Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Orwell tenía razón: el verdadero totalitarismo

parece exactamente una parodia de si mismo”:

Robert Anton Wilson

¿Otro caudillo?

WSJ acusa a AMLO de encabezar un régimen de un solo hombre

Calienta al presidente lo comparen con Santa Ana y Porfirio Díaz

UIF: presión a empresarios y órganos autónomos a someterse a 4T

Rosario Piedra Ibarra, titular de CNDH, sale en defensa de Eureka

Ciudad de México, 24 de febrero de 2020.- Lo debió decir el periódico estadounidense The Wall Street Journal, para tener impacto en la opinión pública mexicana: “Con Andrés Manuel López Obrador, México avanza hacia el régimen de un solo hombre que usa el terror para doblegar a empresas y oponentes con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como una pieza clave en esa estrategia”. El influyente medio neoyorkino destaca la UIF ha presionado a comisionados de órganos autónomos, así como a ministros de la Corte para que renuncien y en su lugar sean colocadas personas cercanas al Presidente. En efecto, el tabasqueño en más de un año ha evidenciado el gusto por la concentración del poder. No sólo no se ha conformado con el control del Congreso de la Unión, con Morena y sus aliados, quienes le aprueban todas sus ocurrencias, sino también ha enfocado sus esfuerzos para controlar al Poder Judicial, con la colocación de ministros a modo y “renunciando” y removiendo a aquellos que le son incomodos a su gestión.

La relación buscada con los empresarios es orientada al sometimiento. Mary Anastasia O´Grady, titular de la columna The Americas, la cual aporta una visión de América Latina en ese prestigioso periódico, destaca la cena en la cual AMLO comprometió a empresarios a comprar millones de boletos para la rifa organizada tras el fallido intento de venta del avión presidencial. Aseguró esa reunión “tiene el tufo de ilegalidad”, “huele mal” y hasta fue visto como un “acto de extorsión” contra los empresarios dado que el gobierno es quien reparte concesiones y condona impuestos. “Tras bambalinas”, señala O´Grady, “las cosas son aún peores, a medida que “la ley” es usada para propagar terror entre oponentes. Una herramienta clave es la UIF”, resalta la editorialista.

No se hizo esperar la respuesta al Wall Street Journal, a una colaboradora de ese diario quien advirtió cierto parecido entre AMLO y Porfirio Díaz o Antonio López de Santa Ana, con clara referencia al autoritarismo en el ejercicio del poder. La comparación “calentó” al tabasqueño quien acusó de desconocimiento sobre la historia del país a la articulista y al propio diario estadounidense. En fin, habrá de verse el giro de la historia hacia la figura de Díaz, a quien ahora consideran un gran impulsor del desarrollo nacional en una época en la cual hacer lo que se hizo no tenía la visión ni el calificativo prevaleciente durante muchos años.

UIF INVESTIGA EMPRESAS

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador confirmó la UIF investiga a las empresas que participan o ganan licitaciones con el gobierno federal y se revisa si están acusadas de “malos manejos”. Al responder a los cuestionamientos sobre las compras consolidadas por las cuales ha optado su administración y su impacto para pequeñas y medianas empresas, el mandatario aseveró deben bajar el costo de su operación. “Tenemos que ser eficientes, el gobierno tiene que bajar el costo de su operación, nada de que el gobierno compra productos chatarra y caros, porque hay moche, porque hay soborno, ya no hay 10 por ciento, bueno, ni siquiera el 10 por ciento, se pasaban, era mucho más”, manifestó.

De una y mil formas surge la información reveladora tanto de la realidad como de la falsedad de declaraciones surgidas en esa mañanera cuyo manejo dizque informativo está resultando incómodo no sólo para quien la escucha, la sigue diariamente, sino para quien hace las exposiciones. Se niega de manera rotunda se gesten acciones de terrorismo fiscal en contra de empresarios, sin embargo, se advierte es la UIF y no el órgano regulador de adquisiciones, en donde se investiga a las empresas que participan o ganan licitaciones con el gobierno federal para revisar a profundidad si están acusadas de malos manejos. Al tiempo de señalar el objetivo de la administración federal de bajar sus costos de operación se dice se apoya a las pequeñas y medianas empresas a través de compras consolidadas.

Se justifica el despido de una eminencia médica como lo es el ahora ex director del Hospital de Neurología, Miguel Ángel Celis, señalando la escasez de medicamentos y la falta de equipo, como si tales carencias fueran culpa del galeno directivo. Todo esto resultado de una visita improvisada de doña Irma Eréndira a ese nosocomio. Ante tal energía, ante lo drástico de la medida sin mayores investigaciones y estando de por medio un larga extenuante reunión del consejo de médicos de esa unidad médica en la que hubo contradicciones a raudal y opiniones en contra del despido, uno se preguntaría: ¿y si se hiciera un revisión con iguales características que la realizada por la titular de las Función Pública a las violaciones a las leyes existentes por parte no solamente de miembros del gabinete sino del propio Ejecutivo Federal? ¿Y si le rascamos un poquito y únicamente a la compra de las pipas para resolver el desbasto creado con la cortina de humo del huachicol? ¿Y si nos dicen cuántas gasolineras cerraron realmente, a cuántas se las cacharon con esta venta y que hicieron con el dinero de las multas, si es que se impusieron?

Para el titular del Ejecutivo federal ya no hay moches, eso quedó en el pasado, sin embargo y seguramente carente de la información verdadera, éstos prevalecen y no solamente en la industria de la construcción y relacionados con los permisos de impacto ambiental o en el caso de las carreteras con esa contrataciones de las cuales afirma se hacen con empresas locales, cuando en un alto porcentaje no es así, sino con abiertos permisos para depredar y éstos son claramente otorgados por sus funcionarios, por los de la 4ª T, por quienes están en la Semarnat y en la Profepa. Un caso claro, visible, de ejemplo para no dejar llegar algún desmentido se vive en Cancún, en la zona federal concesionada a una empresa denomina Inmobiliaria Zazil Ha, en donde se han dado el lujo de depredar el manglar y construir sobre la laguna. La pretensión es contar ahí con un restaurante y la cadena de corruptos está en Profepa, pero los respalda su super delegado y su alcaldesa benitojuarense Mara Lezama, cuyo responsable de Obras extendió las licencia municipales correspondientes.

Es temible AMLO se atreva casi a meter las manos al fuego por la erradicación de la corrupción durante su mandato. Las quemaduras son graves, de tercer grado y dejan huellas que, si se quisiera, están tan a la vista, son del dominio público, fácilmente rastreables sin necesidad de exponer a los ciudadanos a esas denuncias cuyas consecuencias tienen que pagar con auditorias, señalamientos, amenazas por andar enfrentando a la muy honesta “autoridad”. México, como dijo el presidente a los empresarios extranjeros “ya no es tierra de conquista”, es mucho más fácil hacer lo que les venga en gana y con entregas en las que los espejitos es mucho.

Y en cuanto a ese terrorismo contra el empresariado mexicano, señalado por WSJ, de acuerdo al reporte de Santiago Nieto, titular de la UIF, hasta la semana pasada se habían presentado 30 denuncias relacionadas con empresas fachada, 15 sobre operaciones simuladas y 6 por outsourcing ilegal. Durante su participación en el Parlamento Abierto sobre Subcontratación Ilegal, el funcionario apuntó: “El tema del outsourcing ilegal es que está asociado a la contratación de empresas fachada o factureras que generan afectación al sistema normativo y financiero del país (…) El punto central es que en muchas ocasiones vemos factureras y fachadas con outsorucing ilegal y recordemos que la facturación apócrifa es delito equiparable a delincuencia organizada”, apuntó.

Sobre esas 51 denuncias, Nieto detalló estos casos se relacionan con empresas fachada e incluso con lavado de dinero. “Tenemos 51 casos denunciados de los cuales, 30 son empresas fachada, 15 casos de facturación simulada y 6 de outsourcing ilegal. El acuerdo que tenemos es de revisar todas las empresas que el SAT suba a esta lista de simuladores para poder congelar las cuentas en aquellas que vemos lavado de dinero”, indicó el titular de la UIF, quien añadió: “estamos haciendo análisis y de los casos que encontremos de lavado de dinero, el congelamiento de cuentas va a ser inmediato. Estoy en contacto permanente con Raquel Buenrostro (jefa del SAT) para informarle de los avances que tenemos de estas empresas que generaron una defraudación fiscal por 324 mil millones de pesos”.

A CONTRAPELO

Doña Rosario Piedra Ibarra decidió salir de la ostra en apoyo de quienes integran la organización fundada por su señora madre: Eureka. Esta organización supuestamente recomendada y respaldada ha solicitado hasta en cuatro ocasiones una audiencia presidencial y, como no les han concedido, la titular de la CNDH encabezó una protesta para lograr las reciban y puedan manifestar su inconformidad por no se atendidas en la necesidad de esclarecer todos los delitos de desaparición forzada, de esos con los cuales hicieron su bandera de lucha ante la desaparición del hermano o del hijo de doña Rosario Ibarra. Si con ello están buscando la cortina de humo para emular o borrar el movimiento del “9 nadie se mueve” al parecer van a quedar en “engarróteseme ahí”.

Después de escuchar una y otra vez al mandatario enfrentar, verbalmente, los asuntos más delicados del país, de pasar por encima de la ley con tal de lograr sus objetivos, parecería no le teme a nada y, sin embargo, no es así. El temor lo hizo presa y dejó sin oportunidad de exponer sus cuestionamientos a tres de once menores veracruzanos presentes en la mañanera de ayer. Deseaban conocer la posición presidencial relacionada con el derecho de los niños, buscaban conocer cuál es la forma con la que podría contribuir, pese a su edad, en el desarrollo del país, pretendían afianzar la llamada libertad de expresión pero… ya será para la otra o para cuando sean adultos.

DE LOS PASILLOS

Durante la inauguración de la mesa de alto nivel en el Senado de la República, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo el dictamen sobre regulación del outsourcing será discutido artículo por artículo, por lo cual esta mesa será sin limite de tiempo para lograr acuerdos. “Tendremos una mesa sin límite de tiempo, nos declararemos en sesión permanente y estableceremos los días para la discusión hasta que agotemos los 12 artículos que contiene el Dictamen”, indicó el legislador ante Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, Zoé Robledo, director general del IMSS, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y Francisco Cervantes, presidente de Concamin…

Mientras Luisa María Alcalde se pronunció por desterrar la práctica de la subcontratación ilegal, pues este esquema de contratación ha golpeado no solo derechos individuales, sino colectivos, representantes del sector privado se manifestaron en contra de la sobre regulación del outsourcing y advirtieron se debe permitir en actividades sustanciales de las empresas. “Una regulación altamente restrictiva pondría en riesgo ingresos por exportaciones”, señaló Antonio del Valle y mencionó existen más de 8 millones de trabajadores que se emplean por este esquema en el país. También advirtió: “si no se regula de manera correcta esta práctica, generaría incertidumbre entre inversionistas”. ¿Más?…

Ante temores de los inversionistas de una desaceleración de larga duración de la economía mundial por el fuerte incremento de afectados con el nuevo coronavirus fuera de China, la bolsa de Nueva York se derrumbó el lunes en la apertura. La aceleración de la contaminación hizo caer al euro y las bolsas, sobre todo en Europa, donde París y Fráncfort cayeron más de un 3 por ciento durante la jornada. La Bolsa de Milán perdió 5.43 por ciento. Sobre las 14:55 GMT, el Dow Jones perdía 2.64 por ciento y el Nasdaq 2.88 por ciento. El S&P, que representa a las 500 empresas principales de Wall Street, cedía 2.48 por ciento. El euro se depreciaba hacia el nivel de los 1.08 dólares…

La construcción se hunde en el país. En diciembre pasado su valor de producción se desplomó 13 por ciento anual y llegó a niveles mínimos desde 2006. Con ello, el personal ocupado, horas trabajadas y remuneraciones también terminaron en números rojos, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Tras 18 meses seguidos de pérdidas en la producción, restó 1.3 por ciento anual su planta laboral…

Ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo equivale a sacarse la Lotería, a participar en un sorteo millonario contando con la emisión de un solo billete o sólo la voluntad gubernamental, el visto bueno del mandatario estatal. En esa caribeña entidad no hay un solo miembro del TSJ de clase media, o viviendo en esa austeridad tan proclamada por el ministro Zaldívar y por el titular del Ejecutivo, todos, sin excepción, son millonarios, poseen tierras, departamentos, casas y obviamente no sólo en el lugar en donde dicen “prestan”, que más bien venden sus servicios, sino en otras entidades y ciudades. También ellos tienen madre y éstas aparecen involucradas en la adquisición de bienes inmuebles y es que en eso de hacer negocios quienes participan en cualquiera de los tres órdenes de gobierno o en los poderes que los conforman no hay límites ni respeto y menos si la progenitora aún razona y se mueve. Fernando Gama Rodríguez es uno de estos ejemplares quien, como sus homólogos, emulan al ex presidente de ese Tribunal, a Fidel Villanueva, al ser testigos de lo grueso, pesado, grande de su cobija de impunidad, la misma cubriendo a su sucesor, abogado conocedor del máximo refrán: “los carniceros de hoy serán las reses de mañana” y, como posee toda la pinta, las características y registro de acciones para llegar a esa triste posición cuando por fin se ejerza el estado de derecho en esa entidad gobernada ahora por quien muy a su manera y gusto deja hacer y deja pasar el tiempo y las oportunidades sin ejercer ni siquiera el mandato. Así pues todo se mueve para atrapar charalitos en tanto los peces gordos, los tiburones, los monstruos marinos se sientan a la mesa de los gobiernos estatal y municipal… para acordar, por supuesto.