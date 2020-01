Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano



“La pena ruidosa se gasta en ruido”: Sófocles

Resucitan Vasconcelos y Mouriño

García Luna y el tejido de cómplices

Enfrentados en el Gabinete de AMLO

Ciudad de México.- Con mucha firmeza se advierte: para comprender el presente hay que conocer el pasado. Tal se aplica hasta en el sonado caso de Genaro García Luna, en los antecedentes que pareciera habíamos olvidado y, de entre ellos, los pasajes, las experiencias, los enfrentamientos entre este personaje y el finado Santiago Vasconcelos. Lo que une a Felipe Calderón con el ex funcionario policiaco resultó y resulta lo suficientemente fuerte como para no haber indagado profundamente -el ex presidente-sobre la muerte de su brazo derecho, del español nacionalizado mexicano y considerado su sucesor: Juan Camilo Mouriño. En la misma aeronave en cuyo “percance” fallecieran ambos, Vasconcelos y Mouriño, también debió viajar García Luna pero, canceló.

Los juicios seguidos a Joaquín Guzmán Loera destaparon gran parte de esta cloaca. La otra está revelada por la periodista Anabel Hernández, en por lo menos tres de sus tomos. García Luna acusó una y otra vez a Vasconcelos de ser el protector del Cartel de Sinaloa, como si ignorara una misma agrupación contaba con dos cabezas: Zambada y Guzmán. Señaló a don Santiago de estar ligado a Zambada, apellido del cual surgen ahora las acusaciones en su contra, cuyos pormenores fueron dados por “”El Rey”, hermano del capo de capos. En esa misma comparecencia Jesús, consanguíneo de “El Mayo”, señaló se ordenó el asesinato de Vasconcelos por parte de Guzmán Loera.

De ese viaje a San Luis Potosí, en cuyo retorno encontrarían la muerte, Vasconcelos se enteró en el último minuto. Así también la cancelación de don Genaro se conoció apenas sí momentos antes de que la aeronave despegara de la Ciudad de México con rumbo a esa entidad. Si era voz populi el deseo y empeño del hoy preso por convertirse en Procurador General de la República, nada parecía impedirle esa llegada ni otra mayor. El estar todavía ese accidente entre interrogantes y visto el silencio de Calderón, la percepción se centra en una complicidad mucho mayor a la imaginada entre el michoacano y el hombre a quien le dió carta abierta para actuar, para llevar a cabo tratos con la mafia, para contar de inmediato con todos los recursos gubernamentales requeridos, para administrar y repartir el dinero “negro” y, la o las licencias necesarias para matar.

ENTRE ENEMIGOS ESTA LA JUSTICIA

Las ambiciones de algunos han terminado por eliminar cualquier indicio de la presencia del Estado de Derecho en nuestro país. En el pasado se registraron los jaloneos entre García Luna y Vasconcelos, también las mancuernas como la pretendida con Medina Mora, el ex ministro que goza de una abundante y satisfactoria pensión y cuyo retiro solo mereció, al parecer, un escándalo mediático. Procuradores como el General Macedo de la Concha o Areli Gómez o el encargado Elias Beltrán, estuvieron siempre al servicio del presidente y no de la ley.

En el presente, en nada ayuda el enfrentamiento entre Gertz Manero y Santiago Nieto y el segundo aparece como la versión de la 4a, Transformación emulando las acciones de quienes encabezaron la PGR de antaño, lo cual para quien ya tiene una experiencia sobrada por haber ocupado posiciones importantes desde la época de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, dejando más que clara su posición fuera de la presencia de diferentes partidos en el poder al incursionar dentro del gabinete de Fox Quezada, resulta inadmisible. De ahí sea también totalmente incomprensible fuese, en un afán de defensa, puntualizara López Obrador en la obediencia rendida por el titular de la UIF y se situara él mismo, en. Su calidad de titular del Ejecutivo Federal, como el violador de la presunción de inocencia y de la serie de errores cometidos para poder llevar a buen término casos en los cuales también se violó el debido proceso.

Jaloneos de todo tipo conforman el escenario actual. La Berta contra la Yeidkol; Buenrostro contra Herrera; Herrera contra Buenrostro a quien exigirá conseguir fondos a como de lugar, presionando como lo hizo antaño para obligarla a renunciar; los gobernadores en contra de los señalamientos de inasistencia a las reuniones de seguridad y ahora contra el INSABI no sin antes amenazar con tratar de conseguir su independencia fiscal, etcétera, etcétera. Pero, para todos ellos y su mal comportamiento…besos y más besos.

UNEN LA PALABRA BASURA A PEMEX

Para analistas internacionales parece probable una segunda rebaja de la deuda de Pemex a categoría basura. En el diario Financial Times consideran los objetivos de producción, publicitados por las autoridades mexicanas como optimistas y, a menos que el gobierno de AMLO bombee miles de millones de dólares más a Pemex o deje de oponerse a las asociaciones con el sector privado en exploración y producción, las perspectivas son sombrías. Fitch Ratings rebajó la calificación de Pemex a basura en junio y los inversionistas esperan la reducción de calificaciones de otras agencias reduzcan en el primer semestre de este año. Según el medio británico, una segunda calificación basura podría ejercer presión sobre la deuda de la compañía por parte de inversionistas quienes solo pueden ser propietarios de deuda con grado de inversión, aunque es probable exista interés de los administradores de fondos que buscan rendimientos en un mundo de bonos con tasas negativas.

Las inyecciones de efectivo a Pemex y las operaciones inteligentes de gestión de la deuda, como la emisión de bonos, han convencido a AMLO de que su estrategia de invertir en la empresa, y no aumentar la deuda general, no sólo resucitará a Pemex sino que le permitirá ayudarlo a financiar proyectos de desarrollo nacional en un par de años. A fines del mes pasado, la compañía anunció lo que describió fue su mayor descubrimiento en 30 años, en un intento por convencer a las agencias calificadoras de que tenía muchas reservas para seguir bombeando.

Contra la opinión del titular del Ejecutivo federal, especialistas consideran que para recuperar el desarrollo de la industria petrolera, el gobierno debe retomar las rondas canceladas. El presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Marco Gutiérrez, señaló que derivado de la reforma energética, quedaron inversiones pendientes consideradas en las rondas petroleras. “Mucha de las inversiones que se tenían contempladas en las rondas no se hicieron y pensamos que si hay un plan que aterrice estos proyectos, detonarán el crecimiento económico”, consideró.

DE LOS PASILLOS

Todo este año se la pasará cómodamente Karime Macías, la ex esposa del ex gobernador veracruzano Javier Duarre. Hasta noviembre verán los de Gran Bretaña si procede o no su extradición… Tomás Yarrington sigue en EU… García Luna no quiere llegar a México porque tiene muchos enemigos y traidores… Ya ni a la cocinera respetan, mataron en Tijuana al chef de fama internacional Felipe Antonio Díaz, cuya paella era casi tan exquisita como la preparada por los alumnos de la UAEH ganadores en Valencia, España, del primer lugar en la preparación de tan complicado platillo…Otra trifulca ha provocado el gobernador Nayarita al dictar nuevos ordenamientos para la Universidad de la entidad, el final carece de pronóstico…Algo debe significar para los señores cumplir 70 años porque es cuando les da, como al magistrado Fernando Reza Saldaña, por convertirse en acosadores sexuales, Recordemos lo viejo del ex presidente de la SCJ y su afán de procrear casi a la salida del planeta…Si está usted enfermo y no recibe el tratamiento y los medicamentos indicados, le informamos este retraso se debe a la toma oficial del cargo como oficial mayor de Hacienda, encargada de estas compras de Thalia Lagunes y, para ampliar datos, tampoco habrá genéricos… Los sabuesos de EU en materia laboral ¿vigilarán las elecciones en el Sindicato Petrolero? ¿Esas que según Güicha -así les dicen a las Maria Luisas- Alcalde harán este año?… Lo bueno es que para AMLO, nada es molesto, él sigue avanzando.