GOBIERNO MUNICIPAL DE TULANCINGO ANALIZARA SOLICITUD DE REMUNERACIÓN PARA DELEGADOS Y SUBDELEGADOS

Lo anterior, con la finalidad de que el municipio siga contando con los recursos económicos necesarios para la realización de obras y acciones en beneficio de la ciudadanía, lo que se vería en riesgo si los recursos económicos se emplearan en pagar sueldos que no se encuentran presupuestados.

Los delegados y subdelegados desempeñan una función que se deriva de la ley, no tienen que cumplir con horarios y no desarrollan funciones de manera subordinada para un patrón, lo que puede establecer que el municipio no se encuentra ante una relación laboral, sino a una actividad de representación de los ciudadanos que los eligieron, desempeñando sus actividades sin horarios fijos y solamente en aquellos casos en los que, de manera eventual acuden a las oficinas de la presidencia municipal a realizar gestiones o cuando se les solicitan constancias de residencia.