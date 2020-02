Exhorta IEEH a medios de comunicación para informar sobre realización de encuestas en sus plataformas digitales, así como la metodología utilizada

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) realizó la segunda sesión ordinaria del mes de febrero, en la que se exhortó a representantes de los medios de comunicación con presencia en el ámbito digital en el estado de Hidalgo para informar sobre las encuestas por muestreo y sondeos de opinión que realicen a través de sus diferentes plataformas digitales, así como la metodología que emplearán para tal efecto.

Durante el informe que de manera mensual rinde la Secretaría Ejecutiva al Pleno del Consejo General sobre el monitoreo de publicaciones impresas de encuestas por muestreo y sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales, se presentó este exhorto, para que medios de comunicación se sumen a la labor de combatir la propagación de noticias falsas sobre las tendencias electorales en los procesos electorales.

Destacando que este pronunciamiento debe entenderse a favor de la divulgación de información fidedigna que dote de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto libre, razonado e informado y se reafirmó el compromiso del Órgano Electoral con el respeto, fomento y protección al derecho de la libertad de expresión y la libertad de prensa, lo cual permite construir mecanismos democráticos que fomenten las libertades ciudadanas.

Durante la misma sesión, se aprobó la reconfiguración y/o reintegración del recurso retenido a los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, derivado de las resoluciones TEEH-RAP-MOR-020/2019 y sus acumulados y TEEH-RAP-MOR/020/2019 y sus acumulados-INC-1, ambas del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.

El acuerdo propuesto por la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos ordena la devolución de las cantidades retenidas o en su caso la reconfiguración de los conceptos de esas cantidades retenidas a los partidos políticos objetos del Acuerdo IEEH/CG/046/2019.

Por otra parte, las Comisiones Permanente Jurídica y la Especial de Derechos Político Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas propusieron dar por cumplido para el Proceso Electoral Local 2019-2020 el Artículo Tercero transitorio de la Reforma al Código Electoral del Estado de Hidalgo en lo relativo a que el Instituto Estatal Electoral deberá emitir la normatividad y los lineamientos respectivos para la participación de los pueblos y comunidades indígenas en un plazo no mayor de 180 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto.

Cabe precisar que ante la declaración de invalidez de dicha reforma, el IEEH no emitirá normas y lineamientos en lo que concierne a la próxima renovación de las Diputaciones Locales y la Gubernatura, sin que esto sea una omisión por lo que hace al cumplimiento del artículo tercero transitorio, ni tampoco a la protección, garantía, tutela y defensa de los derechos político electorales de las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, ya que como se relató, para el proceso electoral que hoy nos ocupa, se han ya emitido la normatividad y lineamientos necesarios para la debida tutela y garantía de participación de este grupo social.

En otro orden de ideas, Consejeras y Consejeros Electorales aprobaron el acuerdo propuesto por la Comisión Permanente Jurídica por el que se adicionó información a los formatos de la Convocatoria dirigida a Partidos Políticos, Candidaturas Comunes y Coaliciones debidamente registrados ante el Consejo General, para que postulen Candidatas o Candidatos para contender en la renovación de los Ayuntamientos del Proceso Electoral Local 2019-2020 aprobada mediante acuerdo IEEH/CG/057/2019.

Lo anterior, para dotar de certeza la etapa del proceso electoral relativa al registro de planillas que realizará el Instituto Electoral del 03 al 08 de abril del presente año por parte de partidos políticos o candidaturas comunes, así como con el objetivo de contar con claridad sobre las reglas que deberán de seguir.

Ante la renuncia con carácter de irrevocable del Coordinador Electoral del Consejo Municipal de Cuautepec de Hinojosa, Enrique Villalpa Fernández, la Presidencia propuso el nombramiento como nuevo Coordinador sustituto a Andrés Gabriel Hernández, dado que cumple con las cualidades, capacidades y experiencia necesaria para el desempeño de las actividades atinentes al Proceso Electoral en curso.

También, se nombró a Jacqueline Jiménez Méndez como nueva titular de la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa, encontrando que tiene el perfil necesario para el ejercicio del cargo propuesto y que cuenta con los elementos, aptitudes y conocimientos requeridos, además de poseer experiencia en materia electoral derivado de que labora en el Instituto Electoral desde el 01 de marzo de 2013.

Finalmente en su calidad de Presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana, la Consejera Electoral Miriam Saray Pacheco Martínez fijó un posicionamiento al reconocer el trabajo de las mujeres en la vida laboral, en el trabajo y activismo para visibilizar la violencia de género y facilitar la paridad en la representación de la ciudadanía en puestos de poder.

A esto se sumó la Consejera Presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, quien afirmó que desde hace algunos años, en este Órgano se han realizado trabajos para eliminar la violencia política en contra de las mujeres y agregó que tras un consenso entre las y los Consejeros Electorales, el IEEH otorga libertad plena a las mujeres de este Organismo a que el próximo 9 de marzo decidan no acudir a laborar, como una manifestación individual y una exigencia para que el papel de las mujeres sea reconocido en la vida democrática y laboral de México.