.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com