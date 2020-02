JORGE VERA HERNÁNDEZ HONRÓ A NUESTROS SÍMBOLOS PATRIOS, EN EMOTIVA CEREMONIA CÍVICA POR EL DÍA DE LA BANDERA

* Reconoció la meritoria labor de las fuerzas armadas en tiempos de desastres y la lucha en favor de la seguridad pública.

Álamo, Temp., Ver.- El discurso emotivo del Ingeniero Jorge Vera Hernández tuvo lugar en el Parque a la Bandera, ante fuerzas castrenses, instituciones educativas, miembros del cabildo y servidores públicos, quienes se congregaron para honrar nuestro lábaro patrio, símbolo de libertad, justicia y nacionalidad, dado que su escudo y sus colores representan el origen, principio, valor y lucha de los mexicanos.

“En numerosas ocasiones he tenido la oportunidad de dirigirme ante todos ustedes, pero el día de hoy es un día en que me siento muy orgulloso de poder hacerlo, porque mis palabras no pretenden solamente reflejar un mensaje discursivo, por el contrario, con estas palabras quisiera contagiarles y transmitirles toda la emoción y el orgullo que me causa el saberme un hijo de México” expresó el alcalde con emoción.

Expresó que desea y espera que todos los concurrentes puedan compartir no únicamente este día, sino que todos los días del año, el respeto, la admiración, la devoción y la lealtad a nuestro lábaro patrio.

Seguidamente el alcalde de los alamenses, detalló que el 19 de febrero había tenido lugar la fecha en que se hizo un reconocimiento público a las fuerzas armadas, explicando que los elementos del glorioso ejército han decidido entregar su vida al servicio de la patria.

“Mujeres y hombres que sin importar las condiciones entregan su tiempo, su esfuerzo y en ocasiones también su vida en beneficio de todo este gran país, mujeres y hombres que ponen de manifiesto con sus actos, lo que significa amar a la patria”.

En emotiva ceremonia, el presidente vera Hernández dio las gracias a las fuerzas armadas por el trabajo que llevan a cabo en el país, en el estado de Veracruz y en el municipio, motivo por el cual se genera una gran admiración por su loable trabajo.