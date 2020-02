VA DIANA MARROQUIN POR LA PRESIDENCIA DE TULANCINGO

La que de plano sacudió Tulancingo e Hidalgo fue la Activista y luchadora Social Diana Marroquín Bayardo ya que mediante sus redes sociales CONFIRMÓ su registro como PRE Candidata del Partido del Trabajo PT por la Presidencia de Tulancingo, con este registro les complica al actual GOBIERNO municipal la sucesión presidencial cargada para el ex regidor del PAN y actual suspirante, ya que Morena en el Municipio la tiene perdida, por las fuertes luchas internas entre los puristas fundadores del partido de AMLO y el grupo priísta del ex rector de la UAEH. Según el post de DIANA MARROQUIN BAYARDO el día 5 de Febrero atendiendo los requisitos de la Convocatoria emitida por el Partido de la estrella la mencionada se registró en su partido cumpliendo con todos los requisitos que el trámite requería según lo establecido en la convocatoria PETISTA emitida por la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos y la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo entre los que destacan según se lee: BASES, CLÁUSULA CUARTA. El registro de aspirantes a precandidaturas se llevará acabo de conformidad con lo siguiente: PRIMERA. El Proceso Interno se inicia con la Publicación de la presente Convocatoria y concluye con la elección de candidaturas en la Convención Electoral Nacional, DESTACA que entre los requisitos que los aspirantes debieron cubrir estaban los establecidos en la Constitución de México, del Estado de Hidalgo y los de la Ley Electoral vigente, entre esos destaca que DIANA MARROQUIN BAYARDO, NO ESTA IMPEDIDA LEGALMENTE PARA PARTICIPAR por ningún proceso legal en su contra y se confirma también que NO CUENTA CON ANTECEDENTES PENALES, y que presentó en tiempo y forma sus papeles, la de su suplente y demás miembros que la acompañan en su planilla. Trascendió según la Convocatoria del PT en medio electrónico y en medio Impreso que el registro de aspirantes a precandidaturas para Integrantes de Ayuntamientos del Estado de Hidalgo se realizaría del 04 al 05 de Febrero de 2020 en un horario de las 10:00 horas a las 17:00 horas en las oficinas nacionales del Partido del Trabajo hasta donde acudió la Tulancinguense para oficializar su registro, que la convierte en la Aspirante a vencer ya que en todas las encuestas y sondeos de preferencias electorales por la Presidencia de Tulancingo Diana Marroquín Bayardo arrasa por el Respaldo popular que tiene debido a décadas de trabajo social a favor de los menos favorecidos.