Columna Estado de los ESTADOS

Pensiones, “bomba de tiempo”

Miseria, cruel destino de trabajadores mexicanos en la vejez

Infonavit: convertido en un negocio de las familias libanes

INE: Morena celebra de antemano la elección de consejeros

Ciudad de México, – De pobre a miserable será el último paso de los trabajadores mexicanos antes de alcanzar el “más allá”, según lo han impulsado, proyectado, hecho ley, los grandes y muy inteligentes funcionarios públicos, aquellos a quienes se les paga por seguir y perseguir el bien común, el bienestar de los ciudadanos inocentes y creyentes de contar con servidores públicos cuando se han puesto de moda, resucitaron las sanguijuelas. El tema del manejo de pensiones se ha convertido ya en el centro de las discusiones en las más altas esferas gubernamentales y bancarias. No hay quien no quiera apoderarse, obtener no sólo una rebanada sino todo el gran pastel de los billones ahorrados para la vejez y puestos en manos extranjeras, si se trata de instituciones bancarias o a las órdenes de quienes han dispuesto de todo el esquema patrimonial nacional.

Al disponer el gobierno federal de los recursos de los trabajadores generó una bomba social, la cual se intentó desactivarse con la reforma que constituyó las Afores. Sin embargo, ésta permaneció activada y “explotó hace tiempo”. La prueba está en los más de 30 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad y no tendrán acceso a una renta mensual en su vejez, advierte Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Este es el principal problema del sistema de pensiones mexicanos, el estar incrustado en un mercado laboral caracterizado por la informalidad. El 60 por ciento de mexicanos se gana la vida en este esquema y existen 50 millones de pobres sin acceso a la seguridad social. Además, aquellos trabajadores privilegiados quienes alcancen una jubilación tendrán una pensión “muy pobre”.

En 2021 unos 75 mil trabajadores cumplirán 65 años y no tendrán otra opción de retiro más que los recursos de su Afore, pero solo 1 por ciento (750) cumplirá con los requisitos para alcanzar una pensión, pero de éstos sólo 50 contará con ahorro suficiente. El resto, va a necesitar apoyo del gobierno para conseguir una pensión de 3 mil 199 pesos mensuales. Otro gran problema radica en que en 2019 el gasto en pensiones ya llegó a 876 mil 940 millones –un 15 por ciento del gasto público total- y tiene una tendencia a la baja, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda. Esto por que existe un mercado laboral precario y una aportación obligatoria baja a la Afore.

Declaraciones al periódico La Jornada hechas por el titular del organismo regulador y supervisor del sistema pensionario mexicano se considera el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no debe “patear el bote hacia delante”, como hicieron sus antecesores, y tiene que anotarse en la historia el gran logro de reformar el sistema. La situación es delicada pues a partir del próximo año se retirarán bajo el esquema de cuentas individuales administradas por las afores alrededor de 80 mil personas por año, las cuales, en su mayoría, recibirán un negativa de pensión o, en su defecto, obtendrán una mensualidad que no será suficiente para tener una vejez digna. Bajo el actual sistema, sólo 26 por ciento de jubilados reunirán el requisito de las mil 250 semanas de cotización para acceder a una pensión. Frente esta recomendación es explicable la actitud de los funcionarios del gabinete involucrados en el tema pretendiendo generar esquemas de administración única en manos de ya saben quien.

Vela Dib destacó: el año próximo, de los 75 mil aforados en retiro sólo 750 tendrán el tiempo suficiente para reclamar una pensión, es decir, aquellos quienes desde 1997 no han salido nunca del sistema formal. Además, de los trabajadores acreedores a una pensión, ésta será equivalente a únicamente 30 por ciento de su último salario. Ante este panorama, “si hay una reforma en esta administración, debemos irnos moviendo ya, no porque los primeros aforados aparezcan el año próximo, sino porque es algo que toma tiempo. Vería con tristeza si este gobierno pospusiera una reforma de este calado”, subrayó.

El principal problema actual en el sistema de pensiones es encontrarse incrustado en un mercado laboral caracterizado por la informalidad: el “60 por ciento de mexicanos se ganan la vida en este esquema y hay mucha movilidad entre el sector formal e informal”, destacó Vela Dib, quien explicó esa movilidad es lo que provoca sea difícil las personas alcancen las mil 250 semanas de cotización, y en caso de hacerlo, debido a los bajos salarios, lo más probable es que el ahorro hecho no llegue a 700 mil pesos, cantidad mínima para acceder a una renta vitalicia. En este último caso, la pensión será otorgada por la Afore respectiva, pero cuando se termine el ahorro del trabajador el gobierno deberá hacerse cargo con finanzas públicas.

Sin duda, también es urgente elevar el ahorro para logra pensiones dignas. Las aportaciones que hacen los trabajadores mexicanos para su cuenta de retiro son las más bajas del mundo. Actualmente, la aportación a las cuentas individuales de pensión es de 6.5 por ciento del Salario Base de Cotización (SBC), mientras en otros países llegan a niveles del 30 y 35 por ciento. Para diversos expertos, las aportaciones en nuestro país deberían elevarse al 15 por ciento del SBC. Raúl Feliz, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, considera conveniente elevar la aportación de forma gradual a un rango de 10 a 15 por ciento y generar políticas para que las aportaciones voluntarias sean mucho más altas.

La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) analiza algunas alternativas con base en experiencias internacionales. Una de ellas es trasladar un porcentaje que hace cada trabajador al Infonavit a su cuenta de pensión. Algunos expertos consultados consideran esta opción viable para mejorar el monto de retiro de los trabajadores con Afore y evitar así una mayor carga a las finanzas. De acuerdo con la Consar, existe la posibilidad de que el 5 por ciento del SBC se traslade a la cuenta de pensión para que la aportación obligatoria a la Afore suba de 6.5 a 11.5 por ciento, siempre y cuando el trabajador lo autorice. Cuando éste alcance las 625 semanas de cotización, la mitad de su vida laboral, pueda decidir y manifestar si va a usar o no sus recursos para vivienda y, en caso de que no lo haga, llevarlos a su pensión.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el retiro (Amafore) propone reducir el requisito de mil 250 a 750 semanas para obtener una pensión. Esto provocaría que la cantidad de personas con derecho a pensión pase de 26 a 44 por ciento, lo cual implicaría aumentar los costos para el gobierno, señaló Vela Dib al destacar la necesidad de realizar una reforma lo más pronto posible. Para ello, sigue en el tapete de la discusión aumentar la edad de retiro, lo cual impactará en las personas próximas a retirarse. En México, la esperanza de vida va en aumento y se cuenta en el país con una de las edades de retiro más bajas del mundo. No obstante, se podría aumentar la edad tres años, pero hacerlo de manera paulatino en tres décadas, es decir, subir uno cada 10 años. Ahora bien, de seguir la crisis en el sector salud, ya podrán hacer otro tipo de cuentas basados en un esquema de vida mucho más corto.

También el sector privado elabora un nuevo modelo sobre pensiones a fin de evitar retiros con una jubilación “pobre”. Al mismo tiempo, el sector obrero también estudia sus propuestas a fin de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Carlos Salazar, recién reelecto presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió: atender esta problemática es uno de los temas prioritarios para 2020. El Comité legal del CCE ya analiza los cambios a proponer en el articulado de las leyes vigentes, para evitar que los trabajadores tumbo a la jubilación lo hagan con una pensión demasiado pobre.

En este materia, el gobierno de la Cuarta Transformación “cocina cambios importantes”. En días pasados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le pidió al titular de la Consar preparar un diagnóstico sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el cual debe estar acompañado de algunas propuestas de mejora o solución. Así, Hacienda evidencia su interés de revisar el sistema a fondo, basado en un buen diagnóstico, y a partir de ahí evaluar la reforma o cambios que involucren a todos los mexicanos. Todo parece indicar al segundo semestre del año, la SHCP presentará un primer borrador, al cual el IMSS y el ISSSTE, junto con los actores económicos, políticos y sociales, deberán aportar sus opiniones.

INFONAVIT, NEGOCIO DE FAMILIAS LIBANESAS

Un día si y el otro también se comprueba no ha sido el primer mandatario certero en sus designaciones, ni en lo concerniente a su gabinete y mucho menos cuando la selección la hizo directa para aprobar candidaturas o decidir quienes emprenderían las tareas en las super-delegaciones. No parece importarle mucho junto a quien o quienes se toma fotografías reproducidas en los medios. Un caso concreto es el del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. La historia es larga y surge a raíz del cheque que por dos mil millones de pesos entregó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en un evento con cobertura nacional como lo es la mañanera, frente al presidente de la República. El origen, de acuerdo a las investigaciones periodísticas y algunas declaraciones, está en la devolución de esta cantidad hecha por la empresa Telra Reality en donde, como ya es costumbre dentro de la 4ª T, hay un mar de fondo.

Por una y mil razones el apellido Zaga es conocido en prácticamente todos los sectores sociales, ya sea por los calzoncillos o por las camisas, o por los cines, o los terrenos y edificios y es precisamente un poseedor de tan célebre apellido uno de los socios mayoritarios de Telra Reality, de nombre Rafael. El otro es justamente su hermano Teófilo, ambos, Zaga Tawil. Justamente, el hijo del Talibán Murat, en sus tiempos de director del Infonavit, por allá de mediados del 2014, les entregó a esta empresa dedicada a la construcción, pero también a la venta y renta de departamentos, un contrato multimillonario. Esta empresa beneficiada con miles de millones de pesos se constituyó apenas un mes antes de serle entregado el primer contrato. Al igual que los suscritos, posteriormente señalaban la percepción de un porcentaje, de acuerdo al costo de las viviendas incrustados en un programa denominado Cambiavit, el cual además de permitir el cambio de residencia de quienes tenían créditos con ese Instituto tuviesen movilidad hipotecaria.

El hidalguense David Penchyna fue el encargado de entregarle a la empresa de los Zaga más de 5 mil millones de pesos. En esos momentos y como director del Infonavit sostuvo: “nos salió muy barata la cancelación del contrato”. Es obvio no hubo solamente una entrega directa ni por toda la cantidad ya que se dieron a la tarea de frenar una y otra vez las auditorias solicitadas sobre las actividades de la empresa desde el 2014 y hasta el 2018, justo cuando obtienen un amparo. Un año después, en julio del 2019, solicitan se haga del conocimiento público la cancelación del contrato y un año antes, desde la dirección del Infonavit solicitan y les entregan un amparo para evitar rendir cuentas sobre las operaciones realizadas entre el Instituto y Telra.

DE LOS PASILLOS

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se reunión en sus oficinas con los coordinadores parlamentarios de las Cámara de Diputados: Mario Delgado, de Morena; René Juárez, del PRI; Juan Carlos Romero Hicks, del PAN; y Arturo Escobar, del PVEM, a fin de analizar el proceso de elección de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para el periodo comprendido del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029. Se prevé iniciar la inscripción de aspirantes el 17 de febrero y aprobar los nombramientos el 31 de marzo. Los morenistas desde este momento ya celebran alcanzar el control del INE con los nuevos consejeros electorales, lo cual es fundamental para lograr el dominio total del proceso electoral del año que entra. A los nuevos integrantes del Consejo General del INE incluso ya los tienen definidos y, sin duda, los impondrán con su mayoría en el Poder Legislativo. También hablaron de la propuesta de elevar los Programas de Bienestar a rango constitucional, otro tema eminentemente de rentabilidad electoral…

Tras su desempeño como publicista de la Lotería Nacional en la promoción del sorteo de la rifa del avión presidencial, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador se pone la cachucha de vendedor de “cachitos” para la cena a celebrarse este miércoles en Palacio Nacional con empresarios, a quienes pedirá se comprometan a comprar y distribuir los boletos. El jueves sabremos cuántos empresarios con “dimensión social” se comprometieron y con qué cantidades. El objetivo es que 100 empresarios adquieran 4 millones de boletos, por alrededor de 2 mil millones de pesos, los cuales se sumarán a los 2 millones de boletos que venderá la Lotería Nacional en 500 pesos cada uno, para obtener 3 mil millones de pesos…

En el grave problema del desabasto de medicamentos en el país todos tienen la culpa, menos el gobierno federal. Según Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, el desabasto de medicinas y material de curación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia es responsabilidad de intermediarios y no consecuencia de los recortes presupuestales. El funcionario constató en una visita sorpresa el desabasto de medicamentos y cierres parciales del nosocomio, tal y como lo habían denunciado pacientes y personal médico…

López Obrador asegura el gobierno federal “era el puerquito” de las constructoras vinculadas a políticos, los cuales no cumplen las obras y se quedaban con los anticipos. “Las empresas contratistas tenían más abogados que ingenieros, eran especialistas en alegar y el gobierno era su puerquito, ganaban todo, apenas recibían un contrato y ya estaban pidiendo la ampliación, eso se termina, se acaba, sea quien sea”, prometió. Muy difícil se ve esto se cumpla pues los ex directores del Infonavit gozan hasta el momento de total impunidad, como Alejandro Murat o David Penchyna. Además, AMLO planea reconocer a las empresas constructoras que cumplan con las obras a tiempo y con una “ganancia razonable”, cuando lo único que harían sería cumplir con un contrato pagado por el gobierno…

El caso Ayotzinapa se le sigue atragantando al actual gobierno federal, junto con todo la compleja problemática de la administración y procuración de justicia y la casi absoluta impunidad en la comisión de delitos. AMLO llamó al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al fiscal General a reunirse para tratar este caso el próximo 5 de marzo en Palacio Nacional. “… es un asunto para nosotros de Estado aclarar lo que sucedió y actuar y estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen porque hay como un pacto de silencio, no puede ser que no sepamos lo que sucedió”, dijo el mandatario, quien reiteró se ofrecerá amnistía y recompensa a quien brinde información que ayude a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas…