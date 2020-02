COFEPRISS ALERTA SOBRE EMPRESA DE PRODUCTOS DE BELLEZA QUE NO CUENTA CON REGISTRO SANITARIO

El Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS), Jorge Alan Urbina Vidales, explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha realizado una investigación que inició derivada del monitoreo regular de medios al identificar que la empresa NOVIRSA, S.A. de C.V., comercializa productos que no cuentan con registro sanitario, a los cuales les atribuyen cualidades terapéuticas. “La empresa responsable NOVIRSA, S.A. de C.V., en la comercialización y publicidad de sus productos no ha cumplido lo establecido en la Legislación Sanitaria vigente”, subrayó. “Es un requisito que deben cumplir, por lo que no se garantiza que hayan sido fabricados con los requerimientos de seguridad, calidad y eficacia que marca la legislación sanitaria vigente, así como tampoco se garantiza que el uso para el cual están siendo comercializados sea el correcto, aunado al hecho de que tampoco cuentan con los permisos de publicidad correspondientes”, precisó. El reporte alerta específicamente sobre los productos Adulta, Adulta fem, Reduction, Lipofast, Detenol, Lipec, Prinex, Redux, Xpan, Lipolit, Senza y Dermaroller, Fillelin, Botolit, Colombian hair shampoo, Suero, Loción” y Cellmaster. Urbina Vidales afirmó que se recomienda a la población no adquirir, no consumir y no recomendar los productos referidos o cualquier otro “producto milagro” que ostente propiedades terapéuticas. “Se debe consultar a un profesional de la salud para iniciar cualquier tratamiento relacionado con problemas de peso, rendimiento sexual y envejecimiento”, señaló.

El comisionado enfatizó que se debe reportar cualquier reacción adversa o malestar asociado al uso o consumo de dichos productos en la liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?” de la página web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris a través de VigiFlow, e-Reporting o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Finalmente, apuntó que la COEPRISS seguirá con las acciones de vigilancia para evitar que las empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y que los productos que sean comercializados en territorio nacional no representen un riesgo a la salud de la población.