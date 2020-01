Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

Muñoz Ledo puso el dedo en la llaga

Palos de ciego en combate a corrupción

Irma Eréndida no alcanza a ser ni ornato

Encara de frente ministro Zaldivar a LO

ONU critica política migratoria mexicana

Ciudad de México, 26 de enero de 2020.- Mayores de 50 años son sobrevivientes del cúmulo de errores de todo tipo cometidos por los gobiernos priístas y panistas, aunque en el interior de la República éstos se han multiplicado a la llegada de perredistas y ni más por decir cuando se ha tratado de mandatos surgidos de alianzas aún incomprensibles entre fuerzas cuyos antecedentes son de franco, claro e inclusive violento enfrentamiento. Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo son una dupla cuyas vivencias abarcan todos los renglones. El primero, con herencia en el apellido lo cual no lo hizo el mejor gobernador michoacano, tuvo sus debilidades y de entre ellas sobresale heredar el mandato a su hijo Lázaro y en el presente, contar con el vástago incrustado en el gobierno federal.

A Porfirio Muñoz Ledo se le criticó severamente por llevar una vida en donde todo se disfruta, los viajes, la buena ropa, una espléndida comida y muchas mujeres jóvenes fuese cual fuese su edad. Sin embargo nunca se le ha regateado ni en lo más mínimo, la lucidez, la inteligencia, la experiencia, ese don para aparecer en un primer plano sea cual sea su posición. Así, ambos, Cuauhtémoc y Porfirio se dieron a la tarea de enfrentar a un Partido Revolucionario Institucional, en el cual ambos habían militado durante décadas, en momentos de gran poder, de absoluto poder dentro de ese instituto, cuando desde la presidencia hasta el ultimo cuadro de elección popular estaban bajo su dominio.

Los bonos de Cárdenas bajaron bruscamente cuando no supo pelear frente a Carlos Salinas de Gortari su triunfo electoral. Se habló y mucho sobre acuerdos, arreglos, diálogos por los cuales hubo de mantenerse quieto. Para Porfirio se abrió otra etapa y de nuevo sorprendió su lucidez. Sin duda ambos serían un gran activo para AMLO, pero es difícil para quienes alcanzan el poder tener a su lado a quienes han tenido un cúmulo de experiencias e incluso de poder tanto gubernamental como electoral en el bolsillo. Gustan de contar entre los suyos a quienes podrán tener curricular valioso pero son fáciles de manejar, o resulta ser mucho más favorable rodearse de incapaces o de insensibles. El requisito: obediencia ciega, absoluta, sin derecho a replicar o a decir no.

Cuauhtémoc de una manera mucho más elegante ha marcado desde hace tiempo su distancia y sus críticas se hacen muy “institucionales”, por llamarlas de una manera suave. Porfirio tira a matar. Sus expresiones hechas públicas a través de las redes lo dicen todo. Van desde no soportar se siga mintiendo, las farsas, lo alejado que se está de lograr una Cuarta Transformación o simplemente una Transformación, sin darle número ni espacio para registro en la historia. A las alturas de su edad y con la lucidez reflejada en el rostro pese a una precaria salud, hace lo que en conciencia considera debe hacer y eso no se trata de darle la razón a los conservadores, a los enemigos, a los adversarios, sino del análisis producto de su larga experiencia, de las etapas de un PRI tramposo también por el registradas y por cuya práctica hubo de renunciar a ese partido. PML le apostó a Morena, a López Obrador, él también se sabe engañado, ahora falta el resto de quienes también cayeron en el garlito.

LUCHAS MEDIATICAS

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirmó la Cuarta Transformación no es inmune a la corrupción y explicó mantiene abiertas 78 investigaciones contra 30 de los 32 super delegados –el 94 por ciento- del Bienestar en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por diversas y presuntos ilícitos y faltas e irregularidades como proselitismo, nepotismo, usurpación de funciones, abuso de funciones y violencia de género. Los funcionarios más cercanos al titular del Ejecutivo federal han sido denunciados por su involucramiento en anomalías, abusos o corruptelas, según los querellantes. En esta administración federal, la SFP ha recibido 34 mil denuncias, y el 45% de éstas se relaciona con 10 instituciones: IMSS, ISSSTE, SAT, SEP, INM, AEFCM, SCT, Profeco, PF, SR. ¡Y pensar serían esos superdelegados y funcionarios incólumes al haber sido seleccionados durante las largas campañas durante 18 años llevadas a cabo por el tabasqueño!

El promedio ha sido de 10 denuncias al mes contra los super delegados. Sin embargo los hay del grupo consentido. Carlos Lómelí ex candidato al gobierno de Jalisco y ex super delegado, ya ni está inhabilitado, tampoco pagará alguna multa y por si fuera poco le extendieron desde el año pasado un multimillonario contrato de compra de medicinas. Es decir, doña Indira le entró a la farsa, a la comedia. Otro ya sin investigación y probablemente premiado en el futuro próximo con apoyos económicos para lucirse en la gubernatura es Jaime Bonilla, el de Baja California, quien sin más se prestó al montaje del laboratorio para la reelección porque “se hace lo que el pueblo manda”, aún y cuando las afirmaciones las haga el uno por ciento del padrón electoral. Falta Enrique Novelo Solís quien ya recibió los beneficios de un INSABI muy particular y extremadamente caro.

Otros ejemplos están en Tamaulipas De acuerdo al diario capitalino Crónica, y con base en videos y audios compartidos por integrantes de las bases morenistas en esa entidad, delegados, subdelegados y otros funcionarios están vinculados a la operación de programas sociales y usan su labor para promocionar a Morena o para realizar campañas a favor de candidatos a puestos de elección popular o a la dirigencia del partido oficial. En el material entregado se identifica a Julio César Hernández Medina, director general de la Secretaría del Bienestar, promocionando a José Ramón Gómez Leal, super delegado estatal, rumbo a la próxima elección para gobernador. Dicho proselitismo lo lleva a cabo frente a un grupo de los llamados Servidores de la Nación –encargados del registro y credencialización de beneficiarios de programas federales-, a quienes les piden sumarse al proyecto. En otro video, se registra a Renato Molina Arias, un ex diputado federal, reunido con subdelegados del Bienestar, representantes morenistas y Servidores de la Nación, a quienes invita a operar a favor de Bertha Luján como nueva presidenta de Morena, en sustitución de Yeidckol Polevnsky, porque, dice, “es una persona cercana al licenciado Andrés Manuel y le conviene al movimiento”.

Aunque nada alcanza lo determinado en el caso de Manuel Bartlett y si bien están vigentes las exigencias y denuncias de los panistas y la muy mala, pésima imagen de la gente sobre ese funcionario, AMLO se ha dedicado a su defensa a ultranza, por encima de cualquier circunstancia y ésta la ha llevado al extremo de tomarlo del brazo y compartir el pan y la sal. “No podemos tener una Secretaría de la Función Pública que nada mas esté de adorno, eso no le sirve al país, los casos han resultado un fraude, una tomadura de pelo”, sostienen diputados y senadores.

PALOS DE CIEGO

Padres de niños con cáncer siguieron el viernes con sus manifestaciones públicas. Bloquearon el Circuito Interior, a la altura del Hospital General de la Raza, para exigir medicamentos oncológicos en ese centro médico, especialmente asparaginasa y vincristina. Mientras, el gobierno federal exhibió su ineficacia en cuanto al combate a la corrupción en el sector salud. Se han negado a asumir su responsabilidad en torno a la crisis en el sector y el caos ocasionado por malas decisiones del Ejecutivo federal. Después, ante la presión social, se lanzaron contra los directores de nosocomios e intentaron responsabilizarlos de la falta de medicamentos. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la indagatoria por desabasto de medicinas para niños con cáncer estará enfocada a la empresa distribuidora.

A su vez, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó los padres de familia visitaron el jueves las áreas de oncología y la clínica de quimioterapia para constatar se recibieron y se aplicaron los medicamentos. Uno de los afectados sostuvo: “si, llegan al estilo Alcohólicos Anónimos”, solo por hoy. La semana hoy iniciada laboralmente dará de nueva cuenta de la escasez, en tanto al director del Hospital General, quienes ahí laboran se reunieron en el auditorio para brindarle un aplauso caluroso, unánime, largo, por su labor al frente del nosocomio y eso vino a representar el desmentido sobre las acusaciones lanzadas por López Obrador en su mañanera.

Desde hace tres meses había escasez de quimioterapias y no les daban respuesta, aseguró Rosa García, abuela de una adolescente de 15 años con leucemia aguda atendida en esta unidad del Seguro social. “A veces falta un medicamento, a veces fatal el otro, y les retrasan las quimioterapias o no las ponen porque no hay medicamento”, señaló. El tratamiento es irregular, afirmó por su parte Zenaida Ramírez, mamá de un niño de 18 meses de edad con igual padecimiento sostuvo: “Nosotros venimos de lejos e implica un gasto mayor porque son pasajes pagados con dinero que no se tiene y nos hacen venir doble vez porque no nos avisan que no hay. Toda la semana no hubo asparaginasa”, dijo la residente en Toluca, Estado de México.

ACTIVISTAS CRITICAN POLÍTICA MIGRATORIA DE AMLO

Activistas integrantes de la Caravana por la Paz condenaron la política migratoria del gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de contención y detención implementada en el sur del país. El actor Daniel Jiménez Cacho leyó un posicionamiento elaborado por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, en el cual considera se criminaliza a los migrantes. “El despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras demuestra que la estrategia de seguridad a la que le apostó el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfoca en la contención de las fronteras, la cual es contraria a su discurso oficial, pues de esta manera se está criminalizando una de las poblaciones más pobres y vulnerables”, destaca el posicionamiento.

El mensaje de los expertos migratorios, asumido por la caminata, destaca: “En el discurso oficial dicen respetar los derechos humanos, hablan de rescates y alojamiento de migrantes en Estaciones Migratorias, pero este discurso está lejos de la realidad, quieren nombrar eufemísticamente algo que, bajo el marco de derechos internacionales, se tratan de violaciones a derechos humanos”. También advierten la política de contención con el despliegue de la Guardia Nacional orilla a los migrantes a buscar rutas más peligrosas. “A pesar de todo el despliegue de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración para sellar la frontera, la gente logró ingresar porque no tienen nada que perder, en sus países no tienen nada más que un destino condenado a la pobreza y la muerte”, subrayaron y acusaron los agentes de la GN lanzaron piedras y gas lacrimógeno a los extranjeros, además de que se observó portaban algunos armas largas. Hicieron un llamado al gobierno de López Obrador para que cambie su estrategia de seguridad y no utilice a la Guardia Nacional en colaboración de otros cuerpos de seguridad para reprimir, contener y criminalizar a la población migrante”.

También la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a la gestión de AMLO evitar el uso de la fuerza en la detención de migrantes de las caravanas procedentes de Centroamérica, tras los episodios de violencia y tensiones ocurridas a lo largo de la semana pasada en la frontera sur mexicana. “El uso de la fuerza para detener o dispersar a migrantes de las caravanas debería ser evitado, incluyendo el uso de armas no letales”, señaló Elizabeth Throssell, portavoz de esa oficina. “México tiene derecho soberano a determinar quién entra en su territorio” pero también está sujeto a leyes internacionales sobre la protección de personas refugiadas, destacó por su parte, Andrej Mahecic, vocero de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

DE LOS PASILLOS

Un compás de espera se abrió en torno a las pretendidas reformas al Poder Judicial, el cual bien podría ser aprovechado por los Colegios de Abogados, por las Barras, por sus diferentes asociaciones para levantar la voz y evitar se cometan más y más acciones e injusticias en contra de los ciudadanos. La muestra de valentía, de congruencia, de respeto absoluto a la Ley ya la dió el presidente magistrado de la Suprema Corte al hacerle notar al primer mandatario la existencia vigente de una división de poderes por lo cual se negó a mantener al Judicial supeditado a las órdenes del Ejecutivo, independientemente de mostrar su desacuerdo en el retroceso marcado en la iniciativa, en aceptar siquiera la posibilidad de dar saltos hacia atrás. Lo virulento del encuentro es otra muestra más del autoritarismo pretendido tanto por el primer mandatario como por su equipo legal, sobresaliendo el de Julio Sherer de cuyas acciones seguramente su señor padre se avergonzaría si viviera. Ha quedado también claro lo extensivo de las intenciones con esta reforma: dejarnos sin esta incipiente democracia…

Tras confirmarse a finales de abril iniciarán las obras de dos tramos del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no habrá empresas favoritas y se actuará conforme a la ley, al asegurar en la consulta a las comunidades indígenas, “la mayoría de la gente voto a favor de la construcción”. Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, reportó el 22 de enero se realizó un taller informativo, con la participación de 85 empresas nacionales e internacionales, donde se dieron a conocer los aspectos del proyecto…Seguramente nuestros indígenas con la excepcional preparación académica recibida y lo bien que hablan el español en comunidades dentro de Yucatán y Campeche, entendieron todo, desde las inversiones, las ganancias, las corridas financieras y hasta hicieron cálculo de la forma, del cambio de vida a futuro… ¿o no?…

Francisco Gorka Migoni, titular del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa, negó la suspensión definitiva a Esperanza García Luna, hermana del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. En marzo se llevará a cabo la audiencia constitucional, en la cual se resolverá en Definitiva si se concede o no el amparo a Esperanza García Luna.