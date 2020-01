Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“La violencia es una debilidad”:

Jean Leon Jaurés

México: impunidad y violencia

Embajador de EU impulsa consolidación del nuevo sistema de justicia

La estrategia de “abrazos, no balazos”, falló totalmente, asegura Sicilia

Morena dividido por la lucha por el poder de Bertha Luján y Polevnsky

Ciudad de México, 27 de enero de 2020.- El gobierno federal no sólo abandonó la agenda de verdad, paz y justicia como prioridad de la Nación, como lo acusó el activista Javier Sicilia, junto con la desmilitarización de la guerra al narcotráfico, sino acumula fallas en el combate al crimen organizado y la ola de violencia y, además, exhibe negligencia y extiende cortinas de humo para intentar cubrir los altos niveles de impunidad en el país. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le advierte ningún país puede tener prosperidad ni desarrollo si no cuenta con un sólido Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos de cada persona y seguridad, particularmente, de los grupos vulnerables, e insiste su gobierno, el de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito requieren trabajar conjuntamente para fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La pretendida estrategia de “abrazos, no balazos” de AMLO, ha fallado totalmente, así como sus intenciones de amnistía a criminales, pues no brindan los resultados esperados y el territorio nacional sigue dominado por cárteles del narcotráfico, frente a los cuales los ciudadanos comunes y corrientes están inermes. Su intención de reformar todo el sistema de administración y procuración de justicia ante los altos índices delictivos y el incremento de la impunidad tampoco parece ser la solución esperada, no sólo porque representa un retroceso en la materia, como lo advierten los especialistas, sino porque nos encamina a un régimen autoritario, y se antepone a los esfuerzos de Estados Unidos de desarrollar y consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, impulsado desde el régimen de Felipe Calderón.

El domingo, durante el mitin realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, tras cuatro horas de marchas en el día, los manifestantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, determinaron no hablar con los integrantes del gabinete de seguridad, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a recibirlos, para no contribuir a su “show”. El poeta Javier Sicilia acusó al régimen lopezobradorista de ser igual a los gobiernos anteriores, al reducir “el drama y la tragedia humanitaria de esta nación a un asunto de balas, a un asunto de seguridad con abrazos, esa no es una política correcta, ni los balazos ni los abrazos, una política de Estado del tamaño del horror y el sufrimiento”.

México y la bandera que lo representa están llenos de violencia, sangre, muerte, desapariciones, mentiras., impunidad y crímenes atroces, frente a los cuales el lenguaje fracasa, señaló Sicilia, quien precisó el presidente López Obrador no es el responsable de ese horror que heredó de administraciones anteriores, las cuales sólo tuvieron imaginación para la violencia, la impunidad y la corrupción, pero lo imputó de dar la espalda a la agenda de verdad, justicia y paz como prioridad de la nación.

Por su parte, durante la inauguración del Diplomado de prevención, investigación del feminicidio y actuación policial, en la sede la cancillería, el embajador de EU, Christopher Landau, aseguró la seguridad es uno de los temas en los cuales la cooperación es más cercana entre México y Estados Unidos, pues en ambos lados de la frontera se está consciente de que ninguno de los países puede estar seguro si el otro no lo está. “La Iniciativa Mérida es el punto de unión para el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos, y gracias a su flexibilidad, puede adaptarse para atender las prioridades estratégicas de ambas naciones, como es el tema que hoy nos une, la erradicación de la violencia de género”, explicó. Ejemplificó una muestra de la cooperación es el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Estados Unidos-México, el cual inició en agosto para desarrollar un enfoque de seguridad integrado. Así como las reciente visitas del fiscal general de Estados Unidos a México.

Es evidente nada contentos están en los altos niveles del gobierno estadounidense con la pretensión del gobierno de López Obrador de impulsar otra reforma al sistema de administración y procuración de justicia, cuando llevan años promoviendo y apoyando fortalecer a las instituciones de justicia estatales para desarrollar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el cual a pesar de todos los recursos invertidos no ha logrado consolidarse. Ante la violencia y la impunidad prevaleciente, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) decidió prolongar hasta 2025 sus planes para fortalecer el NSJP, por lo cual –de acuerdo a lo difundido por el diario Reforma- asignará un contrato de entre 23 y 33 millones de dólares, con vigencia de cinco años, a una consultora que ayude a incrementar la efectividad de dicho sistema a nivel local en seis estados.

El pasado mes de octubre, USAID ya había extendido por nueve meses, hasta julio de 2020, el contrato principal del programa PROJUST, el cual desde julio de 2014 ejecuta la firma Management Systems International (MSI). Dicho contrato era por 68.2 millones de dólares, pero la extensión le agregó 4 millones. Además, USAID anunció en mayo de 2019 hasta 10 millones de dólares para mejorar oficinas de defensores públicos, unidades de medidas cautelares y comisiones de atención a víctimas. Las bases de la convocatoria más reciente de USAID, publicada el pasado 16 de diciembre, exhiben la adversa situación resentida en México en la materia: “Pese a la adopción de amplias reformas legales, la combinación de inseguridad para los ciudadanos en todo el país, altos niveles de impunidad, continuos abusos a derechos humanos y debilidad institucional persistente han resultado en un sistema de justicia que, en muchas instancias, no logra ser efectivo en proteger a las víctimas y aplicar el debido proceso” y resaltan: “Subyacente a la violencia creciente es un nivel de impunidad extraordinariamente alto”.

“Noticias casi semanales de homicidios, secuestros, ejecuciones, desapariciones forzadas y fosas masivas, socavan aún más la confianza de los ciudadanos en el gobierno”, desataca la convocatoria y precisa: “El problema lo exacerba la naturaleza aislada de las instituciones de justicia, es decir, el aislamiento entre fiscales, forenses, policías, jueces y defensores públicos”.

Ante el desaire del presidente López Obrador a los integrantes de la Caminata por la Paz, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, le exigió ofrezca una disculpa. “Vemos con mucha preocupación como una marcha, una caravana de ciudadanos quienes exigen ser escuchados, que han pasado sus familias por momentos muy difíciles en materia de seguridad, simplemente el gobierno federal y López Obrador los desprecia. Nosotros le pedimos que se disculpe con quienes marcharon por el desprecio de no recibirlos y por todos los insultos que ha venido dando a todos ellos”, señaló el líder blanquiazul.

Durante una conferencia de prensa, Cortes reprobó: “No podemos permitir que el presidente de la República sea el que provoca la polarización, el encono, porque eso genera al final violencia y ya quedó acreditado”. En su opinión: “es inaceptable que en un país democrático no se escuche y se desdeñe a la sociedad civil”.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, justifica no haberse alcanzado las metas de una justicia transicional, pues todas las acciones no sólo competen al Poder Ejecutivo Federal, sino también a los otros poderes de la Unión, y otros ámbitos de gobierno.

MORENA DIVIDIDO

Las tribus que se disputan a golpes y empujones el control del partido del presidente, Morena, encabezadas por Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján, lo han conducido a una grave crisis, de la cual se ve difícil salga una dirigencia nacional legitima, para definir las próximas candidaturas a cargos de elección popular y controlar las prerrogativas a las cuales tiene derecho y las cuales suman muchos millones de pesos. Ante el incremento de la confrontación, los senadores Alejandro Peña y Martí Batres abogaron por la unidad del partido.

A pesar de haber sido descalificado por las autoridades electorales, el domingo se realizó un Congreso Nacional Extraordinario, bajo la batuta de Bertha Luján y Héctor Díaz-Polanco, y se eligió a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente provisional, a fin de llevar a cabo un proceso para poder encumbrar a la propia Luján como máxima dirigente de Morena. El Tribunal Electoral había invalidado la convocatoria a ese congreso extraordinario. Sin embargo, por las enaguas de la Luján se llevo a cabo y participaron mil 310 congresistas procedentes de 27 estados y se designó a ocho secretarios del Comité Ejecutivo Nacional para desplazar totalmente la base de poder de la Polevnsky, quien a través de Twitter aludió a la legalidad y al presunto respaldo que tiene para seguir en la dirigencia.

Según López Obrador, él no ha dado línea para definir al dirigente de Morena. “A ver, ¿cuál es la línea para nombrar a los dirigentes de los partidos?, cuestionó en su mañanera conferencia de prensa y él mismo respondió: “La línea es que no hay línea, que se resuelva de manera democrática”. AMLO declinó opinar sobre el Congreso Nacional del domingo: “Nada, nada, nada, silencio, no cómplice…”, dijo cuando se le interrogó sobre el particular. Aclaró continúa dentro de Morena, pero “ahora tengo licencia porque tengo la responsabilidad de gobernar para todos”, indicó e insistió su papel es ser Jefe de Estado, representar a todos los mexicanos y dialogar con todos los grupos y organizaciones. Si es así, ¿porque no cumple?

El senador Alejandro Peña urgió: “Hay que mandar un mensaje de unidad haciendo saber que lo que más necesita el país, el partido, es que todos como mexicanos y militantes de Morena, cerremos filas, para ayudar a que las cosas que plantea el Ejecutivo se concreten en beneficio de todos”. A su vez, Martí Batres señaló: “Unidad, unidad y unidad. Es lo único que puedo decir”.

DE LOS PASILLOS

A fin de abordar los apremiantes temas de seguridad y salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los gobernadores del PRI: Omar Fayad, de Hidalgo; Miguel Riquelme, de Coahuila; José Ignacio Peralta, de Colima; Alfredo del Mazo, del Estado de México; Alejandro Murat, de Oaxaca; Marco Antonio Mena, de Tlaxcala, y Quirino Ordaz, de Sinaloa. Al escribir estas líneas se esperaba también la presencia de los mandatarios de Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora… El Instituto Nacional de Migración (INM) ha repatriado en la última semana a más de mil 50 ciudadanos centroamericanos de la Caravana 2020. Este lunes, deportó a 240 migrantes hondureños más, en dos vuelos, los cuales salieron del Aeropuerto Internacional de Toluca…

Una vez más se demostró el territorio de Quintana Roo es una enorme pista de aterrizaje de las aeronaves de los narcotraficantes. La madrugada del lunes el comandante de la 34 Zona Militar, general José Luis Vázquez Araiza, resultó herido con arma de fuego durante un enfrentamiento armado en el municipio de Bacalar, con presuntos narcotraficantes. Fue reportado estable tras el operativo que él mismo coordinaba, no así su chofer, quien murió en el enfrentamiento y posterior aseguramiento de dos toneladas de cocaína que transportaba una avioneta. El pasado 16 de diciembre de 2019, una avioneta con narcóticos aterrizó en Bacalar; el 30 de julio otra aeronave, con 200 kilos de cocaína, hizo lo mismo por una pista clandestina, y fue abandonada; mientras el 11 de marzo una más cayó en campos de San Pedro Peralta, muy cerca de Chetumal. A esto súmele la decena de asesinatos durante el fin de semana.