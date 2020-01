Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“¿Quién decide cuando los médicos no

están de acuerdo?”: Alexander Pope

Emergencia en salud

Arremeten en contra los directores de Hospitales

AMLO promete otra vez ”no faltarán medicinas”

Seguridad pública se deteriora aún más en la 4T

Ciudad de México, 23 de enero de 2020.- Las conferencias mañaneras se convirtieron en un gran espectáculo en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no deja de sorprender. Ahora con la corrupción en salud, su pretendido combate y la persecución en contra de los directores de los hospitales. Aunque pretende dar un golpazo al acusar la Función Pública a quien fuera el candidato de AMLO al gobierno Jalisco, Carlos Lomelí, por la venta de medicinas, la falta es grave pero no más. Él vendía pero ¿quién autorizaba las compras y los precios? El caos en el sector y la emergencia derivada de éste es ahora –y debe admitirlo- responsabilidad de su administración, quien centralizó la compra de medicamentos, promovió la escasez de los mismos, y arrancó el INSABI de forma irresponsable y sin tener las condiciones necesarias para ello.

Las consecuencias de las malas decisiones de la administración federal en materia de salud ya están aquí. La desesperación llevo a padres y madres de niños con cáncer a bloquear el miércoles las vías de acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en protesta por la falta de medicamentos en el hospital Federico Gómez, donde son atendidos sus hijos. Amagaron incluso con acostarse en las pistas de aterrizaje, pero el subsecretario del gobierno capitalino, Arturo Medina, les comunicó la vincristina (un medicamento usado en las sesiones de quimioterapia) ya estaba disponible en el hospital. Pero la cantidad era insuficiente para la demanda del medicamento, el cual fue adquirido sólo tras la presión ciudadana con marchas y bloqueos. Los padres de familia advirtieron el problema del desabasto de medicamentos está rebasando a los responsables.

Sólo hasta que el gobierno de AMLO fue exhibido internacionalmente, éste salió a dar la cara, pero desvió la responsabilidad de su administración hacia los directores de hospitales. Aseguró se indagará al director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Zermeño, por posible corrupción en la adquisición de los fármacos. “… ellos (los directores) están causando este descontrol”, acusó el mandatario, quien argumentó: “había empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, de grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas y los materiales de curación y había y sigue existiendo complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación, lo que se cobraba por la atención médica lo manejaban y lo siguen manejando, en algunos casos de manera discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios, este es el caso de las medicinas para los niños con cáncer, una empresa era la que abastecía, una sola empresa y por eso todo esto que está sucediendo lamentablemente”.

López Obrador prometió, tal y como lo demandó días atrás el ex secretario de Salud, José Narro, se harán las investigaciones correspondientes en relación a la corrupción en el sector salud y “vamos a dar información de todo: quiénes son las empresas, las denuncias que se están presentando y se van a presentar, incluso, las investigaciones que se van a abrir en hospitales para revisar el comportamiento de directores de hospitales públicos y no permitir la corrupción”.

Tras la manifestación de los padres de niños con cáncer en el AICM, López Obrador fue forzado a comprometerse a que no les falten los medicamentos y planteó la posibilidad de realizar un plan de emergencia para el abastecimiento de medicamentos en el Hospital Infantil de México. “Los encargados de los hospitales van a trasladarse al Hospital Infantil para cerciorarse que están los medicamentos y se apliquen”, instruyó.

Mientras, en el exterior de Palacio Nacional, luego de su jornada de protestas en el AICM, papás de niños con cáncer del Hospital Infantil de México se manifestaron para ser escuchados por AMLO. Omar Enrique Hernández, papá de Alexandro, paciente oncológico, aseguró los 420 frascos de vincristina que llegaron a ese nosocomio alcanzan para un suministro de sólo tres días. “Los medicamentos que llegaron no alcanza. ¿Quién nos va a garantizar que ya no haya desabasto?”, cuestionó Luis Fernando Reyes, papá de Fernando Gael Martínez, niño con cáncer.

Excelente es emprender otra lucha contra la corrupción, solamente del esperarse a sus resultados, mismos hasta ahora todavía ausentes y se demanda no se centren en medicamentos y artículos de curación están los alimentos entregados a todos los hospitalizados, el material para la limpieza de los nosocomios, los dedicados a mantener libres de bacterias las áreas de curación y quirófanos y, sobre todos ellos, los equipos, tanto paras análisis como los requeridos para tratamientos, salas de operación, etcétera, etcétera, así como esas muy curiosas subcontrataciones en donde lo requerido se realiza con el equipo hospitalario y en las mismas instalaciones, o sea el ganar, ganar para quien resulta seleccionados para brindar el servicio.

INVESTIGA SFP DESVÍOS DE 19 MMD

EN SEGURO POPULAR E ISSSTE

Luego de una gran serie de declaraciones en torno a la corrupción en el sector salud en los gobiernos anteriores, de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, por fin Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, salió a informar indagan 7 mil 800 millones de pesos no comprobados del Seguro Popular en el periodo 2007-2016 e irregularidades por 12 mil millones de pesos en contrataciones del ISSSTE, lo cual, subrayó, representa un ”daño patrimonial muy fuerte”.

Al adelantar preparan denuncias penales, precisó: “del Seguro Popular, el dato llamativo aquí es que estamos investigando del periodo 2007-2016, 7 mil 800 millones de pesos no comprobados y ejercidos en este proyecto del Seguro Popular (…) y en el ISSSTE hay investigaciones por irregularidades en contrataciones por más de 12 mil millones de pesos”. Además, agregó, en el 2018, el último año del anterior sexenio, se ejercieron indebidamente más de 6 mil 200 millones de pesos en unidades médicas no incluidas en ese sector, lo cual, dijo, ya está judicializado y en lo administrativo se están deslindando responsabilidades.

La titular de la SFP informó también existen elementos para atribuir a Carlos Lomelí, ex delegado del gobierno federal en Jalisco, una falta administrativa grave por sus empresas farmacéuticas. Sandoval confirmó se inhabilitaron dos empresas del ex funcionario, aunque no dio más detalles. El pasado 14 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron dos circulares en donde la SFP informó a las dependencias y entidades del gobierno federal que estarán impedidas para celebrar cualquier tipo de contratos con las compañías Lomedic, S. A. de C. V. y Laboratorios Solfran S. A. La dependencia impuso a cada una de las empresas una multa por un millón 51 mil 500 pesos, además de inhabilitarlas a participar en licitaciones u obtener contratos en la administración pública federal.

SEGURIDAD, MÉXICO SE HUNDE MÁS CON AMLO

Lo del alejamiento de los jóvenes de las armas es otro engaño y distractor del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. AMLO elude la cuestión de fondo de la falta de eficacia en la lucha contra las organizaciones criminales, al señalar tiene conocimiento de que a éstas se les está dificultando reclutar sicarios, por lo cual están recurriendo a niños y jóvenes. Al referirse al caso de un grupo armado operando en la zona de Chilapa, Guerrero, quienes presentaron a una veintena de niños como sus integrantes, el mandatario afirmó su gobierno está actuando para dar oportunidades con el fin de alejar a los jóvenes de las armas.

La cuestión de fondo es la imparable ola de violencia en el país. En el caso de Guerrero, la semana pasada hombres armados identificados con el grupo criminal de “Los Ardillos” asesinaron a balazos a diez personas, integrantes de un grupo musical, en las inmediaciones de la comunidad de Mexcalcingo, del municipio de José Joaquín Herrera. Ante estas amenazas, un grupo armado que opera en la zona de Chilapa, en la montaña baja de Guerrero, presentó el miércoles a una veintena de niños entre 6 a 16 años de edad, como nuevos integrantes de su organización. Los menores de edad participaron en un desfile por la carretera Alcozacán-Hueycatenango portando escopetas y rifles de bajo calibre y con el rostro cubierto de paliacates.

Y mientras el presidente López Obrador se afana por desviar la atención de la opinión pública de los problemas fundamentales de México, como el estancamiento económico y la inseguridad pública, arrancó el jueves en Cuernavaca, Morelos, la caminata por la paz, encabezada por Javier Sicilia y la familia LeBarón. Cientos de personas, la mayoría integrantes de las familias LeBarón y Langford, arribaron a la glorieta de la Paloma de la Paz, en respuesta al llamado del poeta. También acudieron familiares de personas desaparecidas de Guerrero, Morelos y otros estados de la República. La movilización es vigilada por policías federales y estatales.

De acuerdo con Julián LeBarón, miembro de la comunidad que sufrió la masacre de 9 de sus miembros en Bavispe, Sonora, con la caminata buscan crear una fuerza que cuestione a las instituciones, pero también reclamar a las autoridades el derecho de los ciudadanos a defenderse. Harán, dijo, un llamado a la ciudadanía para tomar un papel más activo en la exigencia de sus derechos y llamarán a cuentas a las instituciones porque han fracasado. “Yo creo que no hay mexicano que no vea este fracaso”. Sobre el particular, refiriéndose a las autoridades, señaló: “si tú no estás dando el ancho, por lo menos reconoce yo tengo el derecho de buscar otros medios y otras formas de defender a mi familia.

Julio LeBarón resaltó en entrevista con el diario Reforma: “en últimas instancias tenemos el derecho de defendernos, el que nos niega ese derecho es peor criminal que quien nos está agrediendo, porque eso despierta más traición, que no te defiendan y te impidan los medios de defenderte”. La marcha, subrayó, no es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es a favor de la libertad y de la paz. Lo que pasa es que no puedes separar a Andrés Manuel de la Presidencia, él escogió participar para tener ese poder en este país y no está cumpliendo con lo más mínimo que es darle seguridad a los mexicanos”.

Javier Sicilia aseguró el drama y el sufrimiento no son un show, en alusión a los comentarios de López Obrador. “Las víctimas, la sangre, el horror, la miseria, las calles tomadas por el crimen organizado, el estado tomado y cooptado por el crimen organizado no es un show, es la realidad del país”, precisó.

DE LOS PASILLOS

En base a un memorándum presidencial, en el cual se instruye a secretarios y servidores públicos a no permitir el nepotismo y la corrupción, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rechazó recibir a un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló el propio mandatario federal. Al recordar ese documento enviado el 13 de junio del año pasado, AMLO pidió “no se relaje y afloje” la disciplina, pues el escrito sigue vigente…

Ante la falta de certidumbre en torno a las políticas de la actual administración federal y el entorno de inseguridad pública prevaleciente en el país, las cuales han impedido la promoción de inversiones extranjeras y nacionales en el país, representantes de la comunidad binacional de negocios México-EU, integrantes de la Cámara de Comercio México Americana (American Chamber/México) propusieron a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, emprender un trabajo conjunto que genere un mensaje de certidumbre para la inversión privada. “Buscar sinergias de colaboración con la Secretaría para alinear esfuerzos que realmente se traduzcan en un mensaje claro de confianza, no solo para nuestras empresas en México, sino también para nuestros corporativos en Estados Unidos”, señalaron…

De acuerdo con lo asegurado por Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, únicamente el 11 por ciento de los municipios del país recibirán este año fondos del programa de fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad (Fortaseg), que este año ascenderá a exactamente cuatro mil millones de pesos. Ese porcentaje representa a un total de 286 municipios, donde vive el 70 por ciento de la población del país y donde se registra el 90 por ciento de la incidencia delictiva nacional. Además de esos recursos, los municipios también tendrán acceso al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que este año ejercerá alrededor de 7 mil millones de pesos, y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), el cual ascenderá a 43 mil millones de pesos…

El pleito de las comadres Berta y Yeidkol ¿llevará a AMLO a dejar Morena como en algún momento y en plena mañanera aseguró?