Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Desear lo imposible y ser insensible a

los males ajenos: he ahí las dos grandes

enfermedades del espíritu”: Bías de Priene.

AMLO: insensibilidad, negligencia, fracasos

Saldrá caro al gobierno mantener farsa de rifa del avión presidencial

Morena el nuevo PRI: corporativismo en congreso nacional de Catem

Plantas chatarra compradas por Pemex, ya producen los fertilizantes

Ciudad de México, – Parecería se trata de temas menores, pero no lo son desde el momento en el cual logran sacudir no sólo a los ciudadanos, sino llevan cada asunto a las mañaneras, al sitio en el cual se protege a los amigos y se empuña una filosa espada en contra de quienes son considerados enemigos, adversarios, emisarios del neoliberalismo, porque de la mafia del poder, de esa ya no se habla, se tranza. Una producción difundida en las redes con una marca “Imagen”, da cuenta de una mujer velando el cadáver de su hijo, de una ama de casa cuyo hogar fue asaltado y de un hombre a quien le secuestraron a la esposa. En los tres casos lucen cínico rostro quienes llevaron a cabo los delitos y les solicitan perdón. Todo ello porque ya los perdonó “ya saben quién”.

Esos son los rostros del sufrimiento y de quienes además de soportar pérdidas irreparables, de saber se violó su intimidad y se cruzaron los muros y las puertas de su hogar impunemente, hicieron vivir las peores angustias al temer por la existencia del ser querido y también por la batalla para reunir el dinero solicitado como rescate, reciben de la autoridad la aseveración: “abrazos, no balazos”, y si eso no fuera suficiente tienen las declaraciones hechas a diario sobre la falta de elementos, de capacidad, de armamento, de vehículos, de personal, de dinero, de inteligencia para dar con su paradero y si se logra… llega la amnistía y ésta surgirá con tan solo esgrimir “soy pobre”.

Ya sin video de esta naturaleza se encuentra el caso de la niña Fátima, la secuestrada a las puertas de su escuela y cuyo cuerpecito apareció más tarde embolsado con el dictamen: muerte por asfixia, ahorcamiento. Dicen las autoridades “se siguieron todos los protocolos”. No sabemos si esos mentados protocolos hablan de la forma en la cual deben conducirse quienes reciben las denuncias de desapariciones, si se afirma debe actuarse de inmediato, si como acostumbra la “burrocracia” deben llenarse formularios y entregar documentación en la cual se incluya el Curp de la víctima y de la familia y los certificados de defunción de todos los antepasados.

Porque hasta ahora las experiencias advierten una desatención inhumana en los teléfonos, la espera escuchando una voz de plañidera aseverando es la denuncia lo mas importante y otros mensajes a los cuales solamente faltaría agregarles “sigue votando por López Obrador” o “Claudia Sheinbaum está contigo”, o “la Fiscalía está trabajando”, mientras con el estómago encogido y las lágrimas brotando incontenibles, los padres y la familia piden ayuda. Si se hacen presentes deberán sentarse y esperar un largo tiempo, en tanto van y vienen dizque agentes, algunos se detienen para preguntar cuál es el motivo de su presencia en esas instalaciones y cuando se enteran de la desaparición les desean suerte, saludan, coquetean con quienes están detrás del escritorio y con una sonrisa a plenitud se retiran haciendo gala de ese caminar tan característico en los matutes, pero también en padrotes y asaltantes.

¿Por qué de inmediato no se hicieron presentes frente a esas cámaras en donde detectaron el momento en el cual se llevaron a la pequeña, donde observaron la subieron a un vehículo y en cuyas grabaciones pudieron ver la introdujeron a un domicilio? ¿Por seguir los protocolos? Tuvieron tiempo de sobra para actuar y ahora, justo contra un tiempo en el cual queda al descubierto su irresponsabilidad e ineptitud, se dan a la tarea de comprar tiempo en las televisoras para presentar al responsable de la educación en la capital del país, funcionario de tal nivel que ni siquiera se ha presentado ante la dirección del plantel escolar para conocer de los hechos. Por si fuera poco, la regordeta fiscal se lanza sobre la familia y hasta los del DIF califican esas relaciones las cuales, sean como sean, no justifican nada de los sucedido.

Pero si estos videos y personajes son dramáticos, el de Joaquín Guzmán Loera no tiene desperdicio. Se le ve tranquilo, ingresando a un penal catalogado de alta seguridad y en donde se difunde permanentemente tienen los internos un trato ”especial”, como si estuviera en su casa, ningún temor, dócil cual corderillo y no precisamente hacia el matadero, el célebre “Chapo” da muestras fehacientes del significado de contar con la complicidad de las autoridades, de lo firme de sus acuerdos y de ser Badiguarato, el sitio ideal desde el cual AMLO prometió arrancaría el programa Siembra Verde.

Crece la agenda de pendientes en tanto se van haciendo descubrimientos en los cuales se nos demuestra lo alejado del Estado de Derecho tantas veces exigido. Si para los delincuentes hay abrazos y no balazos, para los reclamos de mujeres se da la sugerencia de abstenerse de andar pintando la puerta y las bardas de Palacio Nacional. Eso no se vale porque los feminicidios son “fruto podrido del egoísmo” y con eso de resultar imposible medir el grado de descomposición social producido por la política neoliberal, las muchachas deberán reprimirse, supongo.

En fin, ya en el tema de las casualidades resultan están presentes las demandas de los EU sobre una disposición especial del gobierno mexicano para desarrollar tareas conjuntas los encargados de la seguridad y de la administración de las drogas con los marinos, no quieren ni a los federales y menos a los verdes, a lo cual la respuesta fue la detención de tres de ellos por presunta complicidad con delincuentes. ¿Cuál es el mensaje? ¿Tan malo el pinto como el colorado y el albino? ¿Otra vez el jefe López se dio un balazo en el pie? Por aquello de no te entumas ya se desligó del escándalo de la Conade, total si la determinación sobre la candidatura al gobierno sonorense ya está pactada, nada más importa.

SALE CARO A AMLO RIFA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL

Lo mencionamos de manera reiterada en estas líneas: la entrega del cheque por 2 mil millones hecha primero a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, hombre de leyes, de larga trayectoria dentro de la función pública es totalmente ilegal por dos razones, una de ellas el ser producto de una negociación en la cual dejan sin castigo a quien fue el conducto corruptor de autoridades del Infonavit y recibió dinero, 5 mil millones, a repartir entre otros cómplices y segundo, esa suma tiene dueño o dueños por lo tanto no es tan simple disponer de el.

Quien preside esa nueva organización o dependencia o seudo instituto para devolver al pueblo lo robado, hizo pública la recepción del famoso cheque, otra ilegalidad puesto que tal suma e inclusive los cinco mil millones no son producto de un solo robo y por lo tanto de la afectación a las aportaciones tanto de los trabajadores como de empresarios y las mínima parte, del gobierno. Como testigo de honor, para dar fe de semejante ilegalidad tuvieron al primer mandatario. ¿Ninguno de sus asesores, de tantos abogados de los cuales se rodean les hizo ver semejante pifia?

Muy envalentonado se ve al líder sin Sindicato del Infonavit, al eterno Rafael Rivapalacio quien aseguró se defenderán esos recursos por la simple y sencilla razón de ser dinero de los trabajadores y por lo tanto no puede fondearse ningún proyecto gubernamental y menos aún aprovecharlo para la rifa de un avión. Mantener esta farsa presidencial le terminará costando caro al presidente, no sólo en cuanto a su credibilidad y prestigio sino en el pago de las consecuencias legales por la realización de estas acciones, además de todos los malabares legislativos para hacer legal la rifa de esa aeronave, cuyo estatus real sigue sin aclararse.

A diferencia de lo señalado por Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, quien indicó no le correspondía precisar el origen de ese dinero, y después dijo no tener la certeza de que el dinero corresponde a los trabajadores, el cual el Indep recibió el pasado 10 de febrero, Rivapalacio aseguró el sindicato defenderá esos recursos, los cuales pertenecen, recalcó, a los trabajadores. Hasta el momento, el sindicato del Infonavit no ha hecho el requerimiento del dinero ante el gobierno federal, pero el líder advirtió harán la denuncia correspondiente. “El conducto adecuado son los órganos de dirección de Infonavit, los sectores obrero, empresarial y el del gobierno”, explicó y agregó:

“Nos vamos a esperar a que recuperen los otros 3 mil 88 pesos para que nos den todo, pero por lo pronto a través de los medios de comunicación me encargo de decir que ese dinero lo reclamamos nosotros porque es de los trabajadores”. ¿Cuál será la machincuepa siguiente?

MORENA, EL NUEVO PRI

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se degenera en un nuevo y decrepito PRI. Así se comprobó este lunes en la Arena Ciudad de México, durante el décimo Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), a donde acudieron, al viejo estilo priísta, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal; la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta; el director del Infonavit, Carlos Martínez, y hasta la panista Josefina Vázquez Mota y los presidentes de Concamin y Concanaco. Además de funcionarios y empresarios, se contabilizaron 30 líderes de confederaciones y agrupaciones obreras, 32 líderes patronales, alcaldes y representantes religiosos, como el nunca bien ponderado Onésimo Cépeda. Sin duda alguna, el PRI en su mejor época.

Antes de la llegada del titular del Ejecutivo Federal, más de 22 mil delegados asistentes de distintas partes del país eligieron a integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, a la vez que destacaron la aportación de sindicalistas como Fidel Velázquez durante las participaciones de distintos oradores que alternaron con participaciones musicales. Sólo faltó la reencarnación del viejo líder cetemista, al lado de sus sucesores.

También las promesas presidenciales, como la afirmación de López Obrador en el sentido de que su gobierno respaldará al sindicalismo mexicano, recordaron a los todopoderosos mandatarios del PRI. El problema surge cuando de enfrentar problemas reales se trata, como la crisis de las pensiones en el país y el condenar a los trabajadores jubilados a la miseria. AMLO promete enfrentar en conjunto entre gobierno, empresarios y sindicatos “el problema grave de las pensiones, las reformas que se llevaron a cabo en el periodo neoliberal”, ya que los actuales trabajadores bajo el sistema de Afores recibirán pensiones apenas del 30 o 40 por ciento de lo que ahorraron (…) En el actual gobierno no habrá problemas, pero se buscará una salida con empresarios y sindicatos para que trabajadores reciban con justicia lo que les corresponde en sus pensiones, esa es otra tarea, otro compromiso del gobierno”, dijo el tabasqueño extasiado ante el unánime apoyo obrero a su persona, a pesar de que nuestro humilde presidente dice no es afecto al culto a la personalidad.

Como en los no tan lejanos tiempos del viejo PRI, el dirigente de la Catem, Pedro Haces, aseguró a AMLO: “no tenga la menor duda de que las y los trabajadores de Catem son sus aliados permanentes”. Se pronunció por un sindicalismo limpio y transparente y señaló uno de los objetivos de esta organización laboral está en la necesidad de capacitar para hacer frente a la llamada revolución industrial 4.0, la inteligencia artificial, robotización y digitalización, entre otros retos, así como buscar una mejor relación entre empleados y empleadores. “En Catem rechazamos tajantemente los paros injustificados, las extorsiones a empresarios, amenazas de huelga que ya no caben en el sindicalismo moderno mexicano. Tenemos que dejar atrás los lastres que tanto daño le han hecho a México”, destacó el dirigente, quien no se sabe si hablaba a nombre de los trabajadores o de los dirigentes empresariales.

Mientras tanto y totalmente extasiado López recibía humildemente los aplausos, la campaña no termina y el iluminado empieza a saborear, a disfrutar la mieles de un poder total, difícil de soltar.

DE LOS PASILLOS

En calidad de chatarra, lo que se conoce como chatarra, no estaban las plantas de fertilizantes vendidas por Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y compradas por Emilio Lozoya, millonario ex funcionario de PEMEX. Tan es así que asegura López Obrador ya están funcionando, producen fertilizantes, van a operar con gas importado para producir el amoniaco requerido para la fabricación del producto con el cual se logra una buena cosecha. La empresa émulo de Fertimex tiene una pequeña deuda de mil millones de pesos, nada más…

“La violencia de género en México es un problema de tal magnitud que necesita una estrategia integral con carácter urgente. Un promedio de diez mujeres muertas al día y un 90 por ciento de casos impunes son unas cifras tan espeluznantes que el gobierno debe reflexionar de inmediato con medidas efectivas que ataquen esta sangría. Pero el presidente del gobierno se limita a expresar “con toda el alma” su “deseo de no violencia y que no se agreda a las mujeres”. El clamor de los ciudadanos pidiendo ayuda es abrumador, frente a ello, todo lo que ha ofrecido en las últimas conferencias matutinas el presidente López Obrador ha sido un catálogo de ignorancia sobre la violencia de género, un asunto harto estudiado y donde es fácil fijarse en la experiencia de otros países más avanzados en esta materia”. Así o más claro y dicho por el diario español El País al cual los de la 4a T le recordarán lo dicho por el tabasqueños “Hernán Cortés nos trajo la corrupción”…

Se pone buena la pelea del Grupo Alsea con Hacienda. La operadora de restaurantes fue conminada a pagar 3 mil 881 millones de pesos de impuestos producto de la compra de los Vips. Como en las peleas de gallos habrá que irle a la gallina de los huevotes de oro, ¿quién será? Alsea tiene en su haber a los Wallmart en México, a Burger King, a los Starbucks y, por si fuera poco, a Domino´s Pizza… Por cierto ¿comprarían boletos para la rifa de un avión que nunca entregarán?