INCERTIDUMBRE ES LA PALABRA PARA AFECTADOS POR OBRAS DEL CABLEBÚS

* Va a pasar el Cablebús por encima de nuestras casas, dónde quedará nuestra seguridad, psicológicamente nosotros vamos a estar mal, porque vamos a estar al pendiente de si se cae, si pasa algo de que nada más estén viendo nuestras casas, nuestro interior. ¿Dónde va a quedar esa paz, esa privacidad que debemos tener?, dijo el vecino Omar Jiménez

Un hoyo de ocho metros de profundidad y siete metros de diámetro será excavado dentro del predio de la familia Jiménez, como parte de las obras para la construcción del Cablebús, pero hasta ahora, sólo una ocasión los visitó una persona en octubre, quien les dijo que les comprarían su propiedad, y no se volvieron a aparecer.

Sin tener mayor información sobre la fecha de cuándo iniciarán los trabajos de excavación y levantamiento del poste o cómo esta obra de infraestructura afectará a su vivienda —ubicada en la calle Cuauhtémoc—, Omar Jiménez y su familia permanecen en la incertidumbre.

“Desgraciadamente a nosotros no nos han dicho nada sobre cómo va a funcionar lo del Cablebús, lo único que nos comentaron es que uno de los postes va a caer aquí. No nos preguntan, nunca nos han preguntado si estábamos de acuerdo”, este habitante de la colonia Valle de Madero en Cuautepec El Bajo, de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Los Jiménez son de las primeras familias que se asentaron en Cuautepec; incluso son ejidatarios. Pero como la mayoría de los vecinos, se queja de la falta de información, de la incertidumbre en la que viven, de los problemas que se les vienen porque carecen de los recursos suficientes para contratar abogados para defender su patrimonio y, sobre todo, de la falta de atención de las autoridades de la Ciudad de México.

Dijo que las autoridades deben visitarlos en sus domicilios tal y como lo hicieron durante las elecciones: “Cuando van a haber votaciones ahí si vienen, tocan casa por casa. Votamos por esta jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) ¿y no nos va a escuchar? Se supone que votamos por un cambio, para que nos escuchara. Queremos que vengan y nos expliquen”, apuntó.

“Estamos inconformes porque se supone que es para beneficiar a un pueblo y no para nada más el beneficio del gobierno. No hacen bien las cosas, nunca nos dijeron que nos iban a quitar espacio de casas, que nos iban a quitar los terrenos, no sabemos nada porque no se acercan y mucha gente no sabe que les van a quitar su espacio, su comodidad”, resaltó el ciudadano afectado.

La familia de Omar ha vivido en Cuautepec por más de 70 años, por lo que se opone a que modifiquen su vivienda para la construcción de este medio de transporte, el cual —dijo—, además de las afectaciones que traerán los trabajos, también pondrá en riesgo la privacidad de los vecinos de la zona.

“Cómo piensan que va a pasar el Cablebús por encima de nuestras casas, dónde quedará nuestra seguridad, psicológicamente nosotros vamos a estar mal, porque vamos a estar al pendiente de si se cae, si pasa algo de que nada más estén viendo nuestras casas, nuestro interior. ¿Dónde va a quedar esa paz, esa privacidad que debemos tener en nuestras casas?”, se preguntó.

Pidió a las autoridades que les informen “casa por casa” sobre el proceso de construcción, las zonas por donde se van a colocar los postes, así como aclarar si van a utilizar el terreno de las casas para la obra.

“Vivimos en la incertidumbre, no vienen y no dicen nada y por lo tanto no sabemos nada. Que vengan, nos informen de casa en casa, para enterarnos de qué es lo que van a hacer, ellos dicen que hacen llamados y a final de cuentas nadie sabe nada, nosotros nos hemos dado cuenta de eso porque a quienes nos van a quitar un pedazo de terreno, sólo por eso supimos porque nos vinieron a tocar para decirnos que van a perforar en nuestra casa, pero la gente nada sabe”, enfatizó.