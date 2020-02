COLUMNA ESTADO DE LOS ESTADOS

Estado de los ESTADOS Lilia Arellano

Gran preocupación y extrañeza provoca a los especialistas en economía, a los empresarios y comerciantes, a los prestadores de servicios y a los trabajadores en general, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación al decrecimiento de la economía mexicana, pues exhiben a un mandatario quien miente abiertamente, o no está debidamente informado, como se ha evidenciado en muchas ocasiones. El primer año de gobierno del tabasqueño pasará a la historia como el periodo en el cual la economía mexicana registró su primer resultado negativo en una década, de acuerdo al reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El PIB (Producto Interno Bruto) del 2019 se contrajo 0.1 por ciento respecto a 2018, como resultado de una contracción en el sector industrial y un bajo crecimiento en los servicios. A pesar de los datos oficiales, los cuales muestran el fracaso de su administración en el terreno económico, AMLO asegura: “Yo tengo otros datos (…) pero hay otras variables que miden el bienestar y puedo decir que hay bienestar”.



El desempeño negativo de la economía en el primer año de gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, resultó de completarse cinco trimestres consecutivos sin crecimiento, y tres de ellos, los registrados de marzo a junio, así como el de septiembre a diciembre de 2019, en contracción. La información divulgada por el Inegi evidencia que en el último trimestre del año pasado, el PIB se contrajo en 0.3% respecto del nivel alcanzado en el trimestre previo, cuando la actividad se quedó estancada, sin registrar crecimiento alguno. Sobre el reporte del Inegi en relación al crecimiento económico del país, AMLO expresó esos parámetros “a mí no me importan mucho. Crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos, pues en el periodo neoliberal ni siquiera hubo crecimiento –otra mentira pues este alcanzó 2.5% en esa etapa- pero lo poco que hubo se acumuló en unas cuantas manos”. Lo más importante, agregó, es que “haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos. Eso me tiene tranquilo porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo. Me importa mucho la economía familiar, ahora hay más dispersión de recursos para la gente pobre”, aseguró muy satisfecho.

Pero estas afirmaciones no son suficientes para refutar a la cruda realidad: en el primer año de gobierno de AMLO, la actividad económica resultó por debajo de cero, lejos del compromiso programado de crecimiento de 2 por ciento que todavía en agosto pasado pronosticaba el mandatario, y muy lejos de sus promesas en la campaña presidencial de impulsar el PIB del país a un cuatro por ciento. Es el registro más bajo de los últimos tres inicios de sexenio. Con Vicente Fox la economía se contrajo 0.4 por ciento, pero con Felipe Calderón creció 2.3 por ciento y con Enrique Peña Nieto 1.4 por ciento. Lo innegable es que observamos la primera caída económica desde el 5.3 por ciento negativo registrado en 2009, en el marco de la crisis financiera global.

Al decrecimiento de la economía confluyeron varios factores, la mayor parte de ellos derivados de la política económica de la administración federal: la política de austeridad, el combate a la corrupción, la reducción del gasto público, los subejercicios la mayor parte del año, la cancelación de grandes proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, la caída de la inversión pública y privada, la cancelación o congelamiento de contratos derivados de la reforma energética, los despidos en el sector público y la disminuida creación del empleo formal en general. Incluso no se registraron efectos positivos a pesar de haber dado a la economía “un empujoncito” de 485 mil millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales por cierto no se vieron por ningún lado.

Los especialistas coinciden la contracción de la economía mexicana el año pasado se debió en gran parte por las políticas de la actual administración. Juan Carlos Moreno-Brid, profesor de economía de la UNAM, consideró: “el crecimiento fue mediocre y decepcionante. No sólo es mediocre por la cifra, además es triste porque el bajo crecimiento fue provocado no por el sector externo, sino por la política económica del Estado mexicano”. Y advirtió: “si no hay reforma fiscal y se mantiene la política de austeridad, se va a prolongar la tendencia a la desaceleración de la economía mexicana con los costos sociales que eso implica”. Por ello, recomendó sustituir esa política de austeridad por una reforma fiscal progresiva que aumente la capacidad de gasto social del gobierno.

El economista en jefe de Grupo Financiero BX+, Alejandro Saldaña, calificó al desempeño de la economía como insuficiente. “El crecimiento ha sido insuficiente para una economía como la mexicana por la desaceleración en la generación de empleo. Fue un crecimiento que no fue suficiente para mantener la estabilidad del mercado laboral”, destacó. En efecto, en 2019, la creación de nuevos empleos formales cayó 48 por ciento, al registrar sólo 342 mil 77 nuevas plazas, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Saldaña coincidió en que el sector externo no fue la causa del bajo desempeño económico, pues la economía estadounidense creció 2.3 por ciento en 2019. El especialista aseguro para lograr desarrollo económico es necesario tener crecimiento económico. “Si la economía crece, puede recaudar más y destinar más al desarrollo social. Si no creces, difícilmente vas a contar con los recursos para el desarrollo social”, subrayó.

El propio Alfonso Romo, empresario y jefe de la Oficina de la Presidencia, y quien fue designado como el coordinador de Crecimiento Económico del actual gobierno federal, sostiene: si la economía de México no avanza, no habrá manera de ofrecer atención a 50 millones de pobres considerados como prioridad de la administración federal. Luego de una reunión con todo el gabinete legal y ampliado, relató: “Lo que me pidió el Presidente es que nos sentáramos todos, viéramos prioridades, porque no quiere, en pocas palabras nos dijo: sin crecimiento no hay nada que ofrecerle a los 50 millones de pobres, porque tenemos que crear empleo y tenemos que crear un entusiasmo para que México se convierta en el paraíso de la inversión que siempre hemos hablado, esa es la misión”.

El nulo crecimiento de la economía conlleva a que no mejore la vida de los mexicanos, sostuvo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien advirtió: “mientras no existan reglas claras del gobierno federal para la inversión privada, seguiremos decreciendo”. El líder empresarial admitió México cuenta con gran potencial de crecer en 2020, y el T-MEC será un factor fundamental para aumentar la inversión extranjera directa, aunque el problema, según lo demostró el panorama del 2019, es que la inversión privada mexicana está decreciendo.

Salazar Lomelin explicó: “uno de los elementos es la desconfianza y la incertidumbre que se presta, que se da con las reglas del juego que se cambian y el ejemplo de ello es en el tema de energía, etiquetado y farmacéutico”. Esa percepción de que las reglas están cambiando hace que se inhiba la inversión”, remató el presidente del CCE.

COLUSIÓN EN FUGA DE REOS

La fuga de tres peligrosos operadores e integrantes del Cártel de Sinaloa tiene varios puntos para el análisis independientemente de lo relacionado con la corrupción imperante en las cárceles mexicanas. Sabido es en ningún penal existe la llamada reinserción social, los internos no trabajan, no cuentan con talleres, no hay forma alguna de ser de nueva cuenta reintegrados a la sociedad y su salida es tan marcada con antecedentes que resulta imposible puedan encontrar trabajo y mucho menos si se busca ligado a la profesión que tienen o al oficio desempeñado en el pasado.

Pudiera ser existan grandes sumas de dinero para poder brindar todas las facilidades otorgados a este trio, pero también a quienes simplemente “se descuidaron” y permitieron se fugara por la ventana de un sanitario dentro del inmueble de la Fiscalía quintanarroense, otro narcotraficante, o la ceguera invasora en los custodios del penal de Nuevo León lo cual permitió huyera otro peligroso delincuente. Otro factor de “convencimiento” pudiera ser la extorsión a través de la amenaza a familiares de directivos y custodios para facilitar y permitir la fuga de los peligrosos delincuentes, quienes huyeron incluso en un vehículo oficial. Este factor de convencimiento si bien no aparece como uno probable cuenta con un importante porcentaje de credibilidad, sobre todo cuando saben quienes están dedicados a esta vigilancia, serán quienes puedan ser encarcelados y prácticamente de manera inmediata.

Según la mano derecha de doña Claudia Sheimbaum, Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobierno de la CDMX, la fuga en el Reclusorio Sur de la capital de la República contó, dijo sin duda, con la complicidad de las autoridades. Ahora bien, ¿cuáles son los factores por los cuales se decidió esta participación? Habrá de considerarse si con todo el tiempo para la preparación de la huida se contacto con las familias tanto de la dirección del penal como de los custodios y de quienes permitieron salieran inclusive dentro de un vehículo oficial. ¿Tienen secuestradas a las esposas, a las hijas, a la madre, a quiénes? ¿Cuáles otras amenazas surgieron para llegar a la aceptación de participar en semejante acción? No puede negarse la probable existencia de fuertes sumas de dinero pero se supone habrán de tener por lo menos seis ceros a la derecha, de tal suerte de poder garantizar a la familia una estadía cómoda y el pago de abogados para el proceso a enfrentar.

Para los bajos salarios de los custodios cualquier suma puede ser un fuerte incentivo y más aún si dentro del convencimiento se habló de la inexistencia de culpables tras las rejas a partir de la fuga de El Chapo o si se hizo referencia del respaldo gubernamental visto al no detener a Ovidio Guzmán. Aunque dentro de todo lo anterior habrá de establecerse si sería esta huida de 5 narcos de diferentes cárteles una instrucción recibida de la DEA, ante la necesidad de tener operadores exitosos para poder mantener sin alteración la distribución, entrega, comercialización de estupefacientes para sus más de 30 millones de consumidores.

Habrá de anotarse curiosamente se presentan estas fugas cuando durante la semana anterior y los primeros días de la presente se dieron a conocer algunos decomisos, pequeños, muy pequeños por cierto. El último de ellos fue una aeronave con 2 toneladas de cocaína aterrizando en Bacalar, Quintana Roo, acción con la cual “descubrieron” las pistas clandestinas existentes en esa entidad, las cuales han sido reiteradamente denunciadas en los diarios estatales. Esto provocó el ataque a un alto mando militar quien resultó afortunadamente casi ileso, no así su chofer quien falleció. Sobre este ataque se ha dicho fue provocado por la difusión sobre la cantidad de droga encontrada en la avioneta, lo cual no resultó real, alguien desapareció más de otro tanto ahí transportado.

Si no hubo participación de autoridades norteamericanas administradoras de droga, lo expuesto próximamente hablará de la incapacidad de las autoridades mexicanas para mantener seguros a quienes tienen tras las rejas, encerrados y próximos a ser extraditados. Así que, si no pueden con los sujetos a permanecer bajo 7 llaves, si tampoco aclaran crímenes cometidos contra sus consanguíneos como son los casos de los ex gobernadores Humberto Moreira y Egidio Torres, de Coahuila y Tamaulipas, respectivamente, ¿podemos los ciudadanos comunes y corrientes tener confianza en poder recuperar algún día la tranquilidad y la paz perdidas para así poder empezar a dar besos y abrazos abajo del farol?

Se está a la espera del lanzamiento de culpabilidad sobre Genaro García Luna, o tal vez vaya directa contra Vicente Fox y se le recuerde fue en su mandato cuando se fugó por primera vez Joaquín Guzmán Loera y de un penal de alta seguridad, de esos inaugurados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y cuyas instalaciones tenían otro nombre. Difícilmente se hablará de la segunda fuga, de la llevada a cabo durante el mandato de Enrique Peña Nieto, porque hay acuerdos, hay mantos, existe impunidad. De Calderón se hablará de lo inútil de su gestión y de los otros datos entregados por el subalterno hoy enfrentando un juicio en los EU cuando, hace menos de una década, en ese mismo país le rendían todo tipo de honores.

Porque obviamente todo es heredado. Estos son eventos reales y no provocan daños a un solo sector o grupo. Exhiben la incapacidad actual para garantizar seguridad, de ahí la necesidad imperante de enviar a los delincuentes ligados al narcotráfico a territorio norteamericano y mantenerse a la espera de una correspondencia debidamente ganada, al momento en el cual ellos nos digan a cuáles políticos hay que poner frente a la mesa del ministerio público, evento sin duda posterior al decomiso de bienes radicados en ese país, al congelamiento de sus cuentas bancarias en bancos gringos o en otros países. Les enviamos narcos con maletas y habremos de recibir políticos jodidos a quienes se les tendrán que garantizar sus tres alimentos, estancias confortables y eso en caso de poder demostrar sin duda alguna su presunta culpabilidad en el manejo de fondos públicos y patrimoniales.

Salvo los otros datos registrados por el presidente así andan las cosas.

DE LOS PASILLOS

Este jueves, la Organización Mundial de la Saluda (OMS) declaró la emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China. La decisión fue anunciada tras una reunión del comité de emergencia de la entidad, en medio de la evidencia de que el virus se expandió a casi una veintena de países. En una rueda de prensa en Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS, destacó en las últimas semanas han sido testigos de un brote sin precedente que se ha encontrado con una respuesta sin precedentes. “Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles (…) No significa desconfianza con China”, afirmó. La declaración de una emergencia mundial genera recomendaciones para todos los países destinados a prevenir o reducir la propagación transfronteriza de enfermedades, evitando interferencias innecesarias en el comercio y los viajes…

En México, la Secretaría de Salud emitió un aviso a todas las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) de primero, segundo y tercer nivel. El anuncio también fue dirigido a los miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y personal del Sistema Nacional de Salud. Aunque no hay casos confirmados en México, a diferencia de otras naciones donde se han identificado enfermos, se sugiere aplicar medidas preventivas específicas como: lavado de manos frecuente usando agua y jabón, consumir sólo alimentos bien cocinados y agua simple potable o embotellada, evitar lugares concurridos, evitar el contacto con animales vivos o muertos, consumo de carne cruda y en lo posible evitar el contacto con personas enfermas…

Para el académico y articulista Sergio Aguayo, es tranquilizante que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pidiera analizar la sentencia que lo condena a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira por daño moral. En videoconferencia desde España, en donde se encuentra desde el domingo por cuestiones académicas, señaló: “El anuncio ayer del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue para mí como una liberación de la mazmorra en la cual se ha convertido el Poder Judicial de la Ciudad de México (…) Estoy muy tranquilo de que se va a ver con seriedad mi caso”. En este asunto, advirtió, no se trata simplemente de él contra Moreira, sino de la relación entre la prensa y el poder… Sobre el particular, Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras, harán cuatro peticiones junto con el Comité de Protección a Periodistas y Propuesta Cívica: que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México indague al magistrado Huber Olea Contró por actos de corrupción; que la Suprema Corte atraiga el caso de Aguayo; que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie al respecto, al igual que las relatorías sobre libertad de expresión de la ONU y la CIDH.

