Columna Estado de los ESTADOS

Cae pez gordo en España: Emilio Lozoya

FGR inicia “el litigio para traerlo” a México: Gertz Manero

Odebrecht, Agronitrogenados, defraudación fiscal y otras

Cárteles de EU están entrelazados con los mexicanos: DEA

SCJN entrega al Senado su plan de reforma al Poder Judicial

Ciudad de México, 12 de febrero de 2020.- Final y oportunamente cayó un pez gordo del peñanietismo: Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). La ocasión es propicia para el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador para desmentir de una vez por todas no hay complicidades con la administración de Enrique Peña Nieto, ni la suscripción de un pacto de impunidad con el mexiquense. De quedar impune el ex funcionario y sus cómplices, integrantes del gabinete presidencial del sexenio pasado, así como el propio ex mandatario, se confirmarán los rumores en relación a que el triunfo del tabasqueño se sustentó en un oscuro pacto con el líder de la “mafia del poder” del priísmo. Se espera la investigación de la Fiscalía General de la República se siga hasta sus últimas consecuencias y abarque a los principales funcionarios de la pasada gestión, y se abra la Caja de Pandora. También es oportuna la detención pues en el Congreso de la Unión se presentaron iniciativas para reforzar el sistema de administración y procuración de justicia con la orientación de acabar con la impunidad prevaleciente en el país, y con la intención de reducir los niveles de violencia en territorio mexicano.

Prófugo desde julio del año pasado, Lozoya Austin fue detenido por la policía española y la Interpol en Málaga, cuando salía de una urbanización en la Costa del Sol, un barrio rico y turístico. El ex funcionario tiene órdenes de aprehensión por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Es investigado por la compra millonaria de una planta chatarra, Agronitrogenados, de Altos Hornos de México (AHMSA). Desde 2016 es señalado por ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht de recibir sobornos por 10 millones de dólares. Es acusado de comprar el astillero “Hijos de J. Barreras”, en España, el cual se encontraba en proceso de quiebra y hoy registra pérdidas por 50 millones de euros. Además, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hay dos casos que no han sido judicializados y se debe esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación. Larga cola tiene el ex colaborador de Peña Nieto.

Para Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Emilio Lozoya tiene una oportunidad de oro para abrir la Caja de Pandora sobre la corrupción. “Este hecho confirma una cosa: que en este gobierno no se van a admitir impunidades ni hay espacio ni recoveco para la impunidad. Políticamente es un acierto para el gobierno, es un buen reflejo para el gobierno al demostrar que no hay complicidades”, consideró el legislador morenista al manifestar su certeza en que el Fiscal y el Presidente de la República no se detendrán frente a ningún nivel de gobierno ni frente a ninguna protección o complicidad como en el pasado solía suceder. El abogado Javier Coello Trejo, defensor de Emilio Lozoya, sostuvo su arresto fue sorpresivo. “Algún día tenía que pasar y hay que aclarar las cosas, Emilio no se mandaba solo, hay muchas cosas que no se han aclarado y las aclararemos en su momento”, declaró en entrevista televisiva.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), indicó el proceso que se le sigue al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración de Enrique Peña Nieto debe continuarse hasta sus últimas consecuencias. El senador emecista Samuel García, señaló el asunto no debe quedar en la mera captura del ex director de Pemex sino que debe caer, además, la “cabeza” de su jefe, Enrique Peña Nieto.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó iniciarán de inmediato “el litigio allá para traerlo” a México. En una entrevista radiofónica, el funcionario confirmó Lozoya Austin huyó de México luego de la “filtración” de información respecto a que “ya estábamos con la orden de aprehensión a punto de salir”. También detalló tras varios meses de trabajo con la Interpol, “por toda Europa”, se logró en primer lugar la detención en Alemania de Gilda Austin, madre del ex titular de Pemex, quien “ya está sujeta a proceso”.

Tras la inauguración del Parlamento Abierto en materia de outsourcing, en el Senado de la República, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó aún quedan dos casos que no han sido judicializados en contra de Lozoya Austin. “Primero la UIF presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya, por los casos de Odebrech, de Agronitrogenados y algún tema de defraudación fiscal. Y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión”, relató. Añadió hay dos casos sin judicializar y se debe esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación.

“Nosotros seguimos investigando un caso respecto a un astillero en España, donde hay pérdidas por 50 millones de euros. Y 83 millones en un caso similar a la estafa maestra para una universidad pública, estamos revisando otros casos similares para ver cuál fue el monto total”, aclaró y destacó la captura es primordial para avanzar en la política del presidente. “Es un caso muy importante para efectos de ir avanzado en esta política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”, consideró Santiago Nieto.

CARTELES EN EU Y EN MÉXICO

Mientras en Estados Unidos las autoridades por fin reconocen la existencia de “cárteles domésticos”, quienes operan el enorme mercado local de las drogas a lo largo y ancho de esa nación, en México el gobierno de la 4ª. T es incapaz de emprender una estrategia efectiva para erradicar a los cárteles de la droga, pues la información con la cual cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) sobre cuántos grupos del crimen organizado existen en el país, dónde están ubicados y cómo operan, está incompleta y desactualizada.

Con su política de “Abrazos, no balazos”, tal parece para el actual gobierno federal no es una prioridad la investigación del crimen y las redes del narcotráfico en territorio nacional. De hecho, la FGR tiene un informe oficial desactualizado en el cual se señala la existencia de nueve cárteles y 37 células criminales que estarían operando en el territorio nacional, las cuales tienen conexiones con los “cárteles domésticos” de los Estados Unidos, quienes operan desde hace varios años y fueron estructurados a partir de las pandillas y clubes de motociclismo, que les han quitado a los narcos mexicanos el control del mercado local; dejaron de ser sus operadores para convertirse en sus socios, declaró a la revista Proceso, Polo Ruiz, quien se encuentra a cargo de la Administración Antidrogas en Tucson, Arizona.

En México, de acuerdo al informe de la FGR, revelado recientemente por Reporte Indigo, sólo en 17 entidades operan grupos del narcotráfico, en el resto del país no, lo cual es evidentemente inexacto dada la actividad de esas organizaciones criminales en todo el territorio nacional. La última actualización del reporte es al 30 de junio de 2015. Tal parece no existe coordinación entre las áreas de inteligencia del gobierno federal: el Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen), la FGR y las correspondientes a la Marina y la Defensa Nacional. Sin estos datos actualizados es imposible establecer una estrategia exitosa de combate al crimen organizado en el país, de ahí los resultados registrados hasta el momento. La incapacidad para organizar esta comunicación entre las instituciones refleja una problemática sobre cómo concibe el Estado mexicano al crimen organizado.

La DEA parece tener información más confiable sobre los cárteles en México. Identifica a seis: El Cartel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en 24 estados, y las ciudades de Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Atlanta; el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo y Los Zetas. A diferencia de lo que sucede en México, estos cárteles no generan violencia en territorio estadounidense. Para el experto en seguridad nacional, Javier Oliva, es importante que el gobierno de AMLO tenga una idea clara de cómo se organizan las bandas criminales en el país para así enfrentar el reto de disminuir sus acciones, tarea que sin elementos de inteligencia de este tipo resulta muy complicada y riesgosa. Para poder llevarla a cabo a cabalidad, “también tienen que enfocarse en la persecución del dinero, la contención y, en la medida de lo posible, la disminución del tráfico de armas, variables que de atenderse permitirían una dosis de optimismo en el futuro inmediato”, planteó.

En Estados Unidos el problema no se centra en la letalidad de las acciones de los cárteles de la droga, sino en la de ésta. “Todos los días mueren, por sobredosis de drogas (en su mayoría sintéticas) unas 137 personas”, destaca el agente de la DEA, Polo Ruiz. El consumo de fentanilo es la causa principal de las muertes por sobredosis. “Enfrentamos con mucha fuerza la demanda de drogas sintéticas, por ello tenemos iniciativas que se enfocan en los cárteles domésticos”. Mientras, en México son ejecutados por el crimen organizado alrededor de 100 personas por día.

Los cárteles mexicanos (Jalisco Nueva Generación y Sinaloa) siguen controlando el movimiento de las drogas hacia Estados Unidos. Prácticamente desde la frontera sur, las pandillas locales se hacen cargo, porque tienen mucha gente para distribuir, transportar y garantizar la seguridad de los cargamentos. Los cárteles locales controlan las ciudades y poblaciones como Los Ángeles, Nueva York o Chicago, con pandillas que dominan las áreas donde se venden y distribuyen las drogas, sostiene Ruiz, quien reveló los nombres de algunos de los cárteles estadounidenses: “Hells Angels y Los Bandidos”, ambas agrupaciones tradicional e históricamente conocidas como clubes de motociclistas. En Chicago están los Gangsters Disciples, que mandan sobre las pandillas callejeras, por ello se han adueñado de las ciudades. “La conexión está entre los líderes de los Gangsters Disciples y los líderes del Cártel de Sinaloa, que les venden el producto”, reveló el agente de la DEA.

“Los cárteles domésticos les compran la mercancía a los mexicanos y venden la droga de manera independiente en Estados Unidos y además distribuyen. Eso mismo que ocurre en Chicago está pasando en Nueva York y Los Ángeles. El más grande en el sur de California es Calle 18”, señaló Ruiz. En Nueva York siguen controlando las pandillas tradicionales. Arizona sigue siendo tierra del Cártel de Sinaloa, comandada por Ismael El Mayo Zambada y los hijos de El Chapo Guzmán.

Los cárteles de la droga y sus asociaciones son una grave amenaza para los dos gobiernos, el de México pero también para el de Estados Unidos. En su reciente visita a México, el zar antidrogas de EU, Jim Carrol, jefe de la oficina de la política nacional para el control de las drogas, analizó con el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador la amenaza a la seguridad de su país que representan los cárteles mexicanos y la crisis del trasiego de drogas sintéticas y fentanilo. También se analizó el tráfico ilegal de armas hacia México. Sin embargo, es seguro no veamos en corto tiempo los resultados de los acuerdos alcanzados en esas reuniones.

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por su presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentaron y entregaron a senadores de la República su iniciativa de reforma al sistema de justicia. Los legisladores analizarán la propuesta, la cual será presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez, los legisladores asistieron al Poder Judicial para recibir una propuesta elaborada por ese poder. Zaldívar aseguró el documento de la iniciativa no vulnera “en absoluto” la independencia del Poder Judicial, sino que abona al Estado democrático de derecho. Refirió la reforma que se plantea es profunda, de grandes alcances, una reforma sólida que no está enfocada a los reflectores, sino a los resultados…

Esa propuesta busca modificar siete artículos de la Constitución y la expedición de dos nuevas leyes federales: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como reformas a cinco ordenamientos legales. Por su parte, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, destacó la consolidación del Estado de Derecho es el gran pendiente que ocupa hoy al gobierno de México, debido al “dramático” acontecer de violencia que se vive día a día. La imagen que el país proyecta es de corrupción y abandono, ya que el Poder Judicial, sentenció, “ha sido espejo complaciente de los poderosos”.